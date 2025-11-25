जागरण संवाददाता, वाराणसी। पूर्वांचल सहि‍त वाराणसी में मंगलवार को कई प्रमुख घटनाएं हुईं। हादसों की कुछ घटनााओं के अलावा वातावरण में घुल रही ठंड और अस्‍पताल के वार्ड ब्‍वाय द्वारा दुष्‍कर्म और मीरजापुर में व‍िंध्‍याचल में बम धमाके की धमकी के साथ चुनार में मस्‍ज‍िद में आग आद‍ि बड़ी घटनाएं सामने आई हैं।

वाराणसी की टॉप खबरों में दीनदयाल अस्पताल में मरीज से दुष्कर्म, वाराणसी में कार के धक्के से मोपेड सवार व्‍यक्‍त‍ि की मौत, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के लेखा संवर्ग में स्थानांतरण नीति की अवहेलना, पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी मोहित अग्रवाल ने की आईजीआरएस की समीक्षा, वाराणसी में युवा कांग्रेस सोशल मीडिया की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक संपन्न आद‍ि खबरें चर्चा में रहीं।

पूर्वांचल की टॉप खबरों में मीरजापुर में चुनार के जामा मस्जिद में संदिग्ध परिस्थितियों में लगी आग, आजमगढ़ में रिश्वत लेने के आरोप में सब-इंस्पेक्टर निलंबित, गाजीपुर में कोडीन कफ सिरप घोटाला उजागर, गाजीपुर में नशे में टैंकर चालक ने मजदूर को कुचला, जौनपुर में बरात निकलने के पहले ही थाने पहुंची प्रेमिका आद‍ि खबरें चर्चा में बनी रहीं।

पढ़ें वाराणसी और पूर्वांचल की प्रमुख घटनाएं : वाराणसी के दीनदयाल अस्पताल में मरीज से दुष्कर्म, जांच में पुष्टि होते ही वार्ड ब्वाय फरार वाराणसी : शहर शोहदों और अपराध‍ियों की मानो जद में आता जा रहा है। सुरक्ष‍ित माने जाने वाले अस्‍पताल भी अब अपराध‍ियों की पनाहगाह बने नजर आने लगे हैं। इसी कड़ी में पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय चिकित्सालय में महिला मरीज से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। हालांक‍ि पुल‍िस के अनुसार मामला लगभग तीन माह पुराना है। इस बीच महिला मरीज को ब्लैकमेल कर आरोप‍ित ने कई बार दुष्कर्म किया है।

वाराणसी में कार के धक्के से मोपेड सवार व्‍यक्‍त‍ि की मौत, पत्नी और मासूम घायल वाराणसी : कछवां-कपसेठी मार्ग पर मंगलवार को पूर्वान्ह 11 बजे अर्टिगा कार की टक्कर से मोपेड सवार संतलाल यादव उर्फ कंकड़ (50) की मौत होने के साथ ही मोपेड पर सवार पत्नी राधा देवी व आठ माह का मासूम नाती अमन घायल हो गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी प्रमोद पांडेय ने घायलो को अस्पताल भेजने के साथ ही शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम भेज दी। एसीपी व एसडीएम भी पहुंच गए थे।

पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के लेखा संवर्ग में स्थानांतरण नीति की अवहेलना, लगे गंभीर आरोप वाराणसी : पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के लेखा संवर्ग में उत्तर प्रदेश शासन की स्थानांतरण नीति की खुलेआम अवहेलना का सनसनीखेज मामला सामने आया है। सेवानिवृत्त लेखाकार ने प्रबंध निदेशक एवं चेयरमैन उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड को भेजे शिकायती पत्र में तीन कार्मिकों पर 15 से 21 वर्ष तक लगातार वाराणसी में ही जमे रहने और पदोन्नति के बाद भी उसी खंड में तैनाती का गंभीर आरोप लगाया है। सेवानिवृत्त लेखाधिकारी के अनुसार शशि किरण मौर्या वर्ष 2004 से अब तक यानी पूरे 21 वर्ष से वाराणसी में ही तैनात हैं। सहायक लेखाकार से लेकर लेखाधिकारी तक सभी पदोन्नतियां वाराणसी में ही मिलीं।

पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी मोहित अग्रवाल ने की आईजीआरएस की समीक्षा, 25 उप निरीक्षकों पर विभागीय कार्रवाई के निर्देश वाराणसी : पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी मोहित अग्रवाल ने कैम्प कार्यालय पर जनसुनवाई समाधान प्रणाली आइजीआरएस की मंगलवार को समीक्षा की। इस समीक्षा के दौरान आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त प्रार्थना पत्रों और संदर्भों के निस्तारण, जांच की प्रगति तथा शासन स्तर से प्राप्त फीडबैक का गहन विश्लेषण किया। समीक्षा के दौरान तथ्य सामने आया कि अक्टूबर माह की रैंकिंग में कई शिकायतों के मामले में जांच अधिकारियों ने शिकायतकर्ताओं से संपर्क नहीं किया।

वाराणसी में युवा कांग्रेस सोशल मीडिया की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक संपन्न वाराणसी : युवा कांग्रेस सोशल मीडिया की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक मंगलवार को संपन्न हो गई। वाराणसी में युवा कांग्रेस सोशल मीडिया उत्तर प्रदेश पूर्वी की कार्यकारणी बैठक युवा कांग्रेस के चीफ कन्वेनर विनीत चौबे के अगुवाई में हुई। बैठक में प्रदेश व समस्त जिला के पदाधिकारी मौजूद थे बैठक में विधानसभा चुनाव व संगठन को बूथ लेवल तक मजबूत करने पर चर्चा हुई।

मीरजापुर में चुनार के जामा मस्जिद में संदिग्ध परिस्थितियों में लगी आग, फोरेंसिक टीम जुटा रही साक्ष्‍य मीरजापुर : मोची टोला स्थित जामा मस्जिद में मंगलवार की भोर करीब ढाई बजे संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई। घटना अचानक होने से मस्जिद के भीतर रखी सामग्री कुछ ही मिनटों में जलने लगी। पीरवाजी शहीद निवासी साहिल उधर से गुजर रहा था, जिसने आग की लपटें देख मस्जिद में रहने वाले पेश इमाम को सूचना दी और दोनों ने करीब तीन से सवा तीन बजे के बीच आग बुझाई। मौके पर मौजूद साहिल ने बताया कि उसे मौके से दो तीन युवक भागते दिखे।

आजमगढ़ में रिश्वत लेने के आरोप में सब-इंस्पेक्टर निलंबित, भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत कार्रवाई आजमगढ़ : जिले में त्वरित कार्रवाई के नाम पर अवैध वसूली का गंभीर मामला सामने आने के बाद पुलिस महकमे ने सख्त रुख अपनाते हुए देवगांव थाने के सब-इंस्पेक्टर लालबहादुर प्रसाद को निलंबित कर गिरफ्तार कर लिया। ग्राम मिर्जापुर निवासी वादी आकाश चौहान ने आरोप लगाया था कि मारपीट के मुकदमे की विवेचना कर रहे सब-इंस्पेक्टर लगातार तीनों आरोपियों को जेल भेजने व शीघ्र चार्जशीट दाखिल करने के बदले पांच हजार रुपये की रिश्वत मांग रहे थे।

गाजीपुर में कोडीन कफ सिरप घोटाला उजागर, छह मेडिकल फर्मों पर आपराधिक साजिश का आरोप गाजीपुर: गाजीपुर में नशे के लिए इस्तेमाल होने वाले कोडीनयुक्त कफ सिरप की संदिग्ध खरीद-बिक्री का बड़ा मामला सामने आया है।औषधि निरीक्षक की लिखित शिकायत पर मेसर्स अंश मेडिकल एजेंसी के अमित कुमार सिंह, मेसर्स-शुभम फार्मा के निलेश कुमार श्रीवास्तव, मेसर्स नित्यांश मेडिकल एजेंसी के शुभम सिंह, मौर्या मेडिकल स्टोर के दयाराम सिंह, स्वास्तिक मेडिकल एजेंसी के सर्वांश, तथा राधिका मेडिकल एजेंसी के राहुल कुमार यादव के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र, कूटरचित बिल के जरिए अवैध तरीके से कोडीन सिरप बेचने और रिकार्ड छिपाने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं।

गाजीपुर में नशे में टैंकर चालक ने मजदूर को कुचला, टाटा मैजिक में टकराकर बाइक सवार की मौत गाजीपुर : गाजीपुर -जलालाबाद मार्ग पर नसीरपुर नहर पुलिया के पास तेज रफ्तार टैंकर चालक ने नशे में ठेका में टक्कर मारने के बाद बाइक सवार को कुचल दिया। इस हादसे में कई लोग बाल-बाल बच गए। घटना के बाद टैंकर चालक को पुलिस ने पकड़ लिया। घटना के विरोध में लोगों ने कुछ देर तक शव उठाने नहीं दिया। बाद में पुलिस ने समझा बुझाकर शांत कराया। वाराणसी-गोरखपुर फोरलेन के देवकली कट के समीप टाटा मैजिक में पीछे से बाइक टकराने से युवक की मौत हो गई।