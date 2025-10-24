Language
    varanasi top 10 news 24 october 2025 : रोजगार मेले में पीएम का संबोधन, प्लेटफॉर्म टिकट पर रार और नीति आयोग का सम्मेलन सहि‍त पढ़ें टाप 10 खबरें

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 06:09 PM (IST)

    वाराणसी में पीएम मोदी ने रोजगार मेले को संबोधित किया। कैंट रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म टिकट का शुल्क अध‍िक लेने का मामला सामने आया है। चितईपुर में एक विवाहिता की संदिग्ध मौत हुई है, परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। नीति आयोग ने विकास पर सम्मेलन किया। बलिया में प्रतिमा विसर्जन में थानाध्यक्ष घायल हो गए।

    एक ही खबर में पढ़ें पूर्वांचल और वाराणसी की टाप 10 खबरें।

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। Varanasi top news today: वाराणसी सह‍ित समूचे पूर्वांचल में कई प्रमुख खबरें चर्चा में बनी रहीं। वाराणसी में बीएचयू में रोजगार मेले में पीएम पीएम नरेन्‍द्र मोदी का संबोधन, वाराणसी कैंट रेलवे स्‍टेशन पर प्लेटफार्म टिकट के लिए रार, वाराणसी में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थिति में मौत, नीति आयोग की अगुवाई में, 'सर्वोत्तम अभ्यास' पर सम्मेलन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल के गेट पर गर्भवती का प्रसव, काशी में गंगा बनेंगी कालिंदी और कन्हैया करेंगे कालिया का दमन आद‍ि खबरें चर्चा में बनी रहीं। 

    इसके अलावा पूर्वांचल में बलिया में प्रतिमा विसर्जन जुलूस के दौरान थानाध्यक्ष को पांच मीटर तक घसीटा, पसलियां टूटीं, बलिया में मना करने के बावजूद पहली बार अखाड़े में उतरा युवक, झटके से टूटी रीढ़ की हड्डी और आजमगढ़ में बोले संजय स‍िंंह गंगवार - बिहार में एनडीए बनाएगी सरकार, 2027 में सपा का यूपी से हो जाएगा सफाया आद‍ि खबरें चर्चा में बनी रहीं।

    पढ़ें वाराणसी और पूर्वांचल की कुछ प्रमुख खबरें  

    पीएम नरेन्‍द्र मोदी बोले - "जीएसटी बचत उत्सव रोजगार उत्सव में भी बदल रहा है"

    • वाराणसी : पीएम नरेन्‍द्र मोदी ने शुक्रवार को युवा रोजगार मेले को संबोध‍ित क‍िया। बीएचयू में आयोज‍ित कार्यक्रम में पीएम आनलाइन जुड़े और युवाओं के ल‍िए देश में म‍िलने वाले अवसर और संभावनाओं की रूपरेखा भी खींची। कहा क‍ि इस बार दीपावली नई रोशनी लेकर आया है। उत्सवों के बीच पक्की नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र मिलना यानी उत्सवों का उल्लास और सफलता की डबल खुशी का मौका है। यह खुशी आज देश के 51000 से अधिक युवाओं को मिली है, मैं महसूस कर सकता हूं। आप सभी के परिवार में कितना आनंद होगा।

    बीएचयू में रोजगार मेले का आयोजन, रोजगार के अवसर बढ़ाने पर मंथन

    • वाराणसी: केंद्रीय राज्य मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, कमलेश पासवान ने शुक्रवार को काशी हिंदू विश्वविद्यालय के शताब्दी कृषि प्रेक्षागृह में सत्रहवें रोजगार मेले का दीप प्रज्ज्वलित कर शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने देशभर में चयनित 51,000 से अधिक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम के अंतर्गत वाराणसी में उपस्थित नवचयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने प्रतिभासेतु पोर्टल का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि जो उम्मीदवार यूपीएससी की अंतिम सूची तक पहुंचे किंतु सफल नहीं हो पाए, उनकी मेहनत अब व्यर्थ नहीं जाएगी।

    वाराणसी कैंट रेलवे स्‍टेशन पर प्लेटफार्म टिकट के लिए क‍िया 200 रुपये चार्ज, रेलवे ने बताई यह वजह

    • वाराणसी: बनारस रेलवे स्टेशन पर पार्क‍िंंग के मान पर अवैध वसूली का मामला थमा भी नहीं था क‍ि शुक्रवार को वाराणसी कैंट रेलवे स्‍टेशन पर प्लेटफ़ॉर्म टिकट के लिए 200 रुपये चार्ज करने का मामला सामने आ गया। इस बाबत संबंध‍ित यात्री की ओर से एक्‍स हैंडल पर श‍िकायत दर्ज कराई गई है। रेलवे की ओर से आइआरसीटीसी को मेंशन करते हुए बताया गया क‍ि कृपया वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर हुई चौंकाने वाली ज़्यादा कीमत वसूलने और उत्पीड़न की जाँच करें। कर्मचारियों ने प्लेटफ़ॉर्म टिकट के लिए 200 रुपये (20 रुपये होने चाहिए) वसूले और अभद्र व्यवहार किया, एक आगंतुक का मोबाइल इस दौरान छीन लिया गया।

    वाराणसी में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थिति में मौत, स्वजनों ने लगाया हत्या का आरोप

    • वाराणसी: चितईपुर थाना क्षेत्र के गुरुदेवनगर कालोनी करमनबीर, सुसुवाही में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थित में मौत की सूचना पर पहुंचे स्वजनों ने हत्या कर शव को लटकाने का आरोप लगाया है। भेलूपुर थाना क्षेत्र के सोनारपुरा के रहने वाले गोवर्धन खरवार अपनी बेटी नेहा की शादी जनवरी 2023 में गुरुदेव नगर सुसुवाही में रहने वाले रामायण खरवार के बेटे आशीष उर्फ आशु से किए थे। मृतका के भाई विवेक ने बताया कि गुरुवार की रात पौने एक बजे मां के मोबाइल पर बहन ने फोन करके बताया था कि उसके साथ मारपीट कर रहे हैं इसके बाद फोन कट गया।

    नीति आयोग की अगुवाई में, 'सर्वोत्तम अभ्यास' पर सम्मेलन, उत्तरी क्षेत्र के छह राज्यों के अधिकारियों की रही भागीदारी

    • वाराणसी : नीति आयोग के एडीशनल सेक्रेटरी रोहित कुमार ने कहा कि देश के नार्थ रीजन के कई जिलों में विकास के अच्छे कार्य हुए हैं। गांव तक पाइप लाइन से पानी पहुंच रहा है। लेकिन इसकी शुद्धता लंबे समय तक बनाए रखना चुनौती है। अब इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। सरकार की यही चाहत है कि विकास कार्यक्रम गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके। नीति आयोग की अध्यक्षता में सर्वोत्तम अभ्यास (बेस्ट प्रैक्टिसेज) पर वाराणसी के होटल हिल्टन में आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलन को एडिशनल सेक्रेटरी संबोधित कर रहे थे।

    पंडित दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल के गेट पर गर्भवती का प्रसव, नवजात कबीरचौरा रेफर

    • वाराणसी : पंडित दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में एक गर्भवती को समय पर चिकित्सा सुविधा न मिलने के कारण अस्पताल के गेट पर ही डिलेवरी करानी पड़ी। यह घटना शुक्रवार को उस समय सामने आई, जब झारखंड जेमला की रहने वाली रेनू, जो हरिहरपुर में प्रयाग भट्टे पर मुन्ना सेठ के निर्देशन में काम करती थीं, प्रसव पीड़ा के बाद टेंपो से अस्पताल पहुंचीं, लेकिन गेट पर पहुंचते ही डिलीवरी हो गई। रेनू मूल रूप से झारखंड की निवासी हैं। वाराणसी में मजदूरी करती हैं। गर्भावस्था के अंतिम चरण में होने के बावजूद, उन्हें समय पर चिकित्सा सुविधा में देरी का सामना करना पड़ा।

    काशी में गंगा बनेंगी कालिंदी, कन्हैया करेंगे कालिया का दमन

    • वाराणसी : परंपराओं की नगरी काशी में एक दिन ऐसा भी आता है जब मां गंगा कालिंदी का रूप धारण करती हैं। गंगा तट पर द्वापर युग उतर आता है और वहां उपस्थित लाखों लोग मानो उसी काल में पहुंच जाते हैं। कृष्ण कन्हैया गोपा सखाओं संग कंदुक क्रीड़ा करते दृष्टिगोचर होते हैं, खेलते-खेलते गेंद यमुना में चली जाती है, सखाओं द्वारा उसी गेंद से खेलने के आग्रह पर कान्हा कदंब के वृक्ष पर चढ़ कूद पड़ते हैं यमुना में, और उसमें रहने वाले कालिय नाग के फन पर गेंद लिए, नृत्य करते, बांसुरी बजाते प्रकट होते हैं।

    बलिया में प्रतिमा विसर्जन जुलूस के दौरान थानाध्यक्ष को पांच मीटर तक घसीटा, पसलियां टूटीं

    • बलिया : कस्बे में लक्ष्मी पूजन के बाद प्रतिमा विसर्जन जुलूस के दौरान गुरुवार देर रात बड़ा हादसा हो गया। मुस्लिम बस्ती में बज रहे तेज आवाज वाले डीजे की शिकायत पर मौके पर पहुंचे थानाध्यक्ष अजय कुमार त्रिपाठी डीजे ट्राली की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गए। ट्राली के बीच फंस जाने से लगभग पांच मीटर तक घिसटते चले गए। जब तक वाहन रुका, तब तक उनकी गरदन की हंसुली (कालर बोन) तथा दो से तीन पसलियां टूट गईं। घटना के बाद पुलिस विभाग में खलबली मच गई। घायल थानाध्यक्ष को उपचार के लिए पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नगरा ले जाया गया। वहां हालत गंभीर देख जिला अस्पताल रेफर किया गया।

    बलिया में मना करने के बावजूद पहली बार अखाड़े में उतरा युवक, झटके से टूटी रीढ़ की हड्डी

    • बलिया : दोकटी क्षेत्र के ग्राम पंचायत शिवपुर कपूरदियर में आयोजित कुश्ती प्रतियोगिता के मैदान में एक युवक पहली बार दांवपेच आजमाने के लिए उतरा लेकिन वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को पहले सोनबरसा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से चिकित्सकों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए बलिया और फिर वाराणसी (बीएचयू) रेफर कर दिया। युवक की रीढ़ की हड्डी टूट गई है। घटना बुधवार शाम की है। शिवपुर निवासी नीरज यादव (19 वर्ष) गोवर्धन पूजा के दिन गांव के अन्य युवकों के साथ कुश्ती देखने शिवपुर कपूर दियर गया था। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी वहां कुश्ती व दंगल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था।

    बिहार में एनडीए बनाएगी सरकार, 2027 में सपा का यूपी से हो जाएगा सफाया : संजय सिंह गंगवार

    • आजमगढ़ : प्रदेश सरकार के गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग राज्यमंत्री संजय सिंह गंगवार ने कहा कि 2027 में समाजवादी पार्टी का यूपी से पूरी तरह सफाया हो जाएगा और बिहार में भी एनडीए सरकार बनाएगी। तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि जिसकी परवरिश ही घोटाले के पैसे से हुई हो, वह क्या नेतृत्व करेगा। बिहार प्रतिभाशाली युवाओं की धरती है। भाजपा सरकार किसानों के साथ हर कदम पर खड़ी है। प्रदेश में योगी सरकार ने 2017 के बाद सबसे पहले फर्जी गन्ना किसानों के सट्टे बंद कराए और स्मार्ट गन्ना किसान योजना लागू की है। नई तकनीक और वैज्ञानिक गोष्ठियों के माध्यम से किसानों को सहफसली खेती के लिए प्रेरित किया जा रहा है। जिससे लागत कम और उत्पादन अधिक हो रहा है।

