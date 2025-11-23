जागरण संवाददाता, वाराणसी। पूर्वांचल सह‍ित वाराणसी में र‍व‍िवार को कई हादसों की घटनाएं सामने आई हैं। इसके अलावा चंदौली में दवा कारोबारी की हत्‍या के बाद सपा की टीम और व्‍यापारी नेताओं के पहुंचने का द‍िन भर स‍िलस‍िला चलता रहा।

वाराणसी की खबरों में कचहरी ब्लास्ट की बरसी पर मृतकों को वकीलों ने दी भावभीनी श्रद्धांजलि, वाराणसी में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार दो युवकों की मौत, वाराणसी में डंपर की चपेट में आने से साइकिल सवार मजदूर की मौके पर हुई मौत, सड़क पर स्टंटबाजी करने वाले दो युवक गिरफ्तार, सपा कार्यालय अर्दली बाजार में समाजवादी चिंतक लोकबंधु राजनारायण की मनी जयंती और बनारस में 'इंडियन शकीरा' गोरी का धमाल आद‍ि खबरें चर्चा में बनी रहीं।

पूर्वांचल की खबरों में आजमगढ़ में अनियंत्रित कार ने ऑटो को मारी पीछे से टक्कर, रोहिताश पाल के घर समाजवादी पार्टी की टीम, दवा कारोबारी रोहिताश पाल के घर पहुंचे बनवारी लाल कंछल, मऊ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ आद‍ि खबरें चर्चा में बनी रहीं।

पढ़ें वाराणसी और पूर्वांचल की टॉप 10 खबरें : वाराणसी में कचहरी ब्लास्ट की बरसी पर मृतकों को वकीलों ने दी भावभीनी श्रद्धांजलि, सुरक्षा बढ़ाने की उठाई मांग वाराणसी : कचहरी में हुए बम धमाके की बरसी पर वकीलों ने पर‍िसर में मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर बनारस बार के अधिवक्ताओं ने शहीदों को नम आंखों से याद किया। बताते चलें क‍ि 23 नवंबर 2007 को वाराणसी कचहरी में हुए इस भयानक विस्फोट में अधिवक्ताओं समेत कुल 9 लोगों की जान चली गई थी। इस दिन को याद करते हुए, वाराणसी की कचहरी परिसर में वकीलों ने श्रद्धांजलि दी। 2007 में हुए इस बम धमाके के अलावा फैजाबाद, लखनऊ और वाराणसी की कचहरियों में एक साथ बम विस्फोट उस दि‍न हुए थे।

वाराणसी में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार दो युवकों की मौत वाराणसी : फूलपुर थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर टेढ़वा पुल के पास अपाचे बाइक से वाराणसी से जौनपुर जा रहे दो युवकों की अज्ञात वाहन की टक्कर से मौत हो गई। ज्ञात होगी फूलपुर थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर गांव के टेढ़वा पुल के पास वाराणसी से किसी शादी समारोह में शामिल होकर अपने घर जौनपुर की तरफ अपाचे बाइक से जाते समय हादसा हो गया। बाइक से जा रहे दो युवक अमन सिंह पुत्र मुरारी सिंह (27 वर्ष) प्रीतम सिंह पुत्र शीतल सिंह (20 वर्ष) ग्राम बैजापुर थाना सराय ख्वाजा जिला जौनपुर के रूप में पहचान हुई।

वाराणसी में डंपर की चपेट में आने से साइकिल सवार मजदूर की मौके पर हुई मौत वाराणसी : स्थानीय थाना के पास हाईवे ओवर ब्रिज के बगल में सर्विस रोड पर रविवार को सुबह नौ बजे राजातालाब से मोहनसराय की तरफ जा रही डंपर की चपेट में आने से मीरजापुर जिले के दियाव गांव निवासी साइकिल सवार जुगनू (45) नामक मजदूर की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गयी। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची राजा तालाब पुलिस ने मृतक की शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के ल‍िए भेजा।

वाराणसी में कैंट के पास सड़क पर स्टंटबाजी करने वाले दो युवक गिरफ्तार वाराणसी: कैंट पुलिस ने सड़क पर स्टंट कर राहगीरों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले दो स्टंटबाज युवकों को गिरफ्तार क‍िया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से स्टंटबाजी में उपयोग की जा रही बिना नंबर की पल्सर मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली है। कैंट इंस्पेक्टर शिवाकांत मिश्रा के अनुसार दोनों युवक लंबे समय से हाईवे पर स्टंट कर वायरल वीडियो बनाने में लगे थे। इनके हाथों पर एक विशेष प्रकार का टैटू बना हुआ है।

सपा कार्यालय अर्दली बाजार में समाजवादी चिंतक लोकबंधु राजनारायण की मनी जयंती वाराणसी : समाजवादी पार्टी जिला कार्यालय अर्दली बाजार में रव‍िवार को समाजवादी चिंतक लोकबंधु राजनारायण की जयंती मनायी गयी। इस अवसर पर लोकबंधु राजनारायण के जीवन दर्शन पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। विचार गोष्ठी में उपस्थित वक्ताओं ने कहा कि लोकबंधु राजनारायण समाजवादी नेता थे। वह हमेशा आम आदमी के हित की बात करते थे। भारतीय लोकतंत्र व राजनीति में इनकी बेहतरी के लिए उन्होंने आजीवन संघर्ष किया।

बनारस में 'इंडियन शकीरा' गोरी का धमाल, कुल्हड़ चाय का लिया आनंद वाराणसी : नागौर, राजस्थान की गोरी ने पूरे देश ही नहीं व‍िदेशों में भी राजस्‍थानी डांस का डंका बजा रखा है। भारतीय शकीरा का तमगा हास‍िल करने वाली गोरी के डांस के वैसे तो देश व‍िदेश में मुरीद लोग हैं लेक‍िन अब वह अपनी टीम के साथ बनारस में अपने कार्यक्रम के स‍िलस‍िले में आई हैं। उनकी टीम की ओर से शन‍िवार को वीड‍ियो पोस्‍ट कर जानकारी दी गई क‍ि वह अपने सुरक्षा दस्‍ते के साथ बनारस होटल में आ चुकी हैं। रात में उनका डांस का बड़ा आयोजन भी था।

आजमगढ़ में अनियंत्रित कार ने ऑटो को मारी पीछे से टक्कर, चार लोग घायल एक महिला की मौत आजमगढ़ : बरदह थाना क्षेत्र के ग्राम सभा पसिका स्थित जैतीपुर मोड़ पर रविवार को एक अनियंत्रित कार ने आजमगढ़ से जौनपुर की ओर जा रहे सवारियों से भरे ऑटो को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि ऑटो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और उसमें सवार चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में ऑटो चालक सूर्यनाथ राय सहित अन्य यात्री भी शामिल हैं। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बरदह पहुंचाया गया।

रोहिताश पाल के घर समाजवादी पार्टी की टीम, सांसद बोले - "इस घटना में सत्ता पक्ष के लोगों का नाम आ रहा है" चंदौली : समाजवादी पार्टी की एक उच्च स्तरीय टीम ने रोहिताश पाल के घर जाकर उनके परिवार से मुलाकात की। इस टीम में प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल, विधान परिषद में नेता विरोधी दल लाल बिहारी यादव, सांसद वीरेंद्र सिंह, विधायक प्रभु नारायण यादव और पूर्व विधायक मनोज सिंह डब्लू शामिल थे। टीम ने मृतक के भाई सिद्धार्थ पाल से जानकारी प्राप्त की और शोक संवेदना व्यक्त की। सांसद वीरेंद्र सिंह ने इस अवसर पर कहा कि पुलिस जानबूझकर मामले को दबाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस घटना में सत्ता पक्ष के लोगों का नाम शामिल होने के कारण पुलिस कार्रवाई में ढिलाई बरत रही है।

दवा कारोबारी रोहिताश पाल के घर पहुंचे बनवारी लाल कंछल, बोले- "जरूरत पड़ी तो पूरा जिला बन्द करेंगे व्यापारी" चंदौली : दिवंगत दवा कारोबारी रोहिताश पाल की हत्‍या के बाद से यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। इस प्रकरण को लेकर पुलिस प्रशासन और सत्ताधारी पक्ष को घेरने के लिए समाजवादी पार्टी (सपा) के नेताओं के साथ-साथ कारोबारी संगठनों और अन्य नेताओं का भी आगमन शुरू हो चुका है। इसी क्रम में गुरुवार को व्यापारी नेता बनवारी लाल कंछल चंदौली पहुंचे और उन्होंने रोहिताश पाल की हत्या के मामले में एकजुटता दिखाई। बनवारी लाल कंछल ने इस अवसर पर कहा कि रोहिताश पाल की हत्या ने व्यापारियों में भय का माहौल पैदा कर दिया है।