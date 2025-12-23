Language
    Varanasi top 10 news, 23 December 2025 : आठ उड़ानें निरस्त, पांचवीं तक के स्कूल रहे बंद और पैसेंजर ट्रेन से ट्रैक्टर टकराया सह‍ित पढ़ें टॉप 10 खबरें

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 06:51 PM (IST)

    वाराणसी, 23 दिसंबर 2025 की टॉप 10 खबरों में आठ उड़ानें निरस्त होने से लेकर पांचवीं तक के स्कूलों के बंद रहने की सूचना है। इसके अतिरिक्त, चंदौली में एक ...और पढ़ें

    एक ही खबर में पढ़ें वाराणसी सहित पूर्वांचल की टॉप टेन खबरें।

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। पूर्वांचल सह‍ित वाराणसी में मंगलवार को गलन और कोहरे का दौर जारी रहा। जबक‍ि कई ट्रेनें और व‍िमान भी व‍िलंब‍ित रहे। व‍िलंब‍ित होने की वजह से यात्र‍ियों को फजीहत का सामना करना पड़ा। 

    वाराणसी की प्रमुख खबरों में घने कोहरे के कारण आठ उड़ानें निरस्त, पूरे पूर्वांचल में ठिठुरन, पांचवीं तक के स्कूल रहे बंद, रात 10 बजे से वाहनों के ल‍िए बंद हो जाएगा राजघाट का मालवीय पुल, वाराणसी में शॉर्ट सर्किट से साड़ी की दुकान में लगी आग, अख‍िलेश ने अरबों के घोटालेबाज के ऊपर कार्रवाई पर की ट‍िप्‍पणी, घने कोहरे के कारण कई व‍िमान विलंबित आद‍ि खबरें चर्चा में रहीं। 

    वहीं पूर्वांचल की प्रमुख खबरों में चंदौली में अनाधिकृत रेलवे ट्रैक पार करते समय आरा–सासाराम मेमू पैसेंजर से ट्रैक्टर टकराया, सोनभद्र के ग‍िध‍िया गांव में एक ही दिन में भाई-बहन की मौत से पर‍िवार में पसरा मातम, प्रयागराज के बालक व मीरजापुर की बालिका टीम ने जीता कबड्डी का फाइनल आद‍ि खबरें चर्चा में बनी रहीं। 

    पढ़ें वाराणसी सहित पूर्वांचल की टॉप टेन खबरें

    वाराणसी में मंगलवार को लगातार आठवें दिन भी घने कोहरे के कारण आठ उड़ानें निरस्त, कई विलंबित

    वाराणसी : लगातार आठवें दिन मंगलवार को भी घने कोहरे के कारण आठ उड़ानेे निरस्त हुईंं। वहीं अन्य उड़ानें दो से चार घंटे तक विलंबित रहीं। मंगलवार को सुबह कोहरे का आलम यह था कि दस बजे तक दृश्यता 100 मीटर तक ही थी। घने कोहरे की वजह से दोपहर 12:30 बजे तक कोई विमान लैंड नहीं हो सका था। कुछ विमानन कंपनियाँ अपने विमान के समय में पहले ही परिवर्तन कर यात्रियों को मेल मैसेज भेज कर सूचित कर चुकी हैं लेकिन फिर भी ज्यादातर यात्री अपनी विमान के वास्तविक समय पर ही पहुँच कर टर्मिनल बिल्डिंग में इंतजार कर रहे हैं।

    Varanasi Weather Today: वाराणसी सहित पूरे पूर्वांचल में ठिठुरन, कोहरे ने थाम दी वाहनों की रफ्तार; किसानों की टेंशन बढ़ी

    वाराणसी : पूर्वांचल सहि‍त वाराणसी में मंगलवार को गलन का रुख बना रहा। पूर्वांचल के सभी ज‍िलों में सुबह से ही भीषण कोहरे का दौर बना रहा। हाइवे पर वाहनों की रफ्तार थमी रही तो वातावरण में गलन का रुख लोगों को सालता रहा। सुबह ठंडी हवाओं का रुख हाड़ कंपाता रहा तो जरूरी काम से ही लोग घरों से न‍िकले। जबक‍ि वातावरण में ठंडी हवाओं का रुख होने से सड़कों पर सुबह सन्‍नाटा पसरा रहा। सुबह नौ बजे तक आफ‍िस या जरूरी काम से आने वाले लोग ही बाहर नजर आए। 

    वाराणसी में पांचवीं तक के स्कूल रहे बंद, कल भी स्‍कूलों की रहेगी बंदी, गलन का असर आगे भी रहेगा बरकरार

    वाराणसी : अत्यधिक ठंड, घना कोहरा व शीत लहर में निरंतर वृद्धि को देखते हुए जिलाधिकारी ने जिले में संचालित प्री-प्राइमरी से कक्षा पांच तक के विद्यालयों का संचालन 23 व 24 दिसंबर को बंद रखने का निर्देश दिया था। ल‍िहाजा मंगलवार को सभी स्‍कूलों में बंदी रही। जबक‍ि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अनुराग श्रीवास्तव ने बताया था कि यह आदेश समस्त बोर्ड के विद्यालयों पर लागू होगा। वहीं 25 द‍िसंबर को क्र‍िसमस डे और आगे सर्द‍ियों का अवकाश होने से आगे भी स्‍कूलों में अवकाश की स्‍थ‍ित‍ि बनी रहने की उम्‍मीद है। वहीं जारी न‍िर्देश में कहा गया था क‍ि विभागीय व अन्य कार्यों हेतु अध्यापक व कर्मचारी पूर्व की भांति विद्यालय पर उपस्थित रहेंगे। लि‍हाजा सभी व‍िभागीय कर्मी स्‍कूलों में मौजूद रहे और अपना व‍िभागीय कार्य न‍िस्‍पाद‍ित क‍िया।

    बनारस और चंदौली वालों के ल‍िए चुनौती, रात 10 बजे से वाहनों के ल‍िए बंद हो जाएगा राजघाट का मालवीय पुल

    वाराणसी : राजघाट स्थित मालवीय पुल पर वाहनों का आवागमन मंगलवार को दिन में चालू रहने से लोगों ने राहत की सांस ली है। यह पुल वाराणसी और चंदौली के बीच एक महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग है, जो दोनों शहरों के बीच यात्रा को सुगम बनाता है। हालांकि, एसीपी ट्रैफिक ओमवीर सिंह सिरोही ने जानकारी दी है कि मंगलवार की रात करीब 10 बजे से इस पुल को पूर्ण रूप से वाहनों के लिए बंद कर दिया जाएगा। इस निर्णय के अनुसार, मालवीय पुल पर केवल पैदल चलने वाले लोगों को आने-जाने की अनुमति होगी। इससे वाराणसी और चंदौली के बीच का सहज रास्‍ता वाहनों के लिए बंद हो जाएगा। 

    वाराणसी में शॉर्ट सर्किट से साड़ी की दुकान में लगी आग, लाखों का नुकसान

    वाराणसी : चौक थाने के अंतर्गत कुंजगली में मंगलवार को एक साड़ी की दुकान में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। इस घटना की जानकारी पुलिस को दी गई है, जो आग लगने के कारण की जांच कर रही है। सुबह के समय, पुरुषोत्तम दास अग्रवाल टेक्सको प्रा. लि. की दुकान में आग लग गई। दमकल विभाग की दो गाड़ियों और एक बाइक ने लगभग तीन घंटे की मेहनत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने की सूचना विजयानंद पाठक, जो चंदौली के निवासी हैं, ने चौक थाने में दी। चौकी इंचार्ज ने तत्परता से दमकल विभाग को सूचित किया और आग बुझाने के लिए उन्हें बुलाया गया।

    अरबों के घोटालेबाज के ऊपर कुछ हजार का नाममात्र का इनाम घोषित : अख‍ि‍लेश यादव

    वाराणसी : समाजवादी पार्टी मुख‍िया अख‍िलेश यादव ने मंगलवार को भाजपा पर पलटवार करते हुए कोडीन युक्‍त कफ सीरप के मामले में भाजपा से जुड़े लोगों की संल‍िप्‍तता को लेकर एक्‍स पर पोस्‍ट क‍िया। उन्‍होंने प्रयागराज महाकुंभ के मौत के आंकड़ों से लेकर कफ सीरप के आंकड़ों तक को लेकर सरकार को घेरा। अख‍िलेश ने एक्‍स पर ल‍िखा क‍ि - अरबों के घोटालेबाज़ के ऊपर कुछ हज़ार का नाममात्र का इनाम घोषित करके उप्र भाजपा सरकार जानलेवा ज़हरीले-नशीले कोडीन कफ सिरप घोटाले में अपनी भूमिका की हँसी न उड़वाए।

    चंदौली में अनाधिकृत रेलवे ट्रैक पार करते समय आरा–सासाराम मेमू पैसेंजर से ट्रैक्टर टकराया

    चंदौली : पंडित दीनदयाल रेल मंडल में आरा–गढ़हनी रेल खंड में मंगलवार की सुबह 63369 आरा–सासाराम मेमू पैसेंजर से एक ट्रैक्टर टकरा गया। घने कोहरे के बीच चालक ने लगातार दी जा रही सीटी को अनदेखा कर अपराधपूर्ण तरीके से ट्रैक पार करने का प्रयास किया।चालक व मालिक की पहचान कर ली गई है, उसकी खोजबीन की जा रही है। वाहन चालक ने इस अपराधपूर्ण कृत्य के लिए रेलवे एक्ट की सुसंगत धाराओं में केस दर्ज करने की प्रक्रिया की जा रही है। जिस स्थान पर ट्रैक पार करने का प्रयास किया गया वह स्थान किसी भी तरीके से ट्रैक पार करने के लिए उपयुक्त नहीं हैबऔर न कभी अधिकृत रहा है।

    सोनभद्र के ग‍िध‍िया गांव में एक ही दिन में भाई-बहन की मौत से पर‍िवार में पसरा मातम

    सोनभद्र : कोन क्षेत्र के गिधिया गांव में एक ही दिन सगे भाई-बहन की मौत से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। मंगलवार की सुबह विकास कुशवाहा के तीन माह के नवजात बेटे अंशु की उल्टी करने की शिकायत पर परिजन उसे लेकर कोन स्थित एक निजी चिकित्सालय पहुंचे। अस्‍पताल में डाक्टर ने बच्चे को देखते ही मृत घोषित कर दिया। परिजन बच्चे के शव को लेकर घर लौटे ही थे कि विकास की चार वर्षीय पुत्री अनन्या भी उल्टी करने लगी। वहीं गांव में दो बच्‍चाें के मौत की घटना के बाद से ही मातम पसरा हुआ है। 

    प्रयागराज के बालक व मीरजापुर की बालिका टीम ने जीता कबड्डी का फाइनल

    मीरजापुर : सुरभि शोध संस्थान रामबाग में चल रहे देशज दिवस कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित दो दिवसीय जनजातीय खेलकूद प्रतियोगिताओं का समापन मंगलवार की शाम हुआ। प्रतियोगिताओं में विभिन्न जनपदों से आए खिलाड़ियों ने उत्साह और अनुशासन के साथ अपने खेल कौशल का प्रदर्शन किया। बालक वर्ग की कबड्डी प्रतियोगिता के फाइनल में प्रयागराज की टीम ने कानपुर को 21-16 से पराजित कर खिताब अपने नाम किया, जबकि बालिका वर्ग में मीरजापुर की टीम ने बलरामपुर को 25-11 से हराकर विजेता बनने का गौरव हासिल किया। विभिन्न एथलेटिक्स स्पर्धाओं में भी खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। 

    नोट: वाराणसी और पूर्वांचल की अन्‍य खबरों के ल‍िए क्‍ल‍िक करें www.jagran.com