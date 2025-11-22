Varanasi top 10 news, 22 November 2025 : दालमंडी पर वीडीए की सफाई, होटल दयाल टावर पर कार्रवाई और सीरप माफिया पर हल्ला बोल सहित पढ़ें टॉप 10 खबरें
वाराणसी, 22 नवंबर 2025 की मुख्य खबरें: वीडीए ने दालमंडी में सफाई अभियान चलाया और अवैध निर्माण हटाए। होटल दयाल टावर पर नियमों के उल्लंघन के चलते कार्रवाई हुई। पुलिस ने सीरप माफिया के खिलाफ छापेमारी कर भारी मात्रा में अवैध सीरप बरामद किया।
जागरण संवाददाता, वाराणसी। पूर्वांचल सहित वाराणसी में शनिवार को मौसम का रुख थोड़ा सुबह कोहरे की ओर बना रहा। जबकि दिन भर सभी जिलों में प्रमुख गतिविधियां दर्ज की गईं। वीडीए की कार्रवाई के साथ ही हादसों का दौर भी रहा और पाठकों के बीच कई प्रमुख घटनाएं चर्चा में बनी रहीं।
वाराणसी की खबरों में वाराणसी में सड़क हादसे में कारोबारी की मौत, वीडीए की आई सफाई, जीएसटी छूट का लाभ नहीं दिया तो होगी कार्रवाई, रोहितास मर्डर मामले में शक की सुई, वाराणसी में कफ सीरप माफिया पर कांग्रेस का हल्ला बोल, वाराणसी में होटल दयाल टावर में विदेशी मेहमानों को अवैध तरीके से रोकने पर मुकदमा दर्ज, वाराणसी में बैट्री स्पार्किंग से लगी ऑटो में भीषण आग, वाराणसी के विद्यालयों में मना बैगलेस दिवस आदि चर्चा में रहीं।
दूसरी ओर पूर्वांचल में आजमगढ़ में पशुशाला का ताला तोड़ कर दो गोवंश का किया वध, पुलिस ने ठोंका तो हाथ जोड़ता नजर आया करीम और बलिया में पार्टी में गए युवक का खंडहरनुमा मकान में मिला शव, हत्या का आरोप आदि खबरें भी चर्चा में बनी रहीं।
पढ़ें वाराणसी और पूर्वांचल की प्रमुख खबरें :
वाराणसी में सड़क हादसे में कारोबारी की मौत, हत्या की आशंका जताते हुए किया चक्का जाम
वाराणसी : चोलापुर थाना के दानगंज पुलिस चौकी अंतर्गत कपीसा ग्राम के पास वाराणसी– आजमगढ़ मार्ग पर शुक्रवार रात हुए सड़क हादसे में मवईया (चोलापुर) निवासी बाइक सवार सोनू गुप्ता (26 वर्ष) की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। चक्काजाम के बाद रात में किसी तरह परिजनों को समझा बुझाकर जाम खत्म कराया। सोनू दिलीप गुप्ता का तीन पुत्रों में दूसरे नंबर का बेटा था और पेशे से मैजिक वाहन चालक व खाद्यान्न व्यवसाई था। वह क्षेत्र की कई दुकानों से राशन की खरीदारी व भाड़ा ढुलाई करता था।
वीडीए की आई सफाई, कहा- "दालमंडी ध्वस्तीकरण में भवन स्वामियों एवं दुकानदारों को दिया गया सुनवाई का अवसर"
वाराणसी : दालमंडी में चल रही कार्रवाई को लेकर सियासी आरोपों से घिरा प्रशासन अब सफाई के मोड में आ गया है। शनिवार को वाराणसी विकास प्राधिकरण के सचिव ने जानकारी दी है कि वार्ड-चौक अंतर्गत दालमंडी में बिना प्राधिकरण की अनुमति के कुल 12 अवैध भवनों पर उप्र नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की संबंधित धाराओं के तहत नोटिस की कार्यवाही की गई है। इन 12 भवन स्वामियों ने अपने अनधिकृत निर्माण के खिलाफ पारित ध्वस्तीकरण आदेश के संदर्भ में प्राधिकरण कार्यालय में न तो कोई अनुज्ञा प्रपत्र प्रस्तुत किया और न ही स्वामित्व अभिलेख। इस कारण से इन अवैध निर्माणों के खिलाफ पूर्व में पारित ध्वस्तीकरण आदेश प्रभावी रहा।
बनारस के कारोबारी हो जाएं सावधान, जीएसटी छूट का लाभ नहीं दिया तो होगी कार्रवाई
वाराणसी : उपायुक्त (प्रशासन) राज्यकर ने बताया कि जीएसटी दरों में कमी के सम्बन्ध में जागरूकता के लिये राज्यकर विभाग के समस्त अधिकारी अपने-अपने अधिक्षेत्र के व्यापारियों से व्यक्तिगत सम्पर्क कर घटी दरों से अवगत कराया गया है। खरीदारों को भी जागरूक किया जा रहा है कि ऐसे व्यापारियों के खिलाफ सूचना दें जो बिल में छूट नहीं दे रहे है। जीएसटी में छूट न देने वाले व्यापारियों के खिलाफ कैंपेन चलाकर कार्यवाही की जाएगी।
रोहितास मर्डर मामले में डाक्टरों से वसूली में ‘कुख्यात’ रहे बदमाश पर गहराई शक की सुई
वाराणसी : चंदौली के पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर के प्रतिष्ठित दवा कारोबारी व केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के जिला महामंत्री रोहितास पाल की हत्या मामले में चंदौली पुलिस के दो थानेदार और क्राइम ब्रांच की टीम ने वाराणसी में डेरा डाल दिया है। बीते मंगलवार को हुई हत्या के बाद तफ्तीश में जुटी पुलिस इस नतीजे तक पहुंच गई है कि वारदात के पीछे करोड़ों की भूमि है। जांच में वाराणसी में डाक्टरों से रंगदारी वसूलने में कुख्यात रहे बदमाश की मदद की बात सामने आई है।
वाराणसी में कफ सीरप माफिया पर कांग्रेस का हल्ला बोल, आरोपितों की गिरफ्तारी और कुर्की की मांग
वाराणसी : महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे के नेतृत्व में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस कमिश्नर को एक पत्र सौंपा है, जिसमें वाराणसी में नशीली कफ सीरप के अवैध कारोबार के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की मांग की गई है। यह पत्र पुलिस कमिश्नरेट के एसीपी कैंट को सौंपा गया। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में, जहां पुलिस कमिश्नरेट जैसी उच्च सुरक्षा व्यवस्था है, वहां इस प्रकार का अवैध कारोबार चलना शासन-प्रशासन की विफलता को दर्शाता है।
वाराणसी में होटल दयाल टावर में विदेशी मेहमानों को अवैध तरीके से रोकने पर मुकदमा दर्ज
वाराणसी : अधूरे होटल में विदेशी पर्यटकों को मानकों के विपरीत ठहराने के मामले में पुलिस ने होटल के कर्मचारियों पर अभियोग पंजीकृत किया है। इस बाबत दर्ज अभियोग में उप निरीक्षक विकास कुमार मिश्र, चौकी प्रभारी दुर्गाकुंड, थाना भेलूपुर की ओर से बताया गया कि अभिसूचना इकाई कार्यालय से सूचना मिलने के बाद होटल में जांच की गई। जांच में पता चला कि होटल दयाल टावर, दुर्गाकुंड, भेलूपुर में कुछ विदेशी व्यक्ति ठहरे हुए हैं।
वाराणसी में बैट्री स्पार्किंग से लगी ऑटो में भीषण आग, मौके पर मची अफरा-तफरी
वाराणसी : सारनाथ आशापुर चौराहे के निकट शनिवार की शाम को बैट्री स्पार्किंग के कारण एक ऑटो में आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। जानकारी के अनुसार, डीएलडब्ल्यू के निवासी अशोक कुमार अपनी खराब ऑटो को ठीक कराने के लिए शनिवार को आशापुर चौराहे के पास संजय गुप्ता की ऑटोपार्ट की दुकान पर लाए थे इसी दौरान हादसा हो गया। शाम के समय जब ऑटो का काम चल रहा था, तभी बैट्री में स्पार्किंग हुई, जिससे चिंगारी सीएनजी की टंकी तक पहुंच गई और ऑटो में आग लग गई।
वाराणसी के विद्यालयों में मना बैगलेस दिवस, कौशल विकास और हस्तशिल्प कला के प्रति किया प्रोत्साहित
वाराणसी : विद्यार्थियों में कौशल निर्माण, श्रम की गरिमा व भारतीय हस्तशिल्प कला को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य को लेकर शासन के निर्देश पर शनिवार को क्षेत्र के परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों व कंपोजिट विद्यालयों में बैगलेस दिवस मनाया गया। जिसमें कक्षा छह से आठ तक के विद्यार्थी शामिल थे। ब्लाक प्रोफेशनल लर्निंग कमेटी के सदस्य अमिताभ मिश्र ने बताया कि कार्यक्रम को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए एससीईआरटी द्वारा आनंदम माड्यूल की रचना की गई है जिसमें संपूर्ण कार्यक्रम का विवरण है।
आजमगढ़ में पशुशाला का ताला तोड़ कर दो गोवंश का किया वध, पुलिस ने ठोंका तो हाथ जोड़ता नजर आया करीम
आजमगढ़ : अतरौलिया पुलिस ने मुठभेड़ में 25 हजार का इनामी बदमाश करीम को गिरफ्तार किया है। जबकि उसका साथी आरिफ अंधेरे का फायदा उठाकर बाइक छोड़कर फरार हो गया। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली की गोरथानी में पशुशाला का ताला तोड़ कर दो गोवंश का वध करने वाले बदमाश असलहा के साथ सुखीपुर अंडरपास के गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे की सर्विस लेन पर मौजूद है।
बलिया में पार्टी में गए युवक का खंडहरनुमा मकान में मिला शव, हत्या का आरोप
बलिया : कस्बे के मैनापुर मोहल्ले में सुमन्त वर्मा (22) का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से पूरे क्षेत्र में खलबली मच गई। मृतक के पिता सुदामा वर्मा ने बेटे की हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। स्वजन के अनुसार शुक्रवार की रात सुमन्त मोहल्ले के कुछ युवकों के साथ गांव में ही पार्टी कर रहा था। रात करीब नौ बजे के बाद जब परिवार ने उससे मोबाइल पर संपर्क करने की कोशिश की तो कोई जवाब नहीं मिला। देर रात तक सुमन्त घर नहीं लौटा, जिसके बाद स्वजन उसकी तलाश करने लगे।
