वाराणसी : चंदौली के पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर के प्रतिष्ठित दवा कारोबारी व केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के जिला महामंत्री रोहितास पाल की हत्या मामले में चंदौली पुलिस के दो थानेदार और क्राइम ब्रांच की टीम ने वाराणसी में डेरा डाल दिया है। बीते मंगलवार को हुई हत्या के बाद तफ्तीश में जुटी पुलिस इस नतीजे तक पहुंच गई है कि वारदात के पीछे करोड़ों की भूमि है। जांच में वाराणसी में डाक्टरों से रंगदारी वसूलने में कुख्यात रहे बदमाश की मदद की बात सामने आई है।

वाराणसी में कफ सीरप माफिया पर कांग्रेस का हल्ला बोल, आरोपितों की गिरफ्तारी और कुर्की की मांग वाराणसी : महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे के नेतृत्व में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस कमिश्नर को एक पत्र सौंपा है, जिसमें वाराणसी में नशीली कफ सीरप के अवैध कारोबार के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की मांग की गई है। यह पत्र पुलिस कमिश्नरेट के एसीपी कैंट को सौंपा गया। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में, जहां पुलिस कमिश्नरेट जैसी उच्च सुरक्षा व्यवस्था है, वहां इस प्रकार का अवैध कारोबार चलना शासन-प्रशासन की विफलता को दर्शाता है।

वाराणसी में होटल दयाल टावर में विदेशी मेहमानों को अवैध तरीके से रोकने पर मुकदमा दर्ज वाराणसी : अधूरे होटल में व‍िदेशी पर्यटकों को मानकों के व‍िपरीत ठहराने के मामले में पुल‍िस ने होटल के कर्मचार‍ियों पर अभ‍ियोग पंजीकृत क‍िया है। इस बाबत दर्ज अभ‍ियोग में उप न‍िरीक्षक व‍िकास कुमार मिश्र, चौकी प्रभारी दुर्गाकुंड, थाना भेलूपुर की ओर से बताया गया क‍ि अभिसूचना इकाई कार्यालय से सूचना म‍िलने के बाद होटल में जांच की गई। जांच में पता चला क‍ि होटल दयाल टावर, दुर्गाकुंड, भेलूपुर में कुछ विदेशी व्यक्ति ठहरे हुए हैं।

वाराणसी में बैट्री स्पार्किंग से लगी ऑटो में भीषण आग, मौके पर मची अफरा-तफरी वाराणसी : सारनाथ आशापुर चौराहे के निकट शनिवार की शाम को बैट्री स्पार्किंग के कारण एक ऑटो में आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। जानकारी के अनुसार, डीएलडब्ल्यू के निवासी अशोक कुमार अपनी खराब ऑटो को ठीक कराने के लिए शनिवार को आशापुर चौराहे के पास संजय गुप्ता की ऑटोपार्ट की दुकान पर लाए थे इसी दौरान हादसा हो गया। शाम के समय जब ऑटो का काम चल रहा था, तभी बैट्री में स्पार्किंग हुई, जिससे चिंगारी सीएनजी की टंकी तक पहुंच गई और ऑटो में आग लग गई।

वाराणसी के विद्यालयों में मना बैगलेस दिवस, कौशल विकास और हस्तशिल्प कला के प्रति क‍िया प्रोत्साहित वाराणसी : विद्यार्थियों में कौशल निर्माण, श्रम की गरिमा व भारतीय हस्तशिल्प कला को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य को लेकर शासन के निर्देश पर शनिवार को क्षेत्र के परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों व कंपोजिट विद्यालयों में बैगलेस दिवस मनाया गया। जिसमें कक्षा छह से आठ तक के विद्यार्थी शामिल थे। ब्लाक प्रोफेशनल लर्निंग कमेटी के सदस्य अमिताभ मिश्र ने बताया कि कार्यक्रम को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए एससीईआरटी द्वारा आनंदम माड्यूल की रचना की गई है जिसमें संपूर्ण कार्यक्रम का विवरण है।

आजमगढ़ में पशुशाला का ताला तोड़ कर दो गोवंश का क‍िया वध, पुल‍िस ने ठोंका तो हाथ जोड़ता नजर आया करीम आजमगढ़ : अतरौलिया पुलिस ने मुठभेड़ में 25 हजार का इनामी बदमाश करीम को गिरफ्तार किया है। जबकि उसका साथी आरिफ अंधेरे का फायदा उठाकर बाइक छोड़कर फरार हो गया। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली की गोरथानी में पशुशाला का ताला तोड़ कर दो गोवंश का वध करने वाले बदमाश असलहा के साथ सुखीपुर अंडरपास के गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे की सर्विस लेन पर मौजूद है।