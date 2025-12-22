Varanasi top 10 news, 22 December 2025 : कोहरे में दस विमान रद, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने मांगी स्वतंत्र हिन्दूभूमि और अमिताभ ठाकुर की जमानत अर्जी निरस्त सहित पढ़ें टॉप 10 खबरें
जागरण संवाददाता, वाराणसी। पूर्वांचल सहित वाराणसी में सोमवार को भारी कोहरे का असर बना रहा। दिन चढ़ने के साथ ही गलन का असर भी हुआ जो देर शाम तक अनवरत जारी रहा। दूसरी ओर विमानों के रद होने से यात्रियों को फजीहत का सामना करना पड़ा। इसके अलावा कई ट्रेनें भी काफी विलंबित रहीं। पढ़ें अन्य खबरें भी...
वाराणसी की प्रमुख खबरों में पारा आठ डिग्री के पास जा पहुंचा, सोमवार को 10 उड़ानें रद, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने मांगी स्वतंत्र हिन्दूभूमि, काशी - विंध्य क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण का गठन, अमिताभ ठाकुर की जमानत अर्जी निरस्त, वाराणसी के लिए ITAT की सर्किट बेंच को मिली स्थाई पीठ की मंजूरी और चांदी की कीमतें साल भर में दोगुने से अधिक आदि खबरें चर्चा में रहीं।
पूर्वांचल की प्रमुख खबरो में कोडीनयुक्त कफ सीरप मामले में आरोपित भोला जायसवाल की जौनपुर कोर्ट में हुई पेशी, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क दुर्घटना में आजमगढ़ के तीन लोगों की मौत और मीरजापुर में युवती के साथ दुष्कर्म और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का आरोपित दस माह बाद गिरफ्तार आदि खबरें चर्चा में बनी रहीं।
वाराणसी सहित पूर्वांचल में कोहरा अपार, गलन ने दी चुनौती, पारा आठ डिग्री के पास जा पहुंचा
वाराणसी : पूर्वांचल सहित वाराणसी में गलन का दौर व्यापक स्तर पर जारी है। सीजन में आठ डिग्री के पास तापमान अब जा पहुंचा है। सोमवार की सुबह तापमान में कमी के साथ ही कोहरे की भी चादर पसर गई है। दोपहर तक आसमान साफ नहीं हो सका था। कोहरे और गलन के मेल से पूर्वांचल भर में सुबह से ही हाइवे पर सघन कोहरे की वजह से लोगों का आवागमन सुस्त रहा। सड़कों पर वाहन रेंगते रहे तो रेल और विमानों की लेट लतीफी भी सामने आई। सोमवार की सुबह गलन और कोहरे की वजह से जन जीवन व्यापक स्तर पर प्रभावित हुआ।
वाराणसी में भीषण कोहरे से सोमवार को 10 उड़ानें रद, कई विमान विलंबित
वाराणसी : कोहरे के कारण सोमवार को वाराणसी एयरपोर्ट पर आने वाली पांच उड़ानें रद रहीं वही कई विलंबित भी हुईं। आने वाले विमानों के रद होने के कारण जाने वाली उड़ाने भी रद कर दी गईं। विमानों के निरस्त और विलंब होने के कारण यात्रियों और उनके परिजनों को परेशानी हुई। विमानन कंपनियों ने एडवाइजरी भी जारी की है कि ठंड और कोहरे के मौसम को देखते हुए घर से निकलने के पूर्व विमान का शेड्यूल एयरलाइंस के आफिसियल वेबसाइट पर जरूर चेक करें, इसके अलावा हम भी सभी यात्रियों को मैसेज और मेल के माध्यम से अपडेट करते रहते हैं ।
बांग्लादेश में हिंदुओं पर बर्बरता के खिलाफ स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का आह्वान - 'स्वतंत्र "हिन्दूभूमि" की मांग का समय आ गया है'
वाराणसी : बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही बर्बरता के खिलाफ शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने सोमवार को काशी से आह्वान करते हुए कहा कि स्वतंत्र "हिन्दूभूमि" की मांग का समय आ गया है। आज का समय मानवता की परीक्षा का समय है। एक ओर जहां हम आध्यात्मिक उन्नति की बातें करते हैं, वहीं दूसरी ओर बांग्लादेश से आ रही बर्बरतापूर्ण सूचनाएं हमारे हृदय को विदीर्ण कर रही हैं। ईश निंदा के आधारहीन आरोप में एक निर्दोष व्यक्ति, दीपचंद्र दास को जिस प्रकार उन्मादी भीड़ द्वारा जीवित जला दिया गया, वह केवल एक व्यक्ति की हत्या नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के माथे पर कलंक है।
काशी - विंध्य क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण का गठन, कैबिनेट की बैठक में मिली स्वीकृति
वाराणसी : काशी विंध्य क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण का गठन कर दिया गया है। यह निर्णय उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र और अन्य विकास प्राधिकरण अधिनियम 2024 की धारा 3 (एक) के प्रविधानों के अंतर्गत लिया गया है। काशी विंध्य क्षेत्र में वाराणसी के साथ-साथ इसके सीमावर्ती जनपदों जैसे जौनपुर, चंदौली, गाजीपुर, भदोही और सोनभद्र का क्षेत्र शामिल है। इस प्राधिकरण के गठन से राज्य सरकार पर कोई अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा। काशी विंध्य क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण का गठन माननीय मंत्री परिषद के अनुमोदनों के आधार पर अधिसूचना निर्गत किए जाने की तिथि से प्रभावी होगा।
अमिताभ ठाकुर की जमानत अर्जी निरस्त, पुलिस ने अदालत में पेश की दर्ज दस मुकदमों की सूची
वाराणसी : चौक थाना में दर्ज दर्ज मुकदमे में आरोपित पूर्व आइपीएस अमिताभ ठाकुर को अदालत से राहत नहीं मिली। विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कृष्ण कुमार की अदालत ने अमिताभ ठाकुर की जमानत अर्जी निरस्त कर दी। शनिवार को जमानत के लिए अमिताभ ठाकुर की ओर से इस अदालत में जमानत अर्जी दाखिल की थी। अभियोजन अधिकारी मधुसूदन तिवारी ने अमिताभ ठाकुर के खिलाफ दर्ज आपराधिक मुकदमों की सूची पुलिस से मंगाए जाने की अपील की थी। अदालत ने इसे स्वीकार करते हुए आपराधिक मुकदमों की सूची प्रस्तुत करने का चौक पुलिस को आदेश दिया था।
वाराणसी के लिए ऐतिहासिक सौगात, ITAT की सर्किट बेंच को मिली स्थाई पीठ की मंजूरी
वाराणसी / लखनऊ : वाराणसी और संपूर्ण पूर्वांचल के करदाताओं, कर अधिवक्ताओं और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए केंद्र सरकार ने वाराणसी स्थित आयकर अपीलीय अधिकरण (ITAT) की सर्किट बेंच को जल्द ही 'स्थाई बेंच' के रूप में अपग्रेड करने का एलान किया है। यह घोषणा केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल ने रविवार को लखनऊ में ITAT के रजत जयंती समारोह के दौरान की। मंत्री ने इस मांग को पूर्णतः न्यायोचित मानते हुए मंच से ही वाराणसी में स्थाई ITAT पीठ की स्वीकृति की घोषणा की।
चांदी में लग गए सुर्खाब के पर, बनारस के सर्राफा बाजार में पसरा सन्नाटा, कीमतें साल भर में दोगुने से अधिक
वाराणसी : सोने के बाद अब चांदी की बढ़ती कीमतों ने भी बनारस के सर्राफा बाजार की चिंता बढ़ा दी है। कभी काशी की महिलाओं की पहचान रही रेशमी पाजेब, पायल और बिछिया की झंकार अब बाजारों से लगभग गायब हो गई है। गोदौलिया, चौक, विश्वेश्वरगंज और नदेसर जैसे प्रमुख सर्राफा इलाकों में ग्राहकों की आवाजाही कम होने से दुकानों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। आंकड़ों पर नजर डालें तो जनवरी माह में चांदी की कीमत करीब 80 से 90 हजार रुपये प्रति किलोग्राम थी। 15 दिन पहले यह बढ़कर 1.75 लाख रुपये प्रति किलोग्राम पहुंच गई, जबकि शुक्रवार को दाम 1.95 लाख रुपये और शनिवार को 1.98 लाख रुपये प्रति किलोग्राम तक जा पहुंचे।
कोडीनयुक्त कफ सीरप मामले में आरोपित भोला जायसवाल की जौनपुर कोर्ट में हुई पेशी
जौनपुर : कोडीनयुक्त कफ सीरप मामले में आरोपित भोला प्रसाद जायसवाल की सोमवार को एएम 10 संगीता गौतम की कोर्ट में पेशी हुई। न्यायालय ने उसे 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में भेजने का आदेश दिया। इसके बाद उसे वज्र वाहन से सोनभद्र भेजा गया। उसकी पेशी लगभग साढ़े चार बजे हुई, इस दौरान वह कंबल से अपना चेहरा ढककर आया। भोला प्रसाद जायसवाल, शुभम जायसवाल के पिता, पर आरोप है कि उन्होंने फर्म शैली ट्रेडर्स के माध्यम से जौनपुर जिले की 12 फर्मों के जरिए लगभग 42.5 करोड़ रुपये का कारोबार किया है।
पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क दुर्घटना में आजमगढ़ के तीन लोगों की मौत, छह घायल
आजमगढ़ : सेमरी (सुलतानपुर) में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सोमवार तड़के एक भयानक सड़क दुर्घटना में आजमगढ़ निवासी पिता-पुत्र समेत तीन लोगों की जान चली गई और छह अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। यह घटना जयसिंहपुर के सेमरी के निकट हुई, जब लखनऊ से आजमगढ़ जा रही एक तेज रफ्तार कार पहले से खड़ी एक खराब ट्रक में जा घुसी। पुलिस के अनुसार, ट्रक का एक्सल टूट जाने के कारण वह एक्सप्रेसवे पर खड़ा था। घटना के आधे घंटे बाद, घने कोहरे के बीच तेज रफ्तार कार पीछे से ट्रक में टकरा गई।
मीरजापुर में युवती के साथ दुष्कर्म और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का आरोपित दस माह बाद गिरफ्तार
मीरजापुर : थाना अदलहाट क्षेत्र के एक गांव में करीब दस माह पूर्व पीड़िता के भोजन में नशीला पदार्थ मिलाकर उसके साथ दुष्कर्म करने तथा घटना का वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करने के मामले में चुनार पुलिस ने राजस्थान के रहने वाले आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। यह गिरफ्तारी सोमवार की सुबह मीरजापुर स्थित राबर्ट्सगंज तिराहे उपनिरीक्षक नरेंद्र यादव व उनकी टीम द्वारा की गई। घटना के संबंध में पीड़िता ने 5 फरवरी 2025 को अदलहाट थाने में एक स्त्री और एक पुरुष के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
