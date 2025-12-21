जागरण संवाददाता, वाराणसी। पूर्वांचल सह‍ित वाराणसी में रव‍िवार को सुबह से लेकर शाम तक मौसम का रुख तल्‍ख बना रहा। वातावरण में गलन और कोहरे का असर बना रहा। इसके अलावा वीडीए की कार्रवाई सह‍ित वाराणसी में मह‍िला की हत्‍या और पूर्वांचल की अन्‍य खबरें चर्चा में बनी रहीं।

वाराणसी की प्रमुख खबरों में चेहरा कूचा हुआ शव बगीचे से बरामद, अवैध प्लाटिंग पर गरज रहा वीडीए का बुलडोजर, राष्ट्रीय पक्षी मोर की मौत, करणी सेना के जिलाध्यक्ष को जान से मारने की धमकी, रेलवे बोर्ड के कार्यकारी निदेशक ने वाराणसी जंक्शन का क‍िया निरीक्षण, नोट की गड्डी दिखाकर जालसाज महिला के जेवरात लेकर फरार, बनारसी ठगों से दुन‍िया परेशान, अबकी इनकी तस्‍वीर हो गई वायरल आद‍ि खबरें चर्चा में बनी रहीं।

पूर्वांचल की प्रमुख खबरों में मऊ में आरोपित के घर बुलडोजर के साथ पहुंची पुलिस, प्रदेश में बिजली खपत ने बनाया नया कीर्तिमान, वार्षिक अनुपात 13 साल में पहुंचा रिकार्ड ऊंचाई पर, सोनभद्र में बैडमिंटन खेलने के दौरान हार्ट अटैक आने से एनसीएल कर्मी की मृत्यु आद‍ि खबरें भी चर्चा में बनी रहीं।

पढ़ें वाराणसी और पूर्वांचल की टॉप 10 खबरें : वाराणसी के चोलापुर में मह‍िला का चेहरा कूचा हुआ शव बगीचे से बरामद, पुल‍िस जांच में जुटी वाराणसी : चोलापुर क्षेत्र के कैथोर गांव स्‍थ‍ित एक बगीचे से रव‍िवार को एक महिला का चेहरा कुचला हुआ शव म‍िलने के बाद सनसनी फैल गई। जानकारी होने के बाद दोपहर में मौके पर आनन फानन पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है। पुल‍िस के अनुसार मह‍िला के चेहरे और स‍िर के ह‍िस्‍से में क‍िसी वजनदार चीज से हमला क‍िया गया है। मह‍िला की मौत के बाद मौके पर जांच के ल‍िए पहुंची पुल‍िस ने साक्ष्‍य संकलन करने के साथ ही आसपास के लोगों से पूछताछ भी की है। चोलापुर थाना क्षेत्र के दानगंज चौकी अंतर्गत कैथोर गांव में रविवार को एक अज्ञात युवती की सिर कूचकर निर्मम हत्या कर शव को बाजरे की झाड़ियों में छुपाए जाने से इलाके में सनसनी फैल गई।

रव‍िवार को VDA मुह‍िम पर, शहर भर में अवैध प्लाटिंग पर गरज रहा वीडीए का बुलडोजर वाराणसी : अवैध प्लाटिंग के खिलाफ रविवार को वाराणसी विकास प्राधिकरण (वीडीए) की टीम ने 12 बुलडोजर के साथ जिले के विभिन्न क्षेत्रों में कार्रवाई की। इस अभियान के तहत पहले से चिन्हित 200 से अधिक अवैध कालोनीयों के खिलाफ कार्यवाही शुरू की गई है। शहर भर में 12 जेसीबी, 250 से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों की टीम तोड़ने की कार्रवाई कर रही है। शहर के व‍िभ‍िन्‍न भागों में टीम बनाकर अलग अलग जगहों पर रवाना करके कार्रवाई की जा रही है।

वाराणसी में चाइनीज मांझे की चपेट में आने से राष्ट्रीय पक्षी मोर की दर्दनाक मौत, हुआ पोस्टमार्टम वाराणसी : विकास खंड बड़ागांव के ग्राम सभा कनियर में रविवार को चाइनीज मंझे की चपेट में आने से राष्ट्रीय पक्षी मोर की दर्दनाक मौत हो गई। यह घटना ग्रामीणों के लिए एक गंभीर चिंता का विषय बन गई है। ग्रामीणों के अनुसार, मोर उड़ते समय प्रतिबंधित चाइनीज मंझे में फंस गया, जिससे वह उड़ नहीं पाया। इसके बाद, वह पास में लगे बिजली के ट्रांसफार्मर की चपेट में आकर नीचे गिर पड़ा। गिरने के बाद, कुत्तों के एक झुंड ने उस पर हमला कर दिया। इस स्थिति को देखकर गांव के गृजेश मिश्रा (गिज्जू) और हितेश मिश्रा ने तुरंत मौके पर पहुंचकर मोर को कुत्तों के हमले से बचाया।

वाराणसी में करणी सेना के जिलाध्यक्ष को जान से मारने की धमकी, पुल‍िस ने दर्ज क‍िया मामला वाराणसी : श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के जिलाध्यक्ष आलोक कुमार सिंह को फोन पर जान से मारने की धमकी देने और सोशल मीडिया पर चरित्र हनन करने का गंभीर मामला सामने आया है। इस संबंध में पीड़ित ने पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट वाराणसी को लिखित शिकायत दी थी। जिसपर रविवार को कैंट पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। शिकायती पत्र में करणी सेना के जिलाध्यक्ष आलोक कुमार सिंह ने बताया कि वह पार्वती नगर कॉलोनी, पाण्डेयपुर के निवासी हैं और सामाजिक कार्यों से जुड़े रहते हैं। दिनांक 19 दिसंबर 2025 को उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह रघुवंशी के साथ ईडब्ल्यूएस (EWS) के सरलीकरण की मांग को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा था।

रेलवे बोर्ड के कार्यकारी निदेशक ने वाराणसी जंक्शन का गहन क‍िया निरीक्षण, द‍ि‍ये यह न‍िर्देश वाराणसी : रेलवे बोर्ड के कार्यकारी निदेशक (कॉर्पोरेट समन्वय) शैलेंद्र सिंह ने वाराणसी जंक्शन, उत्तर रेलवे का गहन निरीक्षण किया। इस दौरान उन्‍होंने यात्री सुव‍िधाओं को लेकर व‍िशेष नि‍र्देश द‍िए। इस निरीक्षण के दौरान उन्होंने वाराणसी जंक्शन के प्लेटफॉर्म एक पर स्थित आइआरसीटीसी की एक्जीक्यूटिव लाउंज, एक स्टेशन एक उत्पाद स्टाल, IRCTC फूड ट्रैक, टिकट घर, नया पैदल पुल और द्वितीय प्रवेश द्वार की स्वच्छता एवं यात्री सुविधाओं का गहन अवलोकन किया। इसके साथ ही, उन्होंने हाल नंबर 4 में रोपवे मॉडल से संबंधित जानकारी भी प्राप्त की।

वाराणसी में नोट की गड्डी दिखाकर जालसाज महिला के जेवरात लेकर फरार, केस दर्ज वाराणसी : लंका थाना क्षेत्र के भगवानपुर स्थित बालाजी नगर कॉलोनी के निवासी राहुल सिंह की पत्नी पुस्तक सिंह ने एक अज्ञात जालसाज के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। घटना बीते शनिवार की शाम साढ़े चार बजे के आसपास लंका स्थित वी टू मॉल के निकट हुई। वहां दो युवक आए और रास्ता पूछने लगे। रास्ता बताने के बाद भी वे वहां से नहीं गए और अचानक 500 रुपये की गड्डी दिखाने लगे। उन्होंने कहा कि वे अपने दोस्त को खाना खिला कर लौट रहे हैं। इसके बाद, उन युवकों ने पुस्तक सिंह से कहा कि वे अपने जेवरात निकालकर रुमाल में सुरक्षित बांध लें।

बनारसी ठगों से दुन‍िया परेशान, अबकी इनकी तस्‍वीर हो गई वायरल, जानें पूरा प्रकरण वाराणसी : वैसे तो बनारसी ठगों के कई क‍िस्‍से फेमस हैं लेक‍िन इस बार सोशल मीड‍िया पर 20 रुपये बताकर 120 रुपये मांगने का क‍िस्‍सा खूब वायरल हो रहा है। बनारस के ठेले पर छोला भटूरा खि‍लाने वाले का भाव तो रेस्‍टोरेंट से भी ऊपर भाग गया। देखते ही देखते छोले भटूरे वाले का चेहरा चर्चा में आ गया। इसके अलावा भी कई कारोबार‍ियों पर ठगने का आरोप लगाया गया है। रूही वर्मा नाम के एक्‍स हैंडल से जारी पोस्‍ट में ल‍िखा है क‍ि - वाराणसी आने वाले पर्यटकों - सावधान! यदि आप वाराणसी में हैं या आने की योजना बना रहे हैं, तो इस धोखाधड़ी से सावधान रहें।

मऊ में आरोपित के घर बुलडोजर के साथ पहुंची पुलिस, नहीं पहुंच सकी राजस्व टीम मऊ : दोहरे हत्याकांड के मुख्य आरोपित इनामी रामपुर थाना क्षेत्र के मुहम्मदपुर चंद्रापार गांव निवासी राबिन सिंह के घर रविवार को पुलिस टीम बैक हो लोडर के साथ पहुंची। पुलिस टीम के साथ बैक हो लोडर देख ग्रामीणों की भीड़ एकत्र हो गई, मगर राजस्वकर्मियों के मौके पर नहीं पहुंचने की वजह से पुलिसकर्मियों को बैरंग लौटना पड़ा। दोहरे हत्याकांड में शामिल 50 हजार के इनामी राबिन सिंह ने शनिवार को आत्मसमर्पण कर दिया था। रामपुर थानान्तर्गत मयारी गांव नहर के पास बीते 25 नवंबर को बलिया जनपद के आजाद नगर मोहल्ला निवासी समीर को मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था।

प्रदेश में बिजली खपत ने बनाया नया कीर्तिमान, वार्षिक अनुपात 13 साल में पहुंचा रिकार्ड ऊंचाई पर सोनभद्र : प्रदेश में बिजली की खपत ने इस वर्ष अब तक का नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। दिसंबर माह में पड़ी कड़ाके की ठंड और लगातार छाए घने कोहरे के कारण घरेलू व व्यावसायिक उपभोक्ताओं द्वारा बिजली आधारित उपकरणों का उपयोग तेजी से बढ़ा है। इसका सीधा असर राज्य की कुल विद्युत खपत पर पड़ा है। ऊर्जा विभाग के ताजा आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष प्रतिदिन की औसत बिजली खपत 466.1 मिलियन यूनिट तक पहुंच गई है, जो वित्तीय वर्ष 2012-13 की 209.8 मिलियन यूनिट की तुलना में 256.3 मिलियन यूनिट अधिक है। बीते 13 वर्षों में यह अब तक की सर्वाधिक दैनिक औसत खपत मानी जा रही है।