    Varanasi Top 10 News, 20 December 2025 : कोहरे से व‍िमान न‍िरस्‍त, राजघाट पुल 15 घंटे तक बंद और सूर्या के गांव हथौड़ा में जश्‍न सहि‍त पढ़ें टॉप 10 खबरें

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 06:56 PM (IST)

    वाराणसी की टॉप 10 खबरों में कोहरे के कारण विमान रद होना, राजघाट पुल का 15 घंटे तक बंद रहना और सूर्या के गांव हथौड़ा में जश्न शामिल हैं। शहर में कोहरे ...और पढ़ें

    एक ही खबर में पढ़ें वाराणसी और पूर्वांचल की टॉप 10 खबरें।

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। पूर्वांचल स‍ह‍ित वाराणसी में शन‍िवार को मौसम का रुख सर्वाध‍िक तल्‍ख नजर आया। जबक‍ि राजघाट पुल बंद करने और बाद में इसे खोलने को लेकर सर्वाध‍िक चर्चा बनी रही। इसके अलावा सूर्य कुमार यादव के 2026 टी 20 के ल‍िए चयन पर भी उनके गांव में चर्चा का माहौल रहा। 

    वाराणसी की प्रमुख खबरों में  भीषण कोहरे से कई व‍िमान न‍िरस्‍त, कोहरे की ओट से गलन ने की चोट, अजय राय ने सरकार को घेरा, बांग्लादेश में हिन्दुओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आक्रोश, राजघाट पुल 15 घंटे तक बंद रहा, टी20 विश्व कप के ल‍िए गंजारी स्टेडियम हो रहा तैयार, IMA की वोटर लिस्ट सात भागों में विभाजित, भारत सरकार की टीम ने सीएचसी का किया पड़ताल आद‍ि खबरें चर्चा में रहीं। 

    पूर्वांचल की प्रमुख खबरों में T20 world cup 2026 में सूर्यकुमार यादव के हाथ में भारतीय टीम की कमान, जौनपुर में पुत्र प्राप्ति के ल‍िए रचा ली दूसरी शादी, पहली पत्नी ने पति पर दर्ज कराया मुकदमा आद‍ि खबरें चर्चा में बनी रहीं। 

    पढ़ें वाराणसी और पूर्वांचल की टॉप 10 खबरें

    वाराणसी में शन‍िवार को भीषण कोहरे से कई व‍िमान न‍िरस्‍त, कई व‍िमान व‍िल‍ंब‍ित

    वाराणसी : मौसम की खराबी के कारण शनिवार को कई उड़ानें व्‍यापक रूप से प्रभावित हुईं। कई व‍िमानों की लेट लतीफी सामने आई तो कोहरे ने दोपहर तक व‍िमानों का संचालन व्‍यस्‍त रखा। इसकी वजह से एयरपोर्ट पर यात्रि‍यों को दुश्‍वारी का सामना करना पड़ा। शन‍िवार को एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान आई एक्स 1223/1224 को निरस्त कर दिया गया। इसी प्रकार, दिल्ली से आने वाली एयर इंडिया की उड़ान ए आई 2495/2496 भी रद कर दी गई। इसकी वजह से सर्वाध‍िक द‍िल्‍ली रूट के यात्री प्रभाव‍ित हुए।

    वाराणसी सहि‍त पूर्वांचल में कोहरे की ओट से गलन ने की चोट, मौसम व‍िभाग ने जारी क‍िया घने कोहरे का अलर्ट

    वाराणसी : पूर्वांचल सह‍ित समूचे वाराणसी में कई द‍िनों से रह रहकर कोहरा और गलन की चोट का असर जारी है। शन‍िवार को भी मौसम का रुख तल्‍ख रहा। हालांक‍ि सुबह गलन का असर कुछ कम तो रहा लेकि‍न कोहरे का जोर बरकरार रहा। दोपहर तक सूरज का ताप धरती तक नहीं पहुंच सका। शीतलहर सरीखा प्रकोप रात से शुरू हुआ जो सुबह तक अनवरत जारी रहा। मौसम व‍िभाग ने इस स्‍थ‍ि‍त‍ि से राहत की उम्‍मीद नहीं जताई है। मौसम व‍िभाग के अनुमानों के अनुसार आने वाले कुछ द‍िनों में पहाड़ों पर गुजर रहे पश्‍च‍िमी व‍िक्षोभ का असर हावी होगा। इसकी वजह से मैदानी इलाकों में गलन बढ़ेगी और कोहरे का व्‍यापक असर बना रहेगा।

    बाबा का बुलडोजर इस समय विंटर वैकेशन पर चला गया है, कफ सीरप के दोष‍ियों पर नहीं हो रही कार्रवाई : अजय राय

    वाराणसी : कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि कोडीन युक्त कफ सीरप मामले में सरकार अपने लोगों को बचाने में जुटी हुई है। इस मामले में आवाज उठाने वाले ईमानदार पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को गलत तरीके से फंसाया गया है। वाराणसी कोर्ट में उनकी पेशी एक आतंकवादी की तरह की गई। इस दौरान पुलिस ने जानबूझकर सीटी बजाई, ताकि मीडिया के सामने कुछ बोलने का अवसर न मिले। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने अपने आवास पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्लास्टिक की सीटी और बुलडोजर भी रखे हुए थे।

    बांग्लादेश में हिन्दुओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ काशी की मुस्लिम महिलाओं ने जताया आक्रोश

    वाराणसी : बांग्लादेश की राजधानी ढाका में एक हिन्दू को जिन्दा जलाने की घटना ने एक बार फिर से धार्मिक कट्टरता की गंभीरता को उजागर किया है। इस घटना के बाद वाराणसी में विशाल भारत संस्थान एवं मुस्लिम महिला फाउंडेशन की महिलाओं, बच्चों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इसपर आक्रोश जताते हुए प्रदर्शन क‍िया है। इन संगठनों ने लमही के सुभाष भवन से प्रेमचंद स्मृति द्वार तक एक आक्रोश मार्च निकाला, जिसमें बांग्लादेश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री मो. यूनुस का पुतला फूंका गया।

    वाराणसी में राजघाट पुल 15 घंटे तक बंद रहा, जाम के कारण राहगीरों को हुई कठिनाई

    वाराणसी/चंदौली : राजघाट पुल 15 घंटे तक बंद रहने की वजह से जाम के कारण राहगीरों को काफी कठिनाई हुई। मालवीय पुल के मरम्मत कार्य की शुरुआत के लिए कार्यदाई संस्था ने शुक्रवार की रात से बैरीकेडिंग कर आवागमन रोक दिया। इस कारण रात से लेकर शनिवार सुबह तक वाहनों का आवागमन बंद रहा, जिससे पुल पर भीड़ लग गई। कड़ाके की ठंड में पुल पर अफरा-तफरी की स्थिति बनी रही। पुल पर पैदल चलने वालों की संख्या में भी वृद्धि हुई। हालांकि, स्कूली बसों को सुबह पुल पर जाने की अनुमति दी गई।

    वाराणसी में टी20 विश्व कप की तैयारी, गंजारी स्टेडियम हो रहा है तैयार, आप भी जान लें पूरी तैयारी के बारे में

    वाराणसी : टी20 विश्व कप टूर्नामेंट भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेज़बानी में आयोजित किया जायेगा। इस टूर्नामेंट के लिए भारतीय टीम की घोषणा शनिवार को की गई है। टीम में सूर्यकुमार यादव को कप्तान बनाया गया है, जबकि अक्षर पटेल उपकप्तान होंगे। अन्य खिलाड़ियों में अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, वॉशिंगटन सुंदर और ईशान किशन (विकेटकीपर) शामिल हैं। इस बार भारतीय टीम का धूमधड़ाका वाराणसी के गंजारी स्थित नए क्रिकेट स्टेडियम में देखने को मिल सकता है। हाल ही में त्रिशूल के आकार की लाइट को लगाने का कार्य पूरा किया गया है, जिससे यह उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही स्टेडियम में मैच शुरू हो सकेंगे।

    IMA की वोटर लिस्ट सात भागों में विभाजित, सात काउंटरों पर नाम होगा सत्यापित

    वाराणसी : इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आइएमए) वाराणसी शाखा के वार्षिक चुनाव को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए व्यापक तैयारी की गई है। यह चुनाव रविवार को सुबह नौ बजे से शाम पांच बजे तक आइएमए भवन में आयोजित किया जाएगा। चुनाव अधिकारी डा. अजीत सैगल ने बताया कि मतदान प्रक्रिया को सरल और तेज बनाने के लिए वोटर लिस्ट को सात भागों में विभाजित किया गया है। इस व्यवस्था के तहत सात अलग-अलग काउंटर स्थापित किए गए हैं, जहां मतदाता अपने नाम का सत्यापन कराने के बाद बैलट पेपर प्राप्त करेंगे।

    भारत सरकार की टीम ने सीएचसी का किया पड़ताल, दिए महत्‍वपूर्ण सुझाव

    वाराणसी : राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक (एनक्वास) के लिए भारत सरकार की दो सदस्यीय टीम ने शनिवार को सीएचसी मिसिरपुर का मूल्यांकन किया। इस टीम में डा. कांति लाल चौधरी और सरिता देवी शामिल थीं। एसेसमेंट के दौरान टीम ने मेडिकल उपकरणों के रखरखाव, समय पर उपकरणों का कैलिब्रेसन, दवाओं का वितरण और रखरखाव, प्रयोगशाला में जांच के तरीकों, तथा आनलाइन रिपोर्ट की प्रस्तुतीकरण की जानकारी ली।

    T20 world cup 2026 में सूर्यकुमार यादव के हाथ में भारतीय टीम की कमान, गाजीपुर के हथौड़ा गांव में जश्‍न

    गाजीपुर : टी-20 व‍िश्‍वकप 2026 के ल‍िए भारतीय क्रिकेट टीम की घोषणा कर दी गई है। इस टीम की कप्‍तानी गाजीपुर के हथौड़ा गांव के निवासी सूर्य कुमार यादव को सौंपी गई है। सूर्य कुमार की कप्‍तानी की घोषणा होते ही उनके गांव में खुशी का माहौल है। उनके परिवार में जश्‍न का माहौल है और परिजनों ने आशा जताई है कि 2026 का व‍िश्‍वकप भारत गाजीपुर के सूर्या के हाथों में दमकेगा। सूर्य कुमार यादव ने अपने क्रिकेट करियर में कई उपलब्धियां हासिल की हैं। उनकी मेहनत और लगन ने उन्हें इस मुकाम तक पहुँचाया है। गाजीपुर के लोग उन पर गर्व महसूस कर रहे हैं और उनके समर्थन में खड़े हैं।

    जौनपुर में पुत्र प्राप्ति के ल‍िए रचा ली दूसरी शादी, पहली पत्नी ने पति पर दर्ज कराया मुकदमा

    जौनपुर : खुटहन क्षेत्र के सौरइयां पट्टी गांव निवासी एक विवाहिता ने थाने में तहरीर देकर अपने पति पर पुत्र की प्राप्ति के लिए चुपके से दूसरी शादी रचा लेने व विरोध करने पर मारने-पीटने का आरोप लगाया है। पुलिस आरोपित पति के विरुद्ध संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर छानबीन कर रही है। ज्योति देवी ने शुक्रवार को थाने में तहरीर दी कि उसका विवाह लगभग 18 वर्ष पूर्व गांव निवासी दिनेश गौतम के साथ हुआ था। दांपत्य जीवन सामान्य चल रहा था, लेकिन कोई संतान पैदा नहीं हुई।

