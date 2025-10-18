जागरण संवाददाता, वाराणसी। Varanasi top news: वाराणसी सह‍ित समूचे पूर्वांचल में शन‍िवार को धनतेरस और धन्‍वंतर‍ि जयंती का उल्‍लास छाया रहा। पर्व के उल्‍लास में बाजार भी खूब झूमा और उत्‍साह के साथ खरीदारों ने पूर्वांचल भर में अरबों का कारोबार क‍िया। सोने चांदी की दुकानों से लेकर इलेक्‍ट्र‍िक की दुकानों तक लोगों का हुजूम उमड़ा रहा। वाराणसी में अन्‍नपूर्णा दरबार में भी अन्‍न धन का खजाना भक्‍तों में व‍ितर‍ित हुआ।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

वाराणसी में भगवान धन्वंतरि के दरबार में भक्तों ने टेका मत्था, बाबा दरबार प‍र‍िक्षेत्र में मां अन्‍नपूर्णा का भक्‍तों को म‍िल रहा खजाना, खजाना स्वरूप बांटे जा रहे हैं 6.50 लाख सिक्के, वाराणसी-शारजाह के बीच एक नवंबर से सीधी उड़ान सेवा, 'त्र‍िजटा' को काशी में म‍िला एक द‍िन की देवी का मान आद‍ि खबरें चर्चा में बनी रहीं।

वहीं दूसरी ओर पूर्वांचल में जेल के खाते से 53 लाख निकालने के मुख्य आरोपित की मां गिरफ्तार, रमाशंकर राजभर का ओपी राजभर पर हमला, मझवार-गंजख्वाजा में रेल फ्रैक्चर पर त्वरित कार्रवाई, गाजीपुर में वाहन के धक्के से टूटा हमीद सेतु का रेलिंग, जौनपुर में शादी का झांसा देकर दो वर्ष तक यौन शोषण करने का आरोपित गिरफ्तार सह‍ित कई प्रमुख खबरें चर्चा में बनी रहीं।

पढ़ें वाराणसी और पूर्वांचल की टाप 10 खबरें- काशी में भगवान धन्वंतरि के दरबार में भक्तों ने टेका मत्था, औषधियां और सुगंधित फूल अर्पित वाराणसी : काशी के भगवान धन्‍वंतर‍ि की पूजा का काशी में व‍ि‍शेष मान है। धनतेरस के पावन अवसर पर शनिवार को कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को सुड़िया स्थित राजवैद्य स्व. पंडित शिव कुमार शास्त्री के धन्वन्तरि निवास में भगवान धन्वंतरि पूजनोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। दोपहर 12 बजे मंदिर का कपाट खोला गया, जहां भगवान धन्वंतरि चांदी के सिंघासन पर विराजमान थे। उनके चारों हाथों में अमृत का कलश, चक्र, शंख एवं जोंक सुशोभित थे। भगवान को विशेष चमत्कारी औषधियों जैसे रस, स्वर्ण, हीरा, माणिक, पन्ना, मोती तथा जड़ी-बूटियों में केशर, कस्तूरी, अम्बर, अश्वगंधा, अमृता, शंखपुष्पी, मूसली आदि का विशेष भोग अर्पित किया गया। बाबा दरबार प‍र‍िक्षेत्र में मां अन्‍नपूर्णा का भक्‍तों को म‍िल रहा खजाना, देवी के मूर्त‍ि की अनोखी है कहानी

वाराणसी : धनतेरस के पावन अवसर पर, श्री काशी विश्वनाथ धाम में मंगला आरती के उपरांत माता अन्नपूर्णा विग्रह पर माँ की आरती के बाद श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद स्वरूप खजाना वितरण की शुभ शुरुआत की गई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे, जिन्होंने माता अन्नपूर्णा के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की। धनतेरस का पर्व धन और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इस दिन विशेष रूप से पूजा-अर्चना कर माँ लक्ष्मी के स्वागत की तैयारी की जाती है। खजाना स्वरूप बांटे जा रहे हैं 6.50 लाख सिक्के, पांच दिन के लिए खुले काशीपुराधीश्वरी के पट

वाराणसी : ‘अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकरप्राणवल्लभे, ज्ञानवैराग्यसिद्धयर्थं भिक्षां देहि च पार्वती...’ जैसे कातर मंत्रों के साथ काशीपुराधीश्वरी मां अन्नपूर्णा के दरबार में धनतेरस पर लंबी कतार थी। देश भर से आए श्रद्धालु हाथ जोड़े, अपार जनसमूह, गुत्थमगुत्था होते आंगन में लगी अस्थायी सीढ़ी से प्रथम तल स्थित कक्ष में किसी तरह पहुंचते और मां अन्नपूर्णा की विलक्षण स्वर्ण प्रतिमा के समक्ष पहुंचते ही पूरी थकान भूल जाते रहे। मां के साथ ही उनके सामने याचक मुद्रा में झोली फैलाए खड़े काशीपुराधिपति बाबा विश्वनाथ, भूमि देवी व महालक्ष्मी का दर्शन पाकर अघाते रहे। वाराणसी-शारजाह के बीच एक नवंबर से सीधी उड़ान सेवा, यात्रा और व्यापार में वृद्धि

वाराणसी : शारजाह और वाराणसी के बीच एक और सीधी उड़ान सेवा 1 नवंबर से शुरू होने जा रही है। इस नई सेवा के साथ वाराणसी से अब कुल तीन अंतरराष्ट्रीय उड़ानें संचालित होंगी। वर्तमान में, काठमांडू के लिए नेपाल की बुद्धा एयर और शारजाह के लिए एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ानें उपलब्ध हैं। एयर इंडिया एक्सप्रेस का विमान आईएक्स 187 रात्रि 11:45 बजे वाराणसी से उड़ान भरकर रात्रि 3 बजे शारजाह पहुंचेगा। इसके बाद, यही विमान आईएक्स 186 बनकर सुबह 6 बजे शारजाह से उड़ान भरकर 9:40 बजे वाराणसी लौटेगा। 'त्र‍िजटा' को काशी में म‍िला एक द‍िन की देवी का मान, आज भी होती है इस द‍िन व‍िशेष पूजा

वाराणसी। कंकर कंकर शंकर की मान्‍यता वाली काशी में त्र‍िजटा को भी देवी बना द‍िया। लंका से काशी का संबंध यह पौराण‍िक कथा आज भी कहती है। भगवान शंकर के इस पवित्र धाम में सभी देवी-देवताओं का वास है, और यहां उनके मंदिर भी स्थित हैं। इन मंदिरों के बीच बाबा विश्वनाथ के दरबार के निकट त्रिजटा नाम की राक्षसी का मंदिर भी है। इस मंदिर में साल में केवल एक दिन भक्तों की भीड़ होती है। धर्म नगरी काशी में राक्षसी त्र‍िजटा की पूजा का यह विधान त्रेतायुग से जुड़ा हुआ है। जेल के खाते से 53 लाख निकालने के मुख्य आरोपित की मां गिरफ्तार

आजमगढ़ : जिला कारागार के पारिश्रमिक बंदी खाते से जेल अधीक्षक के फर्जी हस्ताक्षर कर 52.85 लाख रुपये निकालने के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपित बंदी रामजीत की मां सतमी देवी को शुक्रवार को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक डा. अनिल कुमार ने बताया कि रामजीत की पत्नी नीतू की गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश दे रही है। इस मामले में पहले ही रामजीत, जेल अकाउटेंट मुशीर अहमद, चौकीदार अवधेश पांडेय और बंदी शिवशंकर को गिरफ्तार किया जा चुका है। OP Rajbhar 'दूसरा पलटू राम', रात को अख‍िलेश से माफी और द‍िन में भाजपा संग मंच करते हैं साझा : रमाशंकर राजभर

बलिया : सपा सांसद रमाशंकर राजभर ने शुक्रवार को एक पत्रकार वार्ता में सुभासपा नेता ओमप्रकाश राजभर पर तीखे आरोप लगाए। उन्होंने ओमप्रकाश राजभर को ‘दूसरे पलटू राम’ की उपाधि देते हुए कहा कि वह अपने विचारों में लगातार परिवर्तन करते रहते हैं और केवल सत्ता प्राप्ति के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। सांसद ने कहा कि राजभर रात में अखिलेश यादव से माफी मांगते हैं और दिन में भाजपा नेताओं के साथ मंच साझा करते हैं, जो उनकी राजनीतिक निष्ठा पर सवाल उठाता है। मझवार-गंजख्वाजा में रेल फ्रैक्चर पर त्वरित कार्रवाई, फील्ड स्टाफ की सजगता से संरक्षित रहा परिचालन

चंदौली : रेल संरक्षा की दृष्टि से ट्रैक किनारे कार्यरत फील्ड स्टाफ की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। उनकी मझवार-गंजख्वाजा में रेल फ्रैक्चर पर त्वरित कार्रवाई, फील्ड स्टाफ की सजगता से संरक्षित रहा परिचालन। शनिवार को डीडीयू मंडल के मझवार और गंजख्वाजा स्टेशनों के बीच समपार फाटक संख्या 78 से कुछ मीटर दूर अप लाइन पर एक रेल फ्रैक्चर की समय पर पहचान और समन्वित कार्रवाई ने परिचालन को संरक्षित बनाए रखा। सुबह 8:57 बजे कीमैन श्रवण कुमार ने नियमित निरीक्षण के दौरान फ्रैक्चर को पहचाना। गाजीपुर में वाहन के धक्के से टूटा हमीद सेतु का रेलिंग

गाजीपुर : शहर कोतवाली के हमीद सेतु का रेलिंग किसी वाहन के धक्के से टूट गया है, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय पुलिस ने तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, एक चार चक्का वाहन रेलिंग को तोड़ते हुए गंगा में गिर गया है। हालांकि, इस बात की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हो सकी है। रजागंज चौकी इंचार्ज राजेश सिंह ने बताया कि वाहन के गंगा में गिरने की सूचना की पुष्टि नहीं हुई है और मौके पर कोई ऐसा निशान भी नहीं मिला है। जौनपुर में शादी का झांसा देकर दो वर्ष तक यौन शोषण करने का आरोपित गिरफ्तार