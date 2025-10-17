Varanasi top 10 news, 17 October 2025 : एक दीया बलिदानियों के नाम, महिला थानाध्यक्ष गिरफ्तार, मालवाहक रवाना सहित पढ़ें टाप 10 खबरें
वाराणसी, 17 अक्टूबर 2025 की मुख्य खबरें: शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एक दीया जलाया गया। भ्रष्टाचार के आरोप में महिला थाना अध्यक्ष को गिरफ्तार किया गया, जिससे पुलिस विभाग में खलबली मच गई। शहर से मालवाहक रवाना हुए, जिससे व्यापार में वृद्धि की उम्मीद है। शहर में सड़क दुर्घटनाएं और आपराधिक मामले भी सामने आए हैं, जिनकी पुलिस जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, वाराणसी। Varanasi top news: दैनिक जागरण और वाराणसी पुलिस प्रसाशन की ओर से साझा आयोजन के क्रम में शुक्रवार की शाम "एक दीया बलिदानियों के नाम" के आयोजन के माध्यम से बलिदानियों को नमन किया। एक ही साथ 1.51 दीयों की रोशनी में पुलिस ग्राउंड जगमगा उठा। इसके अलावा भी अन्य कई खबरें चर्चा में बनी रहीं।
वाराणसी में 'एक दीया बलिदानियों के नाम' कार्यक्रम में उमड़ा देशभक्ति का सैलाब, राहुल गांधी मामले में आदेश पर अजय राय ने जताया न्यायपालिका का आभार, महिला थानाध्यक्ष ने विवेचना से नाम हटाने के लिए मांगी थी 20 हजार रुपए की रिश्वत, वाराणसी से मालवाहक जहाज लाल बहादुर शास्त्री साहिबगंज के लिए हुआ रवाना, काशी में भगवान धन्वंतरि की 327 साल पुरानी प्रतिमा के होंगे दर्शन, अन्नकूट पर मणि मंदिर में सजेगी घर की रसोई, दीपावली में स्थिर वृष लग्न में करें मां लक्ष्मी व गणेश का पूजन आदि बनारस की खबरें चर्चा में रहीं।
वहीं पूर्वांचल की खबरों में आजमगढ़ में पुलिस मुठभेड़ में कुख्यात गो-तस्कर सोनू गिरफ्तार, चंदौली में फायर ब्रिगेड का कांस्टेबल रिश्वत लेते रंगेहाथ हुआ गिरफ्तार, चंदौली में मानसिक रूप से विक्षिप्त युवक बिजली टावर पर चढ़ा आदि खबरों की चर्चा होती रही।
पढ़ें वाराणसी और पूर्वांचल की टाप 10 खबरें -
वाराणसी में 'एक दीया बलिदानियों के नाम' कार्यक्रम में उमड़ा देशभक्ति का सैलाब
- वाराणसी : दैनिक जागरण और पुलिस प्रशासन के साझा आयोजन में शुक्रवार की शाम हर हृदय में उमड़ते देशभक्ति के ज्वार, बलिदानियों के प्रति प्यार और उनकी वीरता की गाथाओं की बहती रसधार को शुक्रवार को एक नया आधार मिला, एक साथ 1.51 लाख दीप जलाए गए तो आयोजन लघु भारत काशी में रोशन हो उठा। जब इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने दीप जलाए, तो काशी के इतिहास में एक नया पन्ना भी इसी के साथ जुड़ गया। दीपावली के पूर्व यह आयोजन रोशनी की झड़ी बिखेर दिया।
राहुल गांधी मामले में आदेश पर अजय राय ने जताया न्यायपालिका का आभार
- वाराणसी : न्यायालय ने शुक्रवार को दायर उस वाद को निरस्त कर दिया, जो राहुल गांधी के पिछले वर्ष अमेरिका दौरे के दौरान दिए गए बयान पर आधारित था। इस निर्णय के लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने न्यायपालिका का आभार व्यक्त किया है। इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि अमेरिका दौरे के दौरान राहुल गांधी ने भारत में अल्पसंख्यकों के प्रति बढ़ते अविश्वास और उनके खिलाफ बनते खराब माहौल पर चर्चा की थी।
महिला थानाध्यक्ष ने विवेचना से नाम हटाने के लिए मांगी थी 20 हजार रुपए की रिश्वत
- वाराणसी। मेराज निवासी सिविल लाइन जलालपुर जनपद भदोही ने एंटी करप्शन कार्यालय वाराणसी में शिकायत दर्ज कराई है कि उसकी छोटी भाई की पत्नी रुखसार द्वारा 26 अगस्त 2025 को महिला थाने में एक मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसकी विवेचना थाना प्रभारी सुमित्रा देवी कर रही थीं। शिकायतकर्ता ने बताया कि 28 सितंबर 2025 को सुमित्रा देवी उनके घर आईं और सभी को जेल भेजने की धमकी दी। पीड़ित ने बताया कि जब वह गुरुवार को महिला थाने पहुंचे, तो थाना प्रभारी ने कहा कि यदि उनका नाम विवेचना से हटाना है, तो उन्हें 20 हजार रुपए देने होंगे।
वाराणसी से मालवाहक जहाज लाल बहादुर शास्त्री साहिबगंज के लिए हुआ रवाना
- वाराणसी : जलमार्ग के विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मल्टी मोडल टर्मिनल, रामनगर से मालवाहक जहाज लाल बहादुर शास्त्री को क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसी के निदेशक संजीव कुमार ने हरी झंडी दिखाकर साहिबगंज के लिए रवाना किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जलमार्ग के माध्यम से माल परिवहन को बढ़ावा देना है, जिससे न केवल व्यापार में वृद्धि होगी, बल्कि क्षेत्रीय विकास में भी सहायता मिलेगी। जलमार्ग का उपयोग करने से परिवहन लागत में कमी आएगी और पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
काशी में भगवान धन्वंतरि की 327 साल पुरानी प्रतिमा के होंगे दर्शन, छलकेगा आरोग्य का अमृत कलश
- वाराणसी : देवाधिदेव महादेव की नगरी काशी में कार्तिक शुक्ल त्रयोदशी पर आरोग्य का अमृत कलश भी छलकेगा। आरोग्य आशीष का कलश लिए स्वयं अवतरित होंगे भगवान विष्णु के अवतार एवं त्रिदेवों में से एक आरोग्य के देवता भगवान धन्वंतरि, जिनकी जयंती शनिवार को मनाई जाएगी। सुड़िया बुलानाला स्थित धन्वंतरि भवन में 300 वर्ष से अधिक प्राचीन उनकी अनूठी अष्टधातु की मूर्ति सार्वजनिक रूप से दर्शनार्थ रखी जाएगी।
अन्नकूट पर मणि मंदिर में सजेगी घर की रसोई, श्रीअन्न से बने व्यंजनों का लगेगा भोग
- वाराणसी :अन्नकूट के अवसर पर दुर्गाकुण्ड स्थित मणि मंदिर (धर्मसंघ) में घर की रसोई सजायी जाएगी। भक्तों द्वारा घर की रसोई में बने विविध पकवान प्रभु को भोग के रूप में अर्पित किए जाएंगे। धर्मसंघ के महामंत्री पं. जगजीतन पाण्डेय ने बताया कि अन्नकूट पर्व पर 2022 से यह परंपरा शुरू हुई, जिसमें अब काशी के धर्मनिष्ठ गृहस्थों द्वारा घर की रसोई से ठाकुर जी को विविध व्यंजनों का भोग बनाया जाएगा। पिछले वर्ष लगभग पाँच हजार भक्तों ने घर की बनी रसोई प्रभु को अर्पित की थी।
काशी के ज्योतिषाचार्यों ने बताया - 'दीपावली में स्थिर वृष लग्न में करें मां लक्ष्मी व गणेश का पूजन, अर्धरात्रि को सिंह लग्न में निशीथ पूजा'
- वाराणसी : दीप ज्योति पर्व शृंखला का मुख्य आयोजन कार्तिक अमावस्या पर दीपावली के रूप में मनाया जाएगा। दीपमालिकाएं सजा कर श्री एवं समृद्धि की देवी मां लक्ष्मी का भगवान गणेश, इंद्र एवं कुबेरादि देवों का पूजन किए जाने का विधान है। पर्व के दिन ही भगवान श्रीराम के अयोध्या आगमन का लोक प्रसंग होने का हर्ष आतिशबाजियों के रूप मेें प्रकट होता है। दीपावली की सायं प्रदोष काल में श्री एवं समृद्धि के लिए मां लक्ष्मी व भगवान गणेश का विधि-विधान से षोडशोपाचार या पंचोपचार पूजन कर दीपमालिकाएं सजाई जाएंगी।
आजमगढ़ में पुलिस मुठभेड़ में कुख्यात गो-तस्कर सोनू गिरफ्तार, पैर में लगी गोली
- आजमगढ़ : जनपद के थाना गम्भीरपुर पुलिस ने देर रात एक मुठभेड़ में कुख्यात अन्तरजनपदीय गो-तस्कर सोनू उर्फ मेराज उर्फ पिन्टू को घायल कर गिरफ्तार किया। यह मुठभेड़ विषहम मोड़ से सुरजनपुर जाने वाले रास्ते पर हुई, जिसमें अभियुक्त के दाहिने पैर में गोली लगी। घायल अवस्था में उसे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पीएचसी) मुहम्मदपुर ले जाया गया, जहां से उसे जिला अस्पताल आजमगढ़ रेफर किया गया। पुलिस को सूचना मिली थी कि एक अपराधी विषहम तिराहे पर मोटरसाइकिल के साथ अवैध तमंचे के साथ किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में है।
चंदौली में फायर ब्रिगेड का कांस्टेबल रिश्वत लेते रंगेहाथ हुआ गिरफ्तार
- चंदौली : वाराणसी स्थित सतर्कता अधिष्ठान की टीम ने शुक्रवार को पंडित दीनदयाल नगर में अग्निशमन अधिकारी के कार्यालय में तैनात कांस्टेबल राज कमल को रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार किया है। यह मामला तब सामने आया जब अग्नि शमन सेवा चंदौली के मुख्य अग्नि शमन अधिकारी द्वारा अस्पतालों, स्कूल-कालेजों और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए अग्नि शमन सुरक्षा एवं अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) जारी करने के नाम पर अवैध धन उगाही की जा रही थी।
चंदौली में मानसिक रूप से विक्षिप्त युवक बिजली टावर पर चढ़ा, पुलिस बचाव में जुटी
- भदोही : सर्वातखानी गांव के निवासी नारायण यादव (29) ने शुक्रवार को बिजली के हाई टेंशन टावर पर चढ़कर सबको चौंका दिया। बताया जा रहा है कि नारायण मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए, जबकि पुलिस भी जांच में जुटी है। नारायण के दोपहर से ही टावर पर बैठने की वजह से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से फायर ब्रिगेड की टीम को भी मौके पर तैनात किया गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि नारायण की मानसिक स्थिति को देखते हुए उन्हें नीचे उतारना बेहद जरूरी है।
