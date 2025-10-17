जागरण संवाददाता, वाराणसी। Varanasi top news: दैन‍िक जागरण और वाराणसी पुल‍िस प्रसाशन की ओर से साझा आयोजन के क्रम में शुक्रवार की शाम "एक दीया बल‍िदान‍ियों के नाम" के आयोजन के माध्‍यम से बल‍िदान‍ियों को नमन किया। एक ही साथ 1.51 दीयों की रोशनी में पुल‍िस ग्राउंड जगमगा उठा। इसके अलावा भी अन्‍य कई खबरें चर्चा में बनी रहीं।

वाराणसी में 'एक दीया बलिदानियों के नाम' कार्यक्रम में उमड़ा देशभक्ति का सैलाब, राहुल गांधी मामले में आदेश पर अजय राय ने जताया न्यायपालिका का आभार, महि‍ला थानाध्‍यक्ष ने विवेचना से नाम हटाने के लिए मांगी थी 20 हजार रुपए की रिश्वत, वाराणसी से मालवाहक जहाज लाल बहादुर शास्त्री साहिबगंज के लिए हुआ रवाना, काशी में भगवान धन्वंतरि की 327 साल पुरानी प्रतिमा के होंगे दर्शन, अन्नकूट पर मणि मंदिर में सजेगी घर की रसोई, दीपावली में स्थिर वृष लग्न में करें मां लक्ष्मी व गणेश का पूजन आद‍ि बनारस की खबरें चर्चा में रहीं।

वहीं पूर्वांचल की खबरों में आजमगढ़ में पुलिस मुठभेड़ में कुख्यात गो-तस्कर सोनू गिरफ्तार, चंदौली में फायर ब्रिगेड का कांस्टेबल रिश्वत लेते रंगेहाथ हुआ गिरफ्तार, चंदौली में मानसिक रूप से विक्षिप्त युवक ब‍िजली टावर पर चढ़ा आद‍ि खबरों की चर्चा होती रही।

पढ़ें वाराणसी और पूर्वांचल की टाप 10 खबरें - वाराणसी में 'एक दीया बलिदानियों के नाम' कार्यक्रम में उमड़ा देशभक्ति का सैलाब वाराणसी : दैन‍िक जागरण और पुल‍िस प्रशासन के साझा आयोजन में शुक्रवार की शाम हर हृदय में उमड़ते देशभक्ति के ज्वार, बलिदानियों के प्रति प्यार और उनकी वीरता की गाथाओं की बहती रसधार को शुक्रवार को एक नया आधार मिला, एक साथ 1.51 लाख दीप जलाए गए तो आयोजन लघु भारत काशी में रोशन हो उठा। जब इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने दीप जलाए, तो काशी के इतिहास में एक नया पन्ना भी इसी के साथ जुड़ गया। दीपावली के पूर्व यह आयोजन रोशनी की झड़ी बिखेर द‍िया। राहुल गांधी मामले में आदेश पर अजय राय ने जताया न्यायपालिका का आभार