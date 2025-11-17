Varanasi top 10 news, 17 November 2025 : सोनभद्र हादसे में कार्रवाई नहीं, रमाकांत यादव दोषमुक्त, वाराणसी में चुनाव तैयारियों पर बैठक सहित पढ़ें टाॅप 10 खबरें
वाराणसी, 17 नवंबर 2025 की मुख्य खबरों में सोनभद्र हादसे पर कार्रवाई का अभाव, रमाकांत यादव का दोषमुक्ति और वाराणसी में चुनाव तैयारियों की बैठक शामिल हैं। पीड़ितों को अभी तक न्याय नहीं मिला है, जबकि रमाकांत यादव के समर्थक अदालत के फैसले से खुश हैं। चुनाव प्रक्रिया को सुचारू बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।
जागरण संवाददाता, वाराणसी। पूर्वांचल सहित वाराणसी में सोमवार को मौसम सहित सोनभद्र में हादसा और अन्य कई हादसों की खबरें चर्चा में रहीं। आजमगढ़ में कई हादसे और पुलिस कार्रवाई के साथ ही विधायक रमाकांत यादव के दोष मुक्ति आदि की खबरें चर्चा में बनी रहीं।
इस दौरान वाराणसी में जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की शिकायतों व सुझावों को सुना, पुलिस आयुक्त के निर्देश पर तीन लाख रुपये ठगने और हत्या की धमकी देने के मामले में मुकदमा दर्ज, वाराणसी में तेज रफ्तार कार रेलिंग तोड़ते हुए दीवार से टकराई, म्यूजिक सिस्टम की जीप में ट्रक ने मारी टक्कर, तापमान ने दी चुनौती, नमी में भी इजाफा आदि खबरें थीं।
पूर्वांचल में सोनभद्र में खदान हादसे के तीसरे दिन तक कार्रवाई के नाम पर पुलिस के हाथ खाली, सोनभद्र में हेड कॉन्सटेबल की बैडमिंटन खेलते समय दिल का दौरा पड़ने से मौत, सोनभद्र में खदान हादसे में जो भी दोषी होगा उस पर होगी कार्रवाई, आजमगढ़ में आचार संहिता के उल्लंघन में फंसे विधायक रमाकांत यादव समेत छह लोग दोषमुक्त, आजमगढ़ में निरहुआ ने बिहार चुनाव पर दी जानकारी आदि खबरें चर्चा में बनी रहीं।
वाराणसी और पूर्वांचल की टॉप 10 खबरें :
जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की शिकायतों व सुझावों को सुना, निस्तारण कराने का निर्देश
वाराणसी : मतदेय स्थलों के आलेख्य प्रकाशन के उपरांत, वर्तमान संसद सदस्यों, विधानसभा सदस्यों एवं मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ शिकायतों और सुझावों पर चर्चा के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी सत्येंद्र कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी ने उपस्थित प्रतिनिधियों की एक-एक शिकायत और सुझाव को ध्यानपूर्वक सुना और संबंधित क्षेत्र के ईआरओ/एईआरओ को निस्तारण के लिए निर्देशित किया।
पुलिस आयुक्त के निर्देश पर तीन लाख रुपये ठगने और हत्या की धमकी देने के मामले में मुकदमा दर्ज
वाराणसी : थाना क्षेत्र के सेवानिवृत्त व्यक्ति से तीन लाख रुपये ठगने और हत्या की धमकी देने के मामले को गंभीरता से लेते हुये पुलिस आयुक्त ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। इस बाबत बड़ागांव पुलिस मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। पुलिस आयुक्त को शनिवार को दिये गये प्रार्थना पत्र में निहालापुर गांव निवासी बाबाकृष्ण प्रसाद ने आरोप लगाया है कि कुछ माह पूर्व पश्चिमपुर गांव निवासी निवासी हीरामनी देवी और उनके पुत्र रवि कुमार ने उन्हें अपनी भूमि गाटा संख्या 66 मौजा चुरापट्टी अठगावा तहसील पिंडरा का हिस्सा बेचने की बात कही थी।
वाराणसी में तेज रफ्तार कार रेलिंग तोड़ते हुए दीवार से टकराई, एक की मौत, चार घायल
वाराणसी: थाना क्षेत्र के वाराणसी भदोही मार्ग पर धमरिया पुल के पास सोमवार की रात में बरात से लौट रही तेज कार अनियंत्रित होकर सडक पर लगी रेलिंग को तोडते हुए दीवार से टकरा गई। जिसमें एक व्यक्ति की मौंत हो गई तथा चार लोग घायल हो गये। पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। सुरियावां भदोही से बरात लोहता में आई थी। रात में दो बजे बाराती लौट रहे थे। एक कार की रफ्तार काफी तेज थी। मोड़ पर चालक ने अपना नियंत्रण खो दिया। जिससे कार सड़क पर लगी रेलिंग तोडते हुए दीवार में टकरा गई।
वाराणसी में म्यूजिक सिस्टम की जीप में ट्रक ने मारी टक्कर, पांच घायल
वाराणसी : खजुरी पुलिस चौकी के सामने हाइवे पर रविवार की देर रात तेज रफ्तार ट्रक ने म्यूजिक सिस्टम की जीप के पिछले हिस्से में टक्कर मार दी। हादसे में म्यूजिक सिस्टम का चालक समेत उस पर सवार पांच लोग घायल हो गए।घायलो को अस्पताल भेजा गया। ट्रक को चालक समेत पुलिस हिरासत में ले लिया गया हैं। मिर्जामुराद के शिवरामपुर गांव निवासी चालक अनिल यादव म्यूजिक सिस्टम की जीप को लेकर वैवाहिक समारोह में शिवपुर गया था। द्वारपूजा के बाद रात में लौटते समय जीप के पिछले हिस्से में ट्रक ने टक्कर मार दी।
वाराणसी में तापमान ने दी चुनौती, नमी में भी इजाफा, जान लें मौसम का कैसा रहेगा हाल
वाराणसी : पूर्वांचल सहित वाराणसी में मौसम का रुख अब तल्ख सर्दियों की ओर हो चला है। वातावरण में दूसरी ओर नमी में भी इजाफा दर्ज किया गया है। इसकी वजह से रविवार के सापेक्ष सोमवार को मौसम का रुख कुछ सामान्य रहा। हालांकि मौसम का रुख बहुत अधिक बदलाव की ओर नहीं होने जा रहा है। हालांकि सुबह न्यूनतम तापमान 10.5 डिग्री दर्ज किया गया जो अमूमन दिसंबर में ही नजर आता था।सोमवार की सुबह धुंधलके में घुली रही। ठंडी हवाओं का असर रहा और लोग ठंड से ठिठुरते और गर्म कपड़ों में लिपटे नजर आए।
सोनभद्र में खदान हादसे के तीसरे दिन तक कार्रवाई के नाम पर पुलिस के हाथ खाली, इंसाफ की आस में परिजन
सोनभद्र : बिल्ली-मारकुंडी घाटी में शनिवार को हादसा होने के तीसरे दिन तक शवों के निकलने का सिलसिला जारी है। एक ओर हादसे की जांच तो दूर एक भी आरोपित को पकड़ नहीं पाने पर पुलिस की कार्यशैली सवालों के घेरे में है तो प्रशासन भी सधे हुए कदम रख रहा है। पुलिस की ओर से कार्रवाई किए जाने की कोई भी जानकारी तीसरे दिन तक नहीं आ सकी है। ओबरा के बिल्ली मारकुंडी खदान क्षेत्र में शनिवार को ड्रिलिंग के दौरान हुए हादसे के दो दिन बाद पांच मजदूरों के शव बरामद कर लिए गए हैं।
सोनभद्र में खदान हादसे में जो भी दोषी होगा उस पर होगी कार्रवाई, चाहे वह किसी पार्टी का हो : रवीन्द्र जायसवाल
सोनभद्र : ओबरा थाना क्षेत्र के बिल्ली मारकुंडी खदान हादसे में मृतकों के परिजनों से मिलने सोमवार को मिलने प्रभारी व स्टांप एवं पंजीयन शुल्क मंत्री रवीन्द्र जायसवाल यहां पहुंचे। पोस्टमार्टम हाउस में उन्होंने परिजनों से मुलाकात की और हर संभव मदद दिलाने का भरोसा जताया। मंत्री ने कहा कि मामले की हर स्तर पर जांच कराई जाएगी। जो भी दाेषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। मीडिया के उस सवाल खदान में भाजपा नेता भी शामिल पर मंत्री ने कहा कि इसमें किसी का भी आएगा उसपर कार्रवाई की जाएगी।
सोनभद्र में हेड कॉन्सटेबल की बैडमिंटन खेलते समय दिल का दौरा पड़ने से मौत
सोनभद्र : थाना में तैनात एक हेड कॉन्स्टेबल की बैडमिंटन खेलते समय दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। रविवार को हुई इस घटना के बाद उन्हें वाराणसी के बीएचयू अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। जानकारी के अनुसार, हेड कॉन्स्टेबल विशाल यादव (48 वर्ष) रविवार को बैडमिंटन खेल रहे थे, तभी उन्हें अचानक दिल का दौरा पड़ा। साथ मौजूद पुलिसकर्मियों ने तत्काल उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बभनी पहुंचाया। बभनी में प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया।
आजमगढ़ में आचार संहिता के उल्लंघन में फंसे विधायक रमाकांत यादव समेत छह लोग दोषमुक्त
आजमगढ़ : चुनाव प्रचार का समय बीतने के बाद बीस मिनट तक अतिरिक्त जनसभा करने के मामले में आरोपित फूलपुर पवई विधानसभा क्षेत्र से सपा विधायक रमाकांत यादव समेत छह आरोपितों को एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने दोषमुक्त करार दिया है। यह फैसला एमपी एमएलए स्पेशल मजिस्ट्रेट कोर्ट के जज अनुपम कुमार त्रिपाठी ने सोमवार को सुनाया है। रमाकांत यादव के अधिवक्ता रविन्द्रनाथ यादव ने बताया कि वर्ष 2012 में उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव चल रहा था। इस चुनाव में तत्कालीन भाजपा सांसद रमाकांत यादव की पत्नी रंजना यादव निजामाबाद विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी थी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बिहार की जनता ने भरोसा जताया : निरहुआ
आजमगढ़ : भाजपा के पूर्व सांसद दिनेशलाल यादव उर्फ निरहुआ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बिहार की जनता ने भरोसा जताते हुए बिहार में एनडीए की सरकार बनाई है। चुनाव हारने के बाद विपक्ष ईवीएम के हैक होने का गलत आरोप लगाता है। अगर ईवीएम हैक होती तो आजमगढ़ से हम भी जीत जाते। बिहार में खेसारी लाल यादव का जो हश्र हुआ है वही हश्र यूपी में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का होगा।
