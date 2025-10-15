जागरण संवाददाता, वाराणसी। Varanasi top news: वाराणसी और पूर्वांचल में बुधवार को कई प्रमुख खबरें चर्चा में बनी रहीं। बनारस शहर से लेकर अंचल और पूर्वांचल के अन्‍य ज‍िलों तक लोगों के बीच कई खबरें चर्चा में बनी रहीं।

वाराणसी में पति के साथ गृह प्रवेश के लिए जा रही महिला की नगर निगम के डंपर से कुचलकर मौत, उज्ज्वला योजना में यूपी में मुफ्त गैस सिलेंडर रिफिल सब्सिडी का शुभारंभ, दालमंडी के व्यवसायियों की शंका को दूर करने के लिए पहुंची प्रशासनिक टीम, नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव ने शिक्षक नेताओं के साथ की बैठक, वाराणसी में धनतेरस एवं दीपावली पर 12 प्रमुख स्थानों पर तैनात रहेगी फायर ब्रिगेड, 68 वें जन्मदिन पर पूर्व केंद्रीय मंत्री महेंद्रनाथ पांडेय ने कार्यकर्ताओं संग काटा केक, OLX पर बाइक बेचने वाला ठगा, धनतेरस शन‍िवार को, शन‍िदेव लोहा खरीदने से हो जाएंगे नाराज आद‍ि खबरें चर्चा में रहीं।

इसके अलावा पूर्वांचल में बल‍िया में दो रुपये के सिक्के के लिए 26 लाख का आफर, गंवा दिए एक लाख से ज्यादा और सोनभद्र में झारखंड सीमा के पोखरिया गांव में फैला मलेरिया, 70 पाजिटिव मिले सह‍ित कई अन्‍य खबरें भी चर्चा में बुधवार को बनी रहीं।

पढ़ें वाराणसी और पूर्वांचल की टाप 10 खबरें- वाराणसी में पति के साथ गृह प्रवेश के लिए जा रही महिला की नगर निगम के डंपर से कुचलकर मौत वाराणसी। थाना क्षेत्र के अखरी चौकी अंतर्गत बच्छांव बाजार में नगर निगम के कूड़ा डंपर की चपेट में आने से एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। इस दुर्घटना में महिला का पति और छह वर्ष की बेटी बाल-बाल बच गए। घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों ने अखरी से चुनार मार्ग पर चक्काजाम कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन दो घंटे तक लोग नहीं माने। इसके बाद मृतक के पति ने रोहनिया पुलिस को लिखित तहरीर देकर नगर निगम से 30 लाख रुपए और बच्चों के भरण-पोषण की मांग की है। उज्ज्वला योजना में यूपी में मुफ्त गैस सिलेंडर रिफिल सब्सिडी का शुभारंभ

वाराणसी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत उज्ज्वला लाभार्थियों को निःशुल्क रसोई गैस सिलेंडर रिफिल वितरण की सब्सिडी अभियान का शुभारम्भ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश द्वारा लोकभवन सभागार, लखनऊ से 15 अक्टूबर 2025 को पूर्वान्ह 11:00 बजे किया गया। इस अवसर पर वाराणसी के सर्किट हाउस स्थित मीटिंग हाल में कार्यक्रम का सजीव प्रसारण किया गया। जनपद स्तर पर आयोजित कार्यक्रम में उज्ज्वला योजना के 150 लाभार्थियों को निशुल्क रसोई गैस सिलेंडर रिफिल वितरण की सब्सिडी के प्रतीकात्मक चेक का वितरण किया गया। दालमंडी के व्यवसायियों की शंका को दूर करने के लिए पहुंची प्रशासनिक टीम, लिया जायजा

वाराणसी। बनारस के प्रसिद्ध दालमंडी इलाके में सर्वे के लिए प्रशासनिक टीम सक्रिय हुई है। बुधवार को इस टीम ने व्यवसायियों की शंकाओं को दूर करने के उद्देश्य से दालमंडी का दौरा किया और वहां की स्थिति का जायजा लिया। दालमंडी क्षेत्र में आगामी कार्रवाई के लिए एक फाइनल प्लान तैयार किया गया है, जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने एक साथ बैठक की। इस बैठक में राजस्व विभाग, लोक निर्माण विभाग और नगर निगम के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। टीम ने दालमंडी से नई सड़क तक भवन स्वामियों से उनकी समस्याओं पर चर्चा की। नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव ने शिक्षक नेताओं के साथ की बैठक, शोक संवेदना व्यक्त की

वाराणसी। सर्किट हाउस में बुधवार सुबह 11 बजे उत्तर प्रदेश विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव ने वाराणसी के शिक्षक नेताओं के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में उपस्थित शिक्षक नेताओं ने अपनी विभिन्न समस्याओं को नेता प्रतिपक्ष के समक्ष रखा। नेता प्रतिपक्ष एवं शिक्षक एमएलसी ने इन समस्याओं पर बिंदुवार चर्चा करते हुए आश्वासन दिया कि सभी समस्याओं का शीघ्र समाधान किया जाएगा। बैठक के दौरान, शिक्षक नेताओं ने अपने मुद्दों को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया, जिसमें वेतन, पदोन्नति, और अन्य प्रशासनिक समस्याएं शामिल थीं। वाराणसी में धनतेरस एवं दीपावली पर 12 प्रमुख स्थानों पर तैनात रहेगी फायर ब्रिगेड