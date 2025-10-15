Varanasi Top 10 news, 15 October 2025 : ओएलएक्स पर ठगी, बलिया में साइबर ठगी और सोनभद्र में मलेरिया फैलने सहित पढ़ें टाप 10 खबरें
वाराणसी और पूर्वांचल में कई घटनाएं हुईं। वाराणसी में डंपर से कुचलकर महिला की मौत हो गई, उज्ज्वला योजना में मुफ्त गैस सिलेंडर सब्सिडी का शुभारंभ हुआ। दालमंडी में प्रशासनिक टीम ने दौरा किया, नेता प्रतिपक्ष ने शिक्षक नेताओं के साथ बैठक की। धनतेरस और दीपावली पर फायर ब्रिगेड तैनात रहेगी। ओएलएक्स पर बाइक बेचने वाला ठगा गया, बलिया में साइबर ठगी हुई, और सोनभद्र में मलेरिया फैला।
जागरण संवाददाता, वाराणसी। Varanasi top news: वाराणसी और पूर्वांचल में बुधवार को कई प्रमुख खबरें चर्चा में बनी रहीं। बनारस शहर से लेकर अंचल और पूर्वांचल के अन्य जिलों तक लोगों के बीच कई खबरें चर्चा में बनी रहीं।
वाराणसी में पति के साथ गृह प्रवेश के लिए जा रही महिला की नगर निगम के डंपर से कुचलकर मौत, उज्ज्वला योजना में यूपी में मुफ्त गैस सिलेंडर रिफिल सब्सिडी का शुभारंभ, दालमंडी के व्यवसायियों की शंका को दूर करने के लिए पहुंची प्रशासनिक टीम, नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव ने शिक्षक नेताओं के साथ की बैठक, वाराणसी में धनतेरस एवं दीपावली पर 12 प्रमुख स्थानों पर तैनात रहेगी फायर ब्रिगेड, 68 वें जन्मदिन पर पूर्व केंद्रीय मंत्री महेंद्रनाथ पांडेय ने कार्यकर्ताओं संग काटा केक, OLX पर बाइक बेचने वाला ठगा, धनतेरस शनिवार को, शनिदेव लोहा खरीदने से हो जाएंगे नाराज आदि खबरें चर्चा में रहीं।
इसके अलावा पूर्वांचल में बलिया में दो रुपये के सिक्के के लिए 26 लाख का आफर, गंवा दिए एक लाख से ज्यादा और सोनभद्र में झारखंड सीमा के पोखरिया गांव में फैला मलेरिया, 70 पाजिटिव मिले सहित कई अन्य खबरें भी चर्चा में बुधवार को बनी रहीं।
पढ़ें वाराणसी और पूर्वांचल की टाप 10 खबरें-
वाराणसी में पति के साथ गृह प्रवेश के लिए जा रही महिला की नगर निगम के डंपर से कुचलकर मौत
- वाराणसी। थाना क्षेत्र के अखरी चौकी अंतर्गत बच्छांव बाजार में नगर निगम के कूड़ा डंपर की चपेट में आने से एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। इस दुर्घटना में महिला का पति और छह वर्ष की बेटी बाल-बाल बच गए। घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों ने अखरी से चुनार मार्ग पर चक्काजाम कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन दो घंटे तक लोग नहीं माने। इसके बाद मृतक के पति ने रोहनिया पुलिस को लिखित तहरीर देकर नगर निगम से 30 लाख रुपए और बच्चों के भरण-पोषण की मांग की है।
उज्ज्वला योजना में यूपी में मुफ्त गैस सिलेंडर रिफिल सब्सिडी का शुभारंभ
- वाराणसी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत उज्ज्वला लाभार्थियों को निःशुल्क रसोई गैस सिलेंडर रिफिल वितरण की सब्सिडी अभियान का शुभारम्भ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश द्वारा लोकभवन सभागार, लखनऊ से 15 अक्टूबर 2025 को पूर्वान्ह 11:00 बजे किया गया। इस अवसर पर वाराणसी के सर्किट हाउस स्थित मीटिंग हाल में कार्यक्रम का सजीव प्रसारण किया गया। जनपद स्तर पर आयोजित कार्यक्रम में उज्ज्वला योजना के 150 लाभार्थियों को निशुल्क रसोई गैस सिलेंडर रिफिल वितरण की सब्सिडी के प्रतीकात्मक चेक का वितरण किया गया।
दालमंडी के व्यवसायियों की शंका को दूर करने के लिए पहुंची प्रशासनिक टीम, लिया जायजा
- वाराणसी। बनारस के प्रसिद्ध दालमंडी इलाके में सर्वे के लिए प्रशासनिक टीम सक्रिय हुई है। बुधवार को इस टीम ने व्यवसायियों की शंकाओं को दूर करने के उद्देश्य से दालमंडी का दौरा किया और वहां की स्थिति का जायजा लिया। दालमंडी क्षेत्र में आगामी कार्रवाई के लिए एक फाइनल प्लान तैयार किया गया है, जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने एक साथ बैठक की। इस बैठक में राजस्व विभाग, लोक निर्माण विभाग और नगर निगम के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। टीम ने दालमंडी से नई सड़क तक भवन स्वामियों से उनकी समस्याओं पर चर्चा की।
नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव ने शिक्षक नेताओं के साथ की बैठक, शोक संवेदना व्यक्त की
- वाराणसी। सर्किट हाउस में बुधवार सुबह 11 बजे उत्तर प्रदेश विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव ने वाराणसी के शिक्षक नेताओं के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में उपस्थित शिक्षक नेताओं ने अपनी विभिन्न समस्याओं को नेता प्रतिपक्ष के समक्ष रखा। नेता प्रतिपक्ष एवं शिक्षक एमएलसी ने इन समस्याओं पर बिंदुवार चर्चा करते हुए आश्वासन दिया कि सभी समस्याओं का शीघ्र समाधान किया जाएगा। बैठक के दौरान, शिक्षक नेताओं ने अपने मुद्दों को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया, जिसमें वेतन, पदोन्नति, और अन्य प्रशासनिक समस्याएं शामिल थीं।
वाराणसी में धनतेरस एवं दीपावली पर 12 प्रमुख स्थानों पर तैनात रहेगी फायर ब्रिगेड
- वाराणसी। योगी सरकार ने दीपावली के पर्व पर सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। धनतेरस और दीपावली के अवसर पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां अब फायर स्टेशनों के बजाय प्रमुख चौराहों और संवेदनशील स्थानों पर तैनात रहेंगी, ताकि किसी भी आकस्मिक घटना को तुरंत नियंत्रित किया जा सके। इस बार पटाखों की बिक्री के लिए कुल 461 दुकानों को मंजूरी दी गई है, जबकि 72 आवेदनों पर अनुमति के लिए प्रक्रिया जारी है। अस्थाई दुकानों का आयोजन 18 से 20 अक्टूबर तक किया जाएगा।
68 वें जन्मदिन पर पूर्व केंद्रीय मंत्री महेंद्रनाथ पांडेय ने कार्यकर्ताओं संग काटा केक
- वाराणसी। वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पूर्व केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्रनाथ पांडेय ने बुधवार को अपने 68वें जन्मदिन का जश्न भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मनाया। बाबतपुर स्थित केजे इंटरनेशनल में आयोजित इस समारोह में कार्यकर्ताओं ने उन्हें केक खिलाकर उज्ज्वल एवं दीर्घायु जीवन की शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने उन्हें फूलों की माला पहनाकर आशीर्वाद प्राप्त किया। महेंद्रनाथ पांडेय को सम्मानित करते हुए उन्हें श्री काशी विश्वनाथ मंदिर की तस्वीर स्मृति चिन्ह के रूप में भेंट की गई। इस सम्मान से अभिभूत पूर्व सांसद ने उत्साही कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया।
OLX पर बाइक बेचने वाला ठगा, ट्रायल के दौरान बाइक लेकर भागा खरीदार
- वाराणसी। सारनाथ के सोनातलाब दीनदयालपुर के निवासी विशाल विश्वकर्मा ने अपनी बाइक बेचने के लिए ओलेक्स पर विज्ञापन दिया था। इस विज्ञापन को देखकर एक व्यक्ति ने विशाल से संपर्क किया और बइक के बारे में जानकारी ली। बातचीत के बाद, उस व्यक्ति ने बॉइक को देखने के लिए आने की बात कही। विशाल ने उसे ट्रायल के लिए बाइक चलाने की अनुमति दे दी। उस व्यक्ति ने अपना नाम शैलेन्द्र सिंह बताया। जब शैलेन्द्र ने ट्रायल के लिए बाइक ली, तो वह वापस नहीं आया।
धनतेरस शनिवार को, शनिदेव लोहा खरीदने से हो जाएंगे नाराज, आप भी रहें सावधान
- वाराणसी। धनतेरस का दिन भारतीय परंपरा में निवेश ही नहीं बर्तन और वाहन भी खरीदने की परंपरा है। लेकिन इस बार धनतेरस का दिन शनिवार पड़ने से कारोबारियों के माथे पर चिंता की लकीरें हैं। वाहन और लोहे, स्टील के बर्तन में लौह तत्व होने की वजह से खरीदार भी ज्योतिषीय मान की ओर निहार रहे हैं। ज्योतिषाचार्य भी लोहे की खरीद को लेकर परंपराओं का हवाला दे रहे हैं। शनिवार को लोहे या स्टील का खरीदना न करें, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार लोहे को शनिदेव का धातु माना जाता है।
बलिया में दो रुपये के सिक्के के लिए 26 लाख का आफर, गंवा दिए एक लाख से ज्यादा
- बलिया। इंटरनेट मीडिया पर दो रुपए के पुराने सिक्के बेचकर लाखों रुपये कमाने के लालच में एक युवक से साइबर ठगों ने 1,06,398 रुपये ठग लिए। पीड़ित ने अब पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की गुहार लगाई है। बक्सर के शिवपुर (नवानगर) निवासी छोटू सिंह लालगंज में देसी शराब दुकान पर सेल्समैन के रूप में कार्य करता है। उसने तहरीर में बताया कि इंटरनेट मीडिया पर एक विज्ञापन देखा, जिसमें दावा किया गया था कि दो रुपये के सिक्के बेचने पर 26 लाख रुपये तक कमाए जा सकते हैं।
सोनभद्र में झारखंड सीमा के पोखरिया गांव में फैला मलेरिया, 70 पाजिटिव मिले
- सोनभद्र। कोन ब्लाक के पोखरिया ग्राम पंचायत के बसुहारी गांव में मलेरिया का प्रकोप फैल गया है। लगभग प्रत्येक घर से एक या दो लोग मलेरिया से पीड़ित हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी ने बुखार फैलने की सूचना उच्चाधिकारियों को दी तो स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में पहुंच गई। टीम ने छह दिन में बुखार पीड़ित 248 लोगों की जांच की। इसमें से 70 लोग मलेरिया पाजिटिव मिले, जिनका कैंप लगाकर गांव में ही उपचार चल रहा है। अब तक 170 घरों में मच्छरों से बचाव के लिए दवा का छिड़काव विभागीय टीम कर चुकी है।
