जागरण संवाददाता, वाराणसी। पूर्वांचल सह‍ित वाराणसी में सोमवार को मौसम का रुख काफी तल्‍ख रहा। कोहरा और गलन की वजह से जनजीवन पूरी तरह से प्रभाव‍ित रहा। इसके अलावा आजमगढ़ में कुंटू की पेशी सह‍ित ज्ञानवापी और हादसों की खबरें भी चर्चा में बनी रहीं।

वाराणसी की प्रमुख खबरों में वाराणसी सह‍ित समूचे पूर्वांचल में सीजन का सबसे घना कोहरा, व‍िमानों के संचालन पर कोहरे का व्‍यापक प्रभाव, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बाबा दरबार में लगाई हाज‍िरी, बीएचयू के प्रोफेसर अखिलेश सिंह को ''जिनवाला ट्रॉफी'' से सम्‍मानित किया गया, वाराणसी में पिकअप पर गोवंश ले जाते समय गौतस्कर का सरगना समेत तीन गिरफ्तार और वाराणसी में बैक और मन्दिर में चोरी का प्रयास आद‍ि खबरें चर्चा में रहीं।

दूसरी ओर पूर्वांचल की प्रमुख खबरों में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जौनपुर में समसपुर पनियरिया पहुंचे, आजमगढ़ में खड़ी बस को ट्रक ने मारी टक्‍कर, आजमगढ़ में माफिया कुंटू सिंह गैंग्स्टर एक्ट के मामले में कोर्ट में पेश और चंदौली में गोली लगने के बावजूद चोर को नहीं छोड़ा, किशोर ने इलाज के दौरान तोड़ द‍िया दम आद‍ि खबरें चर्चा में बनी रहीं।

पढ़ें पूर्वांचल और वाराणसी की टॉप 10 खबरें : वाराणसी सह‍ित समूचे पूर्वांचल में सीजन का सबसे घना कोहरा, गलन का जोर, ट्रेनें और व‍िमान व‍िलंब‍ित वाराणसी : पूर्वांचल सह‍ित वाराणसी में मौसम का रुख सीजन में पहली बार सबसे अध‍िक तल्‍ख रहा। तड़के से लेकर सुबह आठ बजे तक गलन के साथ ही प्रचंड कोहरे का जोर रहा। इस दौरान ठंडी हवाओं ने कंपाया तो गलन के जोर ने लोगों को ब‍िस्‍तर में दुबकने को व‍िवश क‍िया। हाइवे पर वाहन फाग लाइट जलाकर दौड़ते द‍िखे तो सुस्‍त गत‍ि से सुबह देर तक अलसाई रही। हालांक‍ि सुबह नौ बजे के बाद धूप मामूली रूप से ख‍िली तो लोगों ने धूप भी सेंकी। भीषण कोहरे से वाहनों की सुस्‍त गत‍ि के बीच वातावरण में घुली गलन ने लोगों का हाड़ तक कंपा कर रख द‍िया। मौसमी रुख में आया बदलाव सप्‍ताह भर बाद और तल्‍ख होने की उम्‍मीद जताई जा रही है।

व‍िमानों के संचालन पर कोहरे का व्‍यापक प्रभाव, सुबह आने वाले व‍िमान घंटों व‍िलंब‍ित रहे वाराणसी : पूर्वांचल सह‍ित वाराणसी में भारी कोहरे की वजह से सुबह व‍िमानों का संचालन बुरी तरह प्रभाव‍ित रहा। सुबह दस बजे आसमान कुछ साफ होने के बाद बाद भी कोई विमान लैंड नहीं हो सका था। इंडिगो की पुणे की फ्लाइट ने पहले ही अपनी उड़ान को बंद कर दिया है। सोमवार को काठमांडू से आने वाली बुद्धा एयर की उड़ान विलंबित रही। इसके अलावा, एयर इंडिया एक्सप्रेस और एयर इंडिया की दिल्ली उड़ान भी विलंबित रही। अकासा एयर की बैंगलुरु से आने वाली फ्लाइट भी डेढ़ घंटे विलंबित हो गई है, जो 10 बजे के बजाय 11:30 बजे पहुँचने की संभावना जताई गई।

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बाबा दरबार में लगाई हाज‍िरी, पार्टी के नए नेतृत्‍व पर कही यह बात वाराणसी : मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डाक्टर मोहन यादव ने सोमवार को पवित्र शहर वाराणसी स्थित काशी विश्वनाथ धाम में पूजा-अर्चना की। इस अवसर पर उन्होंने पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन के संबंध में कहा कि वह युवा और योग्य हैं, और उनसे उम्मीद है कि वह पार्टी को नई गति प्रदान करेंगे। मुख्यमंत्री ने जौनपुर सदर विधानसभा से विधायक और प्रदेश सरकार में खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव के पिता के निधन पर शोक व्यक्त किया।

बीएचयू के प्रोफेसर अखिलेश सिंह को ''जिनवाला ट्रॉफी'' से सम्‍मानित किया गया वाराणसी : काशी हिन्‍दू विश्‍वविद्यालय के दंत चिकित्‍सा विज्ञान संकाय में कार्यरत प्रोफेसर डा. अखिलेश सिंह को ''जिनवाला रनर अप ट्रॉफी'' से सम्‍मानित किया गया है। यह सम्‍मान उन्‍हें 13 दिसंबर को विशाखापटनम् में आयोजित एसोसिएशन आफ ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जंस आफ इंडिया के 49वें वार्षिक सम्‍मेलन में प्रतिनिधि पुरस्‍कार पत्र श्रेणी में द्वितीय स्‍थान प्राप्‍त करने के लिए दिया गया। 'जिनवाला रनर अप ट्रॉफी' इस संगठन का सर्वोच्‍च सम्‍मान है।

वाराणसी में पिकअप पर गोवंश ले जाते समय गौतस्कर का सरगना समेत तीन गिरफ्तार वाराणसी : लंका पुलिस ने तीन अंतर्राज्यीय गौतस्कर सरगना को गिरफ्तार किया है जिनके पास से 4 गोवंश दो वाहन भी बरामद हुए हैं। जिसमें सरगना पुलिस से बचने के लिए स्कॉर्पियो वाहन से भी तस्करी करता था। एसीपी भेलूपुर गौरव कुमार ने बताया कि मिशन चक्रव्यूह के तहत थाना प्रभारी निरीक्षक लंका राजकुमार शर्मा पुलिस टीम के साथ डाफी क्षेत्र के लौटूवीर अंडरपास से मलहिया सर्विस लेन पर चेकिंग कर रहे थे।

वाराणसी में बैक और मन्दिर में चोरी का प्रयास, मंदिर में दानपेटी सहित चांदी का मुकुट चोरी वाराणसी : सारनाथ के घुरहूपुर क्षेत्र में चोरों ने एक ही रात में बैंक, मंदिर और कैंटीन को अपना निशाना बनाया। उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक में चोरों ने बीती रात रोशनदान का ग्रिल काटकर अंदर प्रवेश किया। उन्होंने सीसीटीवी कैमरा और डीवीआर बॉक्स को तोड़कर महत्वपूर्ण सबूत नष्ट कर दिए। फोरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर फिंगर प्रिंट का नमूना इकट्ठा किया। पुलिस ने रात गश्त के दौरान चोरों को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन वे अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे। जानकारी के अनुसार, चोर बैंक के पीछे से रोशनदान का ग्रिल काटकर अंदर घुसे।

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जौनपुर में समसपुर पनियरिया पहुंचे, अर्पित की श्रद्धांजलि जौनपुर : जिले के करंजाकला ब्लॉक क्षेत्र स्थित समसपुर पनियरिया गांव में सोमवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शोक संवेदना व्यक्त करने पहुंचे। वह अपने निर्धारित समय से लगभग दो घंटे दस मिनट की देरी से गांव पहुंचे। आगमन के बाद मुख्यमंत्री सीधे उत्तर प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण मंत्री गिरीश चंद्र यादव के पैतृक निवास पहुंचे, जहां उन्होंने उनके पिता स्वर्गीय सवधू यादव के चित्र पर माल्यार्पण कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की।

आजमगढ़ में खड़ी बस को ट्रक ने मारी टक्‍कर, एक की मौत, चार लोग हुए जख्‍मी आजमगढ़ : पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर शमशाबाद गांव के निकट येलो लेन में खड़ी एक बस में ट्रक की टक्कर से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, जबकि चार अन्य घायल हो गए। मृतक की पहचान मुबारकपुर थाना क्षेत्र के लाडो गांव निवासी दीपक चौहान के रूप में हुई है। दीपक अपनी मां का राजस्थान में इलाज कराने के बाद घर लौट रहा था। यह दुर्घटना सुबह लगभग सात बजे हुई। जानकारी के अनुसार, बस राजस्थान के भिवाड़ी से सवारी लेकर बलिया जा रही थी और यह पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर अपने निर्धारित येलो लेन में खड़ी थी।

आजमगढ़ में माफिया कुंटू सिंह गैंग्स्टर एक्ट के मामले में कोर्ट में पेश आजमगढ़ : माफिया ध्रुव कुमार सिंह उर्फ कुंटू सिंह को सोमवार को कड़ी सुरक्षा के बीच आजमगढ़ कोर्ट में पेश किया गया। कुंटू सिंह पर गैंग्स्टर एक्ट सहित कई गंभीर आरोप हैं। वर्तमान में वह कासगंज जेल में विभिन्न हत्या और अपराधों के आरोप में बंद है। उसे शहर कोतवाली थाने में दर्ज एक गैंग्स्टर एक्ट के मामले की सुनवाई के लिए कासगंज जेल से कोर्ट लाया गया था। कोर्ट परिसर में कुंटू सिंह की पेशी के दौरान पुलिस बल की तैनाती की गई थी।