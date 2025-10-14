Varanasi top 10 News, 14 October : बाबा दरबार में स्पाई कैमरा, चांदमारी में प्रदर्शन और बचाव करने वाले की हत्या सहित पढ़ें टाप 10 खबरें
वाराणसी और पूर्वांचल में मंगलवार को कई बड़ी खबरें सामने आईं। काशी विश्वनाथ मंदिर में स्पाई कैमरे का मिलना, चांदमारी और सीर गोवर्धनपुर में प्रदर्शन, और एक रक्षक की हत्या जैसी घटनाओं ने लोगों का ध्यान खींचा। इन घटनाओं ने क्षेत्र में चिंता और आक्रोश का माहौल पैदा कर दिया है।
जागरण संवाददाता, वाराणसी। Varanasi News today : वाराणसी सहित समूचे पूर्वांचल में मंगलवार को कई प्रमुख खबरें चर्चा में बनी रहीं। इस दौरान बाबा दरबार में स्पाई कैमरा पहुंचने से लेकर चांदमारी और सीर गोवर्धनपुर में धरना प्रदर्शन आदि की खबरों ने शहर वासियों के बीच सुर्खियां बटोरी हैं।
मंगलवार को चश्मे में लगे स्पाई कैमरे संग काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शनार्थी को पुलिस ने पकड़ा, सफाई कर्मी के निधन से आक्रोशित कर्मचारियों ने शव को सड़क पर रखकर किया चक्काजाम, वाराणसी में दालमंडी चौड़ीकरण में आई तेजी, जलजमाव और गंदगी को लेकर सीर गोवर्धनपुर में प्रदर्शन, वाराणसी में छह पशु तस्करों पर गैंग्स्टर एक्ट आदि खबरें चर्चा में बनी रहीं।
इसके अलावा पूर्वांचल की खबरों में चंदौली में आंगनबाड़ी से लौटते समय गड्ढे में डूबने से दो मासूमों की दर्दनाक मौत, आजमगढ़ में फर्जी फर्म बना कर 23.81 करोड़ की जीएसटी चोरी, श्रावस्ती जेल अधीक्षक को मिला आजमगढ़ जिला कारागार का भी अतिरिक्त प्रभार, बलिया में हाईटेंशन तार की चपेट में आने से शिक्षक की झुलसकर मौत और बाइक में टेंपो सटने पर मारपीट, बचाव करने वाले को मार डाला आदि खबरें चर्चा में बनी रहीं।
पढ़ें वाराणसी और पूर्वांचल की टाप 10 खबरें-
चश्मे में लगे स्पाई कैमरे संग काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शनार्थी को पुलिस ने पकड़ा
- वाराणसी। बाबा दरबार परिक्षेत्र में मंगलवार को उस समय अफरातफरी मच गई जब एक श्रद्धालु स्पाई कैमरे वाले चश्मे के साथ पकड़ा गया। चौक पुलिस द्वारा थाने में पूछताछ कर वेरिफिकेशन करने के बाद छोड़ दिया गया। श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर में एक श्रद्धालु द्वारा हिडन कैमरा पहनकर फोटो खींचने का मामला सामने आया है। श्रद्धालु का नाम बेनडापुडी प्रुधवी राजू है, जो हैदराबाद से अपने परिवार के साथ वाराणसी आया था। वह चश्मे में हिडन कैमरा लगाकर मंदिर परिसर में फोटो खींच रहा था। पुलिस ने उसे पकड़ लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है।
सफाई कर्मी के निधन से आक्रोशित कर्मचारियों ने शव को सड़क पर रखकर किया चक्काजाम
- वाराणसी। हरहुआ के काजी सराय में हाल ही में हुई एक दुर्घटना में घायल नगर निगम के सफाई कर्मी सत्य प्रकाश (32 वर्ष) की हरहुआ के हेल्थ सिटी में इलाज के दौरान बीती रात मृत्यु हो गई। सत्य प्रकाश पयागपुर बीरापट्टी बड़ागांव के निवासी थे। उनकी मौत के बाद परिजनों और अन्य सफाई कर्मियों ने शिवपुर थाना क्षेत्र के चांदमारी पुलिस चौकी के समीप टीएफसी मोड पर शव रखकर चक्का जाम कर दिया। वहीं काफी देर की मशक्कत के बाद लिखित आश्वासन के बाद जाम खत्म हो गया।
वाराणसी में दालमंडी चौड़ीकरण में आई तेजी, दस्तावेजों की शुरू हुई जांच
- वाराणसी। दालमंडी क्षेत्र में चौड़ीकरण की प्रक्रिया के तहत हाल ही में नोटिस चस्पा किए गए हैं। इसके बाद, चौक थाने में पीडब्ल्यूडी का कैम्प कार्यालय खोला गया। पहले दिन, कोई भी भवन स्वामी या दुकानदार अपने कागजात लेकर नहीं पहुंचे। हालांकि, दूसरे दिन कुछ लोग कैम्प कार्यालय पहुंचे। अब तक लगभग दस लोग आ चुके हैं, जिनमें से अधिकांश की समस्याएं दालमंडी में दुकानदारों और किरायेदारों से संबंधित हैं।
जलजमाव और गंदगी को लेकर सीर गोवर्धनपुर में प्रदर्शन, लोग बोले - "रहना मुश्किल हो गया है"
- वाराणसी : वार्ड नंबर 23 के सीर गोवर्धनपुर में मंगलवार को जलनिकासी की समस्या को लेकर काशीपुरम, मारुति नगर और गायत्री नगर कालोनी के निवासियों ने सड़क पर बैठकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी की, जिसके बाद संयुक्त नगर आयुक्त, थाना प्रभारी निरीक्षक लंका और पुलिस बल ने मौके पर पहुंचकर किसी तरह लोगों को शांत कराया। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि नगर निगम द्वारा नाले की सफाई न होने के कारण जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिससे बदबू फैल रही है और रहना मुश्किल हो गया है।
वाराणसी में लंका पुलिस की बड़ी कार्रवाई, छह पशु तस्करों पर गैंग्स्टर एक्ट
- वाराणसी। लंका पुलिस ने पशु तस्करी के आरोपित छह प्रमुख तस्करों के खिलाफ गैंग्स्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है। पुलिस ने सुनील यादव उर्फ राजू शंकर यादव, रतनलाल राजभर, भोला यादव उर्फ विजय शंकर यादव, सत्यपाल सिंह, शुभम भारती और तुलसी प्रसाद को गिरफ्तार किया था। ये सभी आरोपी न्यू कॉलोनी छोटी पटिया भेलूपुर, खनाव थाना रोहनिया, नेवादा चितईपुर, ग्राम बैरमपुर थाना अहरौरा मीरजापुर, टिकरी चितईपुर और नारायनपुर डाफी थाना लंका के निवासी हैं। पिछले जून माह में तत्कालीन चौकी प्रभारी रमना नवीन चतुर्वेदी ने इन तस्करों को मवेशियों के साथ गिरफ्तार किया था।
चंदौली में आंगनबाड़ी से लौटते समय गड्ढे में डूबने से दो मासूमों की दर्दनाक मौत
- चंदौली। गड्ढे में भरे पानी में डूबने से मंगलवार को दो मासूमों की मौत हो गई। सगे भाई-बहनों की मौत होने से घर में कोहराम मच गया। वहीं हादसे की जानकारी होने के बाद मौके पर पहुंचे अलीनगर प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार पांडे ने मामले की जांच पड़ताल की। इस दौरान दोनों शवों को पानी से बाहर निकाला गया। परिजनों के अनुसार आंगनबाड़ी से पढ़कर घर जा रहे दोनों मासूम अलीनगर थाना क्षेत्र के रामपुर गांव के पास गड्ढे में डूब गए। अलीनगर थाना क्षेत्र के रामपुर गांव में एक दुखद घटना में दो मासूम भाई-बहनों की गड्ढे में डूबने से मौत होने के बाद गांव में मातम पसर गया।
आजमगढ़ में फर्जी फर्म बना कर 23.81 करोड़ की जीएसटी चोरी, मामला दर्ज
- आजमगढ़। जनपद में फर्जी फर्म बना कर 23.81 करोड़ रुपये की जीएसटी चोरी के मामला प्रकाश में आया है। राज्यकर अधिकारी के वरिष्ठ सहायक राजीव लाल अस्थाना ने फर्म के प्रोपराइटर के खिलाफ कोतवाली थाना में मुकदमा दर्ज कराया है। उन्होंने पुलिस को बताया कि आदिल निवासी पगरा ने फर्जी बिजली बिल, रेंट एग्रीमेंट और आधार कार्ड जैसे दस्तावेज अपलोड कर 30 दिसंबर 2024 को जीएसटी के पोर्टल पर मलिक इंटरप्राइजेज के नाम पर फर्म का पंजीकरण कराया था।
श्रावस्ती जेल अधीक्षक को मिला आजमगढ़ जिला कारागार का भी अतिरिक्त प्रभार
- आजमगढ़। जिला कारागार के बैंक खाते से दो बंदियों व जेल कर्मियों की मिलीभगत से 52.85 लाख की धोखाधड़ी मामले में कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं विभाग ने आजमगढ़ के जेल अधीक्षक आदित्य कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। जेल डीजी पीसी मीणा ने बताया कि यह कार्रवाई उनके विरुद्ध वित्तीय अनियमितताओं में लापरवाही उजागर होने पर की गई है। जेलर सहित अन्य अधिकारियों व कर्मियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई व जांच चल रही है। चर्चा है इस मामले में जेल के अन्य अधिकारी व कर्मियों पर भी गाज गिर सकती है।
बलिया में हाईटेंशन तार की चपेट में आने से शिक्षक की झुलसकर मौत
- बलिया। नरही क्षेत्र के भरौली स्थित माईटेक कान्वेंट स्कूल से छुट्टी के बाद बाहर निकले शिक्षक के ऊपर हाईटेंशन तार टूटकर गिर गया। इससे उनके शरीर में आग लग गई और मौके पर ही जलकर मौत हो गई। शिक्षक मनीष कुमार सिंह गणित विषय के शिक्षक थे। दुर्घटना से पूर्व छुट्टी के साथ सभी बच्चे स्कूल से निकल चुके थे अन्यथा हादसे में कई और मौतें होतीं। मंगलवार को बलिया के भरौली में मंगलवार को शिक्षक के ऊपर हाइटेंशन तार गिरने से करेंट की चपेट में आकर उसकी मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई।
बाइक में टेंपो सटने पर मारपीट, दो को किया घायल, बचाव करने वाले को मार डाला
- बलिया। एनएच-31 पर सोनबरसा गांव के निकट सोमवार की रात टेंपो के बाइक में टच हो जाने के कारण नाराज ग्रामीणों ने टेंपो चालक को दौड़ा-दौड़ा कर पीटा। बचाव कर रहे टेपो में बैठे एक युवक पर भी ईंट पत्थर व फाइटर से हमला कर घायल कर दिया। घायल युवक को उपचार के लिए वाराणसी ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई। स्वजन की तहरीर पर पुलिस ने संबंधित धाराओं में पांच लोगों के खिलाफ नामजद तहरीर दिया है। पुलिस ने पूछताछ के लिए चार लोगों को हिरासत में लिया है।
