जागरण संवाददाता, वाराणसी। Varanasi News today : वाराणसी सह‍ित समूचे पूर्वांचल में मंगलवार को कई प्रमुख खबरें चर्चा में बनी रहीं। इस दौरान बाबा दरबार में स्‍पाई कैमरा पहुंचने से लेकर चांदमारी और सीर गोवर्धनपुर में धरना प्रदर्शन आद‍ि की खबरों ने शहर वास‍ियों के बीच सुर्ख‍ियां बटोरी हैं।

मंगलवार को चश्मे में लगे स्‍पाई कैमरे संग काशी व‍िश्‍वनाथ मंद‍िर में दर्शनार्थी को पुलिस ने पकड़ा, सफाई कर्मी के न‍िधन से आक्रोश‍ित कर्मचार‍ियों ने शव को सड़क पर रखकर क‍िया चक्‍काजाम, वाराणसी में दालमंडी चौड़ीकरण में आई तेजी, जलजमाव और गंदगी को लेकर सीर गोवर्धनपुर में प्रदर्शन, वाराणसी में छह पशु तस्करों पर गैंग्‍स्टर एक्ट आद‍ि खबरें चर्चा में बनी रहीं।

इसके अलावा पूर्वांचल की खबरों में चंदौली में आंगनबाड़ी से लौटते समय गड्ढे में डूबने से दो मासूमों की दर्दनाक मौत, आजमगढ़ में फर्जी फर्म बना कर 23.81 करोड़ की जीएसटी चोरी, श्रावस्ती जेल अधीक्षक को मिला आजमगढ़ ज‍िला कारागार का भी अतिरिक्त प्रभार, बलिया में हाईटेंशन तार की चपेट में आने से शिक्षक की झुलसकर मौत और बाइक में टेंपो सटने पर मारपीट, बचाव करने वाले को मार डाला आद‍ि खबरें चर्चा में बनी रहीं।

पढ़ें वाराणसी और पूर्वांचल की टाप 10 खबरें- चश्मे में लगे स्‍पाई कैमरे संग काशी व‍िश्‍वनाथ मंद‍िर में दर्शनार्थी को पुलिस ने पकड़ा वाराणसी। बाबा दरबार पर‍िक्षेत्र में मंगलवार को उस समय अफरातफरी मच गई जब एक श्रद्धालु स्‍पाई कैमरे वाले चश्‍मे के साथ पकड़ा गया। चौक पुलिस द्वारा थाने में पूछताछ कर वेरिफिकेशन करने के बाद छोड़ द‍िया गया। श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर में एक श्रद्धालु द्वारा हिडन कैमरा पहनकर फोटो खींचने का मामला सामने आया है। श्रद्धालु का नाम बेनडापुडी प्रुधवी राजू है, जो हैदराबाद से अपने परिवार के साथ वाराणसी आया था। वह चश्मे में हिडन कैमरा लगाकर मंदिर परिसर में फोटो खींच रहा था। पुलिस ने उसे पकड़ लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। सफाई कर्मी के न‍िधन से आक्रोश‍ित कर्मचार‍ियों ने शव को सड़क पर रखकर क‍िया चक्‍काजाम

वाराणसी। हरहुआ के काजी सराय में हाल ही में हुई एक दुर्घटना में घायल नगर निगम के सफाई कर्मी सत्य प्रकाश (32 वर्ष) की हरहुआ के हेल्थ सिटी में इलाज के दौरान बीती रात मृत्यु हो गई। सत्य प्रकाश पयागपुर बीरापट्टी बड़ागांव के निवासी थे। उनकी मौत के बाद परिजनों और अन्य सफाई कर्मियों ने शिवपुर थाना क्षेत्र के चांदमारी पुलिस चौकी के समीप टीएफसी मोड पर शव रखकर चक्का जाम कर दिया। वहीं काफी देर की मशक्‍कत के बाद लिखित आश्वासन के बाद जाम खत्म हो गया। वाराणसी में दालमंडी चौड़ीकरण में आई तेजी, दस्तावेजों की शुरू हुई जांच