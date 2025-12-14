Language
    Varanasi Top 10 news, 14 December 2025 : पूर्वांचल भर में कोहरा, आजमगढ़ में दो की मौत और सोनभद्र में लैंड जिहाद सह‍ित पढ़ें टॉप 10 खबरें

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 06:55 PM (IST)

    वाराणसी की टॉप 10 खबरों में पूर्वांचल में छाया कोहरा प्रमुख है। आजमगढ़ में कोहरे के कारण दो लोगों की दुखद मौत हो गई। सोनभद्र में लैंड जिहाद की खबरें भ ...और पढ़ें

    एक ही खबर में पढ़ें वाराणसी और पूर्वांचल की टॉप 10 खबरें।

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। पूर्वांचल सह‍ित वाराणसी में रव‍िवार को मौसम कोहरे और गलन से भरा रहा। सुबह घना कोहरा था तो द‍िन में मौसम का रुख कुछ देर तक धूप वाला होने से राहत म‍िली। शाम को दोबारा गलन बढ़ गई। इसके साथ ही अन्‍य खबरें भी चर्चा में बनी रहीं। 

    वाराणसी की खबरों में कोहरे की ओट से गलन ने की चोट, 25 हजार साल पहले पूर्वी एशिया में कोरोना जैसा संक्रमण, मुख्यमंत्री आरोग्य मेले में दो हजार से अधिक लोगों का इलाज, सपा ने मासिक बैठक में एसआईआर को लेकर जोन, सेक्टर एवं बूथ प्रभारियों के साथ की बैठक और सीएमओ ने पिलाई पोलियो ड्रॉप आद‍ि खबरें चर्चा में रहीं। 

    पूर्वांचल की खबरों में आजमगढ़ में गाजीपुर की ओर से आ रही कार कोहरे में पेड़ से भ‍िड़ी, दो की मौत, मिथिलेश के मुंह से न‍िकल रहा था खून, अरविंद राजभर बेल्थरारोड से आगामी चुनाव में हो सकते हैं प्रत्याशी, जौनपुर में खालिद दूबे के न‍िकाह में 100 से अधिक ब्राह्मणों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ दिया आशीर्वाद और सोनांचल में लैंड जिहाद आद‍ि खबरें चर्चा में बनी रहीं। 

    वाराणसी सह‍ित पूर्वांचल में कोहरे की ओट से गलन ने की चोट, जानें कैसा रहेगा मौसम

    वाराणसी : मौसम व‍िभाग के अनुमानों के अनुसार ही रव‍िवार की सुबह कोहरे में घुली रही। वातावरण में नमी में इजाफा भी हुआ और कोहरे की वजह से सुबह अलसाई हुई नजर आई। वातावरण में शन‍िवार की शाम से ही धुंधलका घुलने लगा था। इसके बाद रात गहराने के साथ ही कोहरा घना होने लगा। आधी रात के बाद कोहरा और सघन होता चला गया। सुबह हुई तो घने कोहरे के बीच गाड़ि‍यों की गत‍ि काफी सुस्‍त हो गई। वातावरण में घुला कोहरा लोगों को दुश्‍वारी देता रहा तो दूसरी ओर कोहरे की वजह से आवागमन भी प्रभाव‍ित हुआ।

    25 हजार साल पहले पूर्वी एशिया में कोरोना जैसा संक्रमण, कोविड महामारी मानव इतिहास में नई नहीं

    वाराणसी : आईआईटी (बीएचयू) में आयोजित 10वीं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन बायोप्रोसेसिंग इंडिया (BPI-2025) में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के जीन वैज्ञानिक प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे ने कोविड महामारी पर अपने शोध के निष्कर्ष साझा किए। उन्होंने स्पष्ट किया कि कोविड-19 जैसी महामारी मानव इतिहास में कोई नई घटना नहीं है। लगभग 25 हजार वर्ष पूर्व पूर्वी एशिया, विशेषकर चीन क्षेत्र में सार्स-कोव-2 जैसे कोरोना वायरस का संक्रमण फैला था। इस संक्रमण के कारण वहां के लोगों में वायरस के खिलाफ नेचुरल सिलेक्शन के जेनेटिक प्रमाण आज भी देखे जा सकते हैं।

    मुख्यमंत्री आरोग्य मेले में दो हजार से अधिक लोगों का इलाज, चार केंद्रों पर 250 लोगों के आंखों की जांच

    वाराणसी : जिले में रविवार को सभी शहरी एवं ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर मुख्यमंत्री आरोग्य मेला आयोजित किया गया। इस अवसर पर दो हजार से अधिक लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य जांच, दवाएं, विशेषज्ञ परामर्श एवं स्वास्थ्य संबंधी जानकारी उपलब्ध कराई गई। यह जानकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. संदीप चौधरी ने दी। डॉ. चौधरी ने बताया कि मुख्यमंत्री आरोग्य मेले का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लोगों को एक ही स्थान पर समस्त प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है।

    सीएमओ ने पिलाई पोलियो ड्रॉप, अब घर-घर जाकर पोलियो की वैक्सीन पिलाएंगी आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता

    वाराणसी : शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दुर्गाकुण्ड में रविवार को आयोजित बूथ दिवस पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ संदीप चौधरी ने बच्चों को पोलियो की ड्रॉप पिलाकर अभियान का शुभारंभ किया। सीएमओ ने जानकारी दी कि जनपद में रविवार को 1813 बूथों पर 283637 बच्चों को पोलियो की वैक्सीन पिलाई गई। इनमें से शहर के 715 बूथों पर 78586 और ग्रामीण क्षेत्रों के 1098 बूथों पर 205051 बच्चों को वैक्सीन दी गई। उन्होंने बताया कि सोमवार से 19 दिसम्बर तक स्वास्थ्य विभाग की टीम घर-घर जाकर पोलियो की वैक्सीन पिलाएगी। 

    सपा ने मासिक बैठक में एसआईआर को लेकर जोन, सेक्टर एवं बूथ प्रभारियों के साथ की बैठक

    वाराणसी : जिला समाजवादी पार्टी की मासिक बैठक पार्टी कार्यालय अर्दली बाजार में रव‍िवार को आयोजित की गई। इस बैठक में संगठन की मजबूती, एसआईआर सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाध्यक्ष सुजीत यादव लक्कड़ ने कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर सक्रियता के साथ छूटे हुए फॉर्म को भरवाने के अभियान को तेज करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक बूथ पर पदाधिकारी सजग रहकर यह सुनिश्चित करें कि कोई भी पात्र मतदाता छूटने न पाए। बैठक के मुख्य अतिथि चंदौली सांसद वीरेंद्र सिंह ने कहा कि पार्टी के नेता और बीएलए को बीएलओ के साथ मिलकर घर-घर जाकर लोगों की मदद करनी चाहिए।

    आजमगढ़ में गाजीपुर की ओर से आ रही कार कोहरे में पेड़ से भ‍िड़ी, दो की मौत

    आजमगढ़ : कोहरे का सघन रूप अब हादसों की वजह बनता जा रहा है। रव‍िवार को गाजीपुर की ओर से आ रही मारूत‍ि इको कारकोहरे के कारण सुबह 7.30 बजे रोशनपुर के पास अनियंत्रित होकर एक पेड़ से टकरा गई। इस भयानक दुर्घटना में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल व्यक्ति की स्थिति नाजुक बताई जा रही है और उसे तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार, कार सवार खलीलाबाद से दुल्हनपुर की ओर जा रहे थे। मृतकों की पहचान मोहम्मद सिद्दकी, पुत्र मोहम्मद हासिम, निवासी दुल्हनपुर, जिला गाजीपुर और शशि सिंह, पुत्र रामजन्म सिंह, ग्राम सिमोर, जखनिया, गाजीपुर के रूप में हुई है।

    मिथिलेश के मुंह से न‍िकल रहा था खून, हत्या की अनसुलझी गुत्थी सुलझाने में जुटी पुलिस

    आजमगढ़ : थाना क्षेत्र के पूरा शंभूपुर निवासी 30 वर्षीय मिथिलेश सिंह, पुत्र इंद्रसेन सिंह का शव रविवार सुबह नहर के किनारे मौनी बाबा कुटी के पास लेदौरा बलुअहवा गांव के निकट मुर्गी फार्म के बगल एक पेड़ के नीचे पाया गया। खेत में गए किसानों ने सुबह मिथिलेश के शव को देखा, जो नीला पड़ चुका था और मुंह से खून बह रहा था। प्रारंभ में किसानों को लगा कि वह शराब पीकर गिरा है, लेकिन जब उन्होंने नजदीक जाकर देखा तो स्थिति गंभीर प्रतीत हुई।

    अरविंद राजभर बेल्थरारोड से आगामी चुनाव में हो सकते हैं प्रत्याशी, दिया संकेत

    बलिया : क्षेत्र के शहबान इंटर कालेज में रविवार को सुभासपा का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में नेता प्रवीण प्रकाश ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ सुभासपा की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान मंच से सुभासपा के राष्ट्रीय महासचिव अरविंद राजभर ने बेल्थरारोड विधानसभा से आगामी चुनाव में प्रत्याशी होने का संकेत दिया, जिस पर मौजूद कार्यकर्ताओं ने तालियों से उनका स्वागत किया।प्रदेश के अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि योगी सरकार में ईमानदारी से काम करें, अन्यथा गरीबों के हक के लिए सुभासपा सड़क पर उतरकर आंदोलन करेगी।

    जौनपुर में खालिद दूबे के न‍िकाह में 100 से अधिक ब्राह्मणों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ दिया आशीर्वाद

    जौनपुर : केराकत के डेहरी गांव निवासी नौशाद अहमद दूबे के भतीजे खालिद दूबे का निकाह और उसके बाद आयोजित बहूभोज (दावते वलीमा) कार्यक्रम पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना रहा। इस आयोजन में हिंदू और मुस्लिम रिश्तेदारों का भावनात्मक मिलन देखने को मिला।रविवार को आयोजित बहूभोज कार्यक्रम में 100 से अधिक ब्राह्मणों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ वर-वधू को आशीर्वाद दिया। इस दौरान हिन्दू और मुस्लिम परिवारों के सदस्यों ने एक-दूसरे से मिलकर भावनात्मक क्षण साझा किए।

    सोनांचल में लैंड जिहाद, जनजातीय महिला से शादी के बहाने बाहरी मुस्लिमों को बसाया जा रहा गांव में

    सोनभद्र : सोनांचल क्षेत्र में लैंड जिहाद की गतिविधियाँ तेजी से बढ़ रही हैं। यहाँ जनजाति की युवतियों और महिलाओं को फंसा कर विवाह करने का प्रयास किया जा रहा है, साथ ही उनकी जमीनों की खरीदारी भी की जा रही है। इसके अलावा, बाहरी मुस्लिम समुदाय के लोगों को गांवों में बसाने का काम भी हो रहा है। दुद्धी कोतवाली पुलिस ने इस संदर्भ में बघाड़ू गांव के निवासी बहादुर अली, नसीम उद्दीन, अजमत अली, रजिया पनिका और अमवार गांव के अब्दुल सुभान के खिलाफ धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने और दलित उत्पीड़न के आरोप में मुकदमा दर्ज किया जा चुका है।

