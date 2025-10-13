Varanasi Top 10 News 13 October 2025 : काशी में पुलिस का मार्च, अस्पताल में सर्वर डाउन और मानसून लौटा सहित पढ़ें टाप 10 खबरें
वाराणसी और पूर्वांचल में कई महत्वपूर्ण घटनाएं हुईं। पुलिस ने त्योहारों की तैयारी का जायजा लिया और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए। अस्पताल में सर्वर डाउन होने से मरीजों को परेशानी हुई। मानसून की विदाई के बाद ठंड का मौसम शुरू हो गया है। चांदी की महंगाई से मिठाइयां महंगी हो सकती हैं। अवैध प्लाटिंग पर वीडीए ने कार्रवाई की। गाजीपुर में मत्स्य उद्यमी ने प्रधानमंत्री से अपना प्रोजेक्ट साझा किया।
जागरण संवाददाता, वाराणसी। Varanasi news today: वाराणसी सहित समूचे पूर्वांचल में सोमवार को कई प्रमुख खबरें चर्चा में बनी रहीं। वाराणसी में त्योहारी माहौल और पुलिसिया जांच व मार्च आदि शहर में चर्चा में बना रहा।
इस दौरान वाराणसी में अपर पुलिस आयुक्त ने त्योहार की तैयारियों को परखा, साइबर क्राइम और महिला सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाई, पंडित दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में सर्वर डाउन होने से नहीं बना आनलाइन पर्चा, UP से आखिरकार सप्ताह भर की देरी से लौट गया मानसून, चांदी की महंगाई से इस दिवाली महंगी होंगी मिठाइयां, वाराणसी के औरा में अवैध प्लाटिंग को वीडीए दस्ते ने किया ध्वस्त आदि खबरें चर्चा में थीं।
पूर्वांचल में इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी से गाजीपुर में मत्स्य उद्यमी डा. सुबुही आब्दी ने साझा किया अपना प्रोजेक्ट, मीरजापुर में खेत में ले जाकर बालिका से सामूहिक दुष्कर्म, सोनभद्र के बरवां गांव में प्रशासन ने चलाया सफाई अभियान, लोकसभा चुनाव में विपक्षी षड़यंत्र कुछ हद तक हुआ था कामयाब आदि खबरें खूब चर्चा में बनी रहीं।
पढ़ें वाराणसी और पूर्वांचल की टाप 10 खबरें-
वाराणसी में अपर पुलिस आयुक्त ने त्योहार की तैयारियों को परखा, किया स्थलीय निरीक्षण
- वाराणसी। सोशल मीडिया सेल कार्यालय अपर पुलिस आयुक्त, कानून-व्यवस्था एवं मुख्यालय, कमिश्नरेट वाराणसी की ओर से त्योहार पर विशेष तैयारियों को लेकर रूपरेखा जारी की गई है। बताया गया कि अपर पुलिस आयुक्त (कानून-व्यवस्था), कमिश्नरेट वाराणसी ने दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैयादूज एवं छठ पर्व के अवसर पर शहर में बढ़ते यातायात दबाव, बाजारों में भीड़ एवं सुरक्षा के दृष्टिगत कज्जाकपुरा, राजघाट, एचपी पेट्रोल पंप, बसंत कॉलेज मोड़, नमो घाट से होते हुए राजघाट ब्रिज एवं सुजाबाद तक के मार्गों का स्थलीय निरीक्षण किया।
वाराणसी में भेलूपुर पुलिस ने साइबर क्राइम और महिला सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाई
- वाराणासी। पुलिस कमिश्नरेट के निर्देशन में भेलूपुर थाने ने सोमवार को ककरमत्ता स्थित लिटिल फ्लावर स्कूल में मिशन शक्ति फेस 5 और साइबर क्राइम सुरक्षा के अंतर्गत एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नारी सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन को बढ़ावा देना था। कार्यक्रम की प्रभारी एसआई शिखा कुमारी ने बालिकाओं को महिला सुरक्षा केंद्र द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी।
पंडित दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में सर्वर डाउन होने से नहीं बना आनलाइन पर्चा
- वाराणसी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय चिकित्सालय में सोमवार को सर्वर डाउन होने के कारण मरीजों का आनलाइन पर्ची नहीं बन सका। दो दिन की छुट्टी होने से अस्पताल में काफी अधिक भीड़ थी। मामले की गंभीर को समझते हुए आफलाइन पर्चे का संचालन शुरू किया गया, जिससे मरीजों को कुछ हद राहत मिल सका। अस्पताल सुबह आठ बजे खुलते ही रजिस्ट्रेशन काउंटर पर लंबी कतारें लग गईं, लेकिन बार-बार सर्वर ठप होने से मरीजों को घंटों इंतजार करना पड़ा। कई मरीज और उनके तीमारदार इस अव्यवस्था से नाराज दिखे।
UP से आखिरकार सप्ताह भर की देरी से लौट गया मानसून, अब सर्दियों का दौर शुरू
- वाराणसी। पूर्वांचल सहित वाराणसी से आखिरकार सोमवार को मानसून पूरी तरह से लौट गया। समय से पहले आया मानसून इस बार समय से करीब सप्ताह भर बाद तक टिका भी। हालांकि विजयदशमी पर हुई बरसात के बाद बादलों ने आवाजाही भले की लेकिन बारिश की सूरत नहीं बनी। अब आसमान साफ होने के बाद भी वातावरण में ठंड का असर बना हुआ है। मौसम विभाग ने हालांकि लंबे समय तक मानसून के वापसी की प्रक्रिया के बाद भी बारिश की संभावना से इंकार किया था।
Deepawali 2025 : चांदी की महंगाई से इस दिवाली महंगी होंगी मिठाइयां? जान लें बाजार का हाल
- वाराणसी। इस बार सरकार ने भले ही जीएसटी की दरों में कमी कर दी हो लेकिन चांदी की कीमतों में इजाफा होने से मिठाइयां काफी महंगी होने जा रही हैं। मिठाई के कारोबारी भी कीमतों को रिवाइज करने की तैयारी में जुट गए हैं ताकि त्योहार में ग्राहकों को वाजिब कीमतों पर मिठाई मिल सके। शरद कैटर्स के शरद श्रीवास्तव बताते हैं कि जो चांदी का वर्क साढ़े तीन सौ कुछ माह पहले मिलता था वह चांदी महंगा होते ही तीन सौ रुपये अधिक चढ़ गया है। इसका असर कारोबार पर भी पड़ा है।
वाराणसी के औरा में अवैध प्लाटिंग को वीडीए दस्ते ने किया ध्वस्त, आगे भी जारी रहेगी कार्रवाई
- वाराणसी। विकास प्राधिकरण के वार्ड-सिकरौल के औरा बिना ले-आउट स्वीकृत कराए अवैध प्लाटिंग का कार्य किया जा रहा था। इनको नोटिस दिया गया लेकिन कोई पहल नहीं करने पर वीडीए दस्ते ने ध्वस्त कर दिया। मौके पर जोनल अधिकारी शिवाजी मिश्रा एवं अवर अभियंता रोहित कुमार के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। उन्होंने चेताया कि आम जन मानस से अपील की गई है कि वीडीए से मानचित्र स्वीकृत कराए बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।
प्रधानमंत्री मोदी से मत्स्य उद्यमी डा. सुबुही आब्दी ने साझा किया अपना प्रोजेक्ट
- गाजीपुर। सादात नगर के वार्ड 10 निवासी मत्स्य उद्यमी डा. सुबुही आब्दी ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से दिल्ली स्थित कृषि अनुसंधान केंद्र में संवाद कर अपने सजावटी मत्स्य उद्यम के बारे में जानकारी दी। उत्तर प्रदेश की ओर से डा. आब्दी ही एकमात्र उद्यमी थीं, जो प्रधानमंत्री की धन-धान्य कृषि योजना के तहत चयनित आठ सजावटी मत्स्य उद्यमियों में शामिल थीं। डा. सुबुही आब्दी ने 1998 में समता इंटर कालेज इंटरमीडिएट और बापू महाविद्यालय से स्नातक की डिग्री प्राप्त की, उसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पीएचडी की।
मीरजापुर में खेत में ले जाकर बालिका से सामूहिक दुष्कर्म, तीनों आरोपित किशोर हिरासत में
- मीरजापुर। देहात कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में दस वर्षीय बालिका के साथ सामूहिक दुष्कर्म किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। जानकारी पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सोमेन बर्मा ने एडिशनल एसपी नितेश सिंह, सीओ सदर अमर बहादुर व देहात कोतवाली पुलिस तथा फारेसिंक टीम के साथ घटना स्थल पर देर शाम पहुंचकर छानबीन की। पुलिस ने घटना को अंजाम देने वाले तीनों किशोरों को हिरासत में ले लिया है। स्वजन की तहरीर पर पुलिस आरोपिताें पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है।
सोनभद्र के बरवां गांव में प्रशासन ने चलाया सफाई अभियान, एडीओ पंचायत पहुंचे बरवा गांव, खुद लगाई झाड़ू
- सोनभद्र। घोरावल ब्लाक के बरवां गांव की समस्या को लेकर रविवार को दैनिक जागरण आप द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान ग्रामीणों की समस्याओं को प्रमुखता से सोमवार की अंक में प्रकाशित किया गया। खबर लगते ही सुबह गांव में साफ-सफाई व अन्य समस्या समाधान के लिए एडीओ पंचायत रामचरन प्रसाद गांव पहुंच गए। इस दौरान ग्रामीण भी प्राथमिक विद्यालय बरवा पहुंच गए। एडीओ पंचायत ने स्वयं झाड़ू उठाया और स्वयं स्वच्छता अभियान में जुट गये। उनका साथ देने के लिए ग्रामीण भी झाड़ू अपने हाथ में ले लिए।
लोकसभा चुनाव में विपक्षी षड़यंत्र कुछ हद तक हुआ था कामयाब, इस बार सजग रहें कार्यकर्ता : धर्मपाल
- सोनभद्र। विपक्षी दल के लोगों को आमजनता से कोई लेना-देना नहीं है। संगठन स्तर पर उनकी कोई पकड़ नहीं है। चुनाव के समय यह लोग सिर्फ षड़यंत्र करते हैं। लोकसभा चुनाव में भी यही किया था, जिसका परिणाम यह रहा कि हमें अपेक्षित परिणाम नहीं मिल सका। इस बार आगामी विधानसभा चुनाव में विपक्ष के षणयंत्र को कामयाब नहीं होने देना है। मंडल कार्यकर्ता अपने-अपने क्षेत्र में सबके साथ लगातार संवाद करें। केंद्र व प्रदेश सरकार की योजनाएं उनतक पहुंचाए। पार्टी के नीतियों का प्रचार-प्रसार करें।
