जागरण संवाददाता, वाराणसी। पूर्वांचल और वाराणसी में शन‍िवार को कोहरे का व्‍यापक असर बना रहा। गलन की वजह से जहां जनजीवन प्रभाव‍ित हुआ तो वहीं कोहरे से कई जगहों पर हादसे भी हुए। वहीं ईडी की जांच शन‍िवार को पूरी हो गई और टीम साक्ष्‍यों को जुटाकर लौट गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

वाराणसी की प्रमुख खबरों में वाराणसी सह‍ित समूचा पूर्वांचल कोहरे और गलन की चपेट में, काशी हि‍न्‍दू व‍िश्‍वव‍िद्यालय में अनियंत्रित बाइक पेड़ से टकराई, बीपीएड छात्र की मौत, शुभम जायसवाल के घर पर ईडी की जांच खत्‍म, काशी व‍िश्‍वनाथ धाम के नवीनीकरण के चौथे वर्षगांठ पर व‍िव‍िध आयोजन, शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर महिला से आठ लाख की धोखाधड़ी, घने कोहरे में रिंग रोड फेज-2 पर तीन भारी वाहन टकराए, पीएम के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से प्रदेश में शराब बंदी की उठी मांग आद‍ि खबरें चर्चा में रहीं।

पूर्वांचल की प्रमुख खबरों में आजमगढ़ में अलग-अलग सड़क हादसों में शिक्षिका समेत दो की मौत, चंदौली में हाईवे पर दौड़ते रहे वाहन, दिशा सूचक बोर्ड से संद‍िग्‍ध हाल में लटकता मिला युवक का शव, मगध एक्सप्रेस के जनरल कोच में धमाका आद‍ि खबरें चर्चा में बनी रहीं।

पढ़ें वाराणसी और पूर्वांचल की टॉप 10 खबरें : वाराणसी सह‍ित समूचा पूर्वांचल कोहरे और गलन की चपेट में, दस ड‍िग्री से नीचे तक आया पारा वाराणसी : पूर्वांचल सह‍ित वाराणसी में शन‍िवार की सुबह कोहरे की घनी चादर में ल‍िपटी रही। सुबह गलन का दौर रहा तो चलने वाली हवाएं भी ठंडक और गलन का अहसास कराती रहीं। मौसम व‍ि‍भाग के अनुमानों के अनुसार ही पूर्वांचल में कोहरे और गलन का दौर बना रहा। मौसम व‍िभाग के अनुसार कोहरे और गलन का दौर पश्‍च‍िमी व‍िक्षोभ के असर से अब सर्दी भर बना रहेगा। दूसरी ओर हाइवे पर कोहरे की चादर घ‍िरने की वजह से गलन का व्‍यापक असर बना रहा। गलन की वजह से सड़कों पर वाहनों की भीड़ भी सुबह कम रही। जबक‍ि फाग लाइट जलाकर ही वाहन चालक घरों से नि‍कलने।

काशी हि‍न्‍दू व‍िश्‍वव‍िद्यालय में अनियंत्रित बाइक पेड़ से टकराई, बीपीएड छात्र की मौत, दो घायल वाराणसी : काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर में कुलपति आवास के निकट देर रात एक दुखद दुर्घटना घटित हुई। अनियंत्रित बाइक पर सवार छात्र सोनू सुधार (27 वर्ष) की बाइक एक पेड़ से टकरा गई, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इस दुर्घटना में मनीष और संतोष नामक दो अन्य छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें तत्काल ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है। प्रॉक्टर की सूचना पर थाना प्रभारी निरीक्षक लंका, राजकुमार शर्मा और चौकी प्रभारी सौरभ तिवारी घटनास्थल पर पहुंचे और मृतक के परिवार को इस दुखद घटना की जानकारी दी। सोनू सुधार, जो बीपीएड के छात्र थे, राजस्थान के चुरू जिले के रतनगढ़ के निवासी थे।

शुभम जायसवाल के घर पर ईडी की जांच खत्‍म, टीम ने घर का हर कोना तलाशा वाराणसी : कोडीन कफ सिरप तस्करी मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच दो दिन तक चली, जो तीस घंटे के बाद समाप्त हुई। शुभम जायसवाल के निवास पर ईडी की टीम ने हर कोने की गहनता से जांच की। रसोई से लेकर गमलों तक की पड़ताल की गई। शन‍िवार को दोपहर बाद ईडी की टीम बाहर न‍िकली तो पर‍िजनों ने भी राहत की सांस ईडी की टीम शुक्रवार को सुबह वाराणसी पहुंची, जहां उन्होंने दो हजार करोड़ रुपये के कफ सिरप तस्करी मामले की जांच शुरू की।

काशी व‍िश्‍वनाथ धाम के नवीनीकरण के चौथे वर्षगांठ पर व‍िव‍िध आयोजन, गूंजे वेद मंत्र वाराणसी : श्री काशी विश्वनाथ धाम के नवीनीकरण की चतुर्थ वर्षगांठ के पावन अवसर पर एक विशेष धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम 13 दिसंबर 2025 को संपन्न हुआ, जिसमें मंदिर न्यास का प्रतिनिधित्व करते हुए धाम के डिप्टी कलेक्टर श्री शंभु शरण जी ने जयादि मंत्र एवं अप्रतिरथ मंत्र द्वारा विशेष हवन-पूजन का आयोजन किया। इस हवन-पूजन में 11 वैदिक शास्त्रियों की सान्निध्य में विधिवत वैदिक रीति से अनुष्ठान संपन्न हुआ। धार्मिक मान्यता के अनुसार, इन मंत्रों का उपयोग देवताओं द्वारा असुरों पर विजय प्राप्त करने के लिए किया गया था।

वाराणसी में शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर महिला से आठ लाख की धोखाधड़ी वाराणसी : कैंट थाना क्षेत्र में निवेश के नाम पर एक महिला से लगभग आठ लाख रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। प्रार्थना-पत्र के आधार पर पुलिस ने आरोपी युवक और उसके अज्ञात परिजनों के खिलाफ धोखाधड़ी की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है।पीड़िता आस्था सिंह निवासिनी ग्राम टारीपुर, थाना सुहवल, गाजीपुर हाल पता टकटकपुर, अनौला की तहरीर में आरोप लगाया है कि कॉलेज में पढ़ने वाले आदित्य यादव निवासी रघुवीर नगर, मलदहिया, चेतगंज ने स्वयं को शेयर मार्केट और अन्य निवेश योजनाओं का जानकार बताते हुए उन्हें अधिक मुनाफे का लालच दिया।

वाराणसी में घने कोहरे में रिंग रोड फेज-2 पर तीन भारी वाहन टकराए, बड़ा हादसा टला वाराणसी : बड़ागांव थाना क्षेत्र के हरहुआ पुलिस चौकी अंतर्गत रिंग रोड फेज-2 पर शनिवार की सुबह घने कोहरे के कारण एक बड़ा सड़क हादसा होने से टल गया। सुबह लगभग छह बजे कोईराजपुर गांव के निकट रिंग रोड के किनारे खड़ी एक ट्रेलर में राजातालाब की ओर से आ रही हाईवा ट्रक ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। इसके कुछ ही समय बाद पीछे चल रही एक अन्य हाईवा टिपर भी कोहरे के कारण आगे खड़े वाहनों को नहीं देख सका और अनियंत्रित होकर टकरा गया।

पीएम के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से प्रदेश में शराब बंदी की उठी मांग, मह‍िलाओं ने क‍िया प्रदर्शन वाराणसी : शराब पीने के कारण महिलाओं पर हो रही घरेलू हिंसा से परेशान महिलाओं का गुस्सा एक बार फिर सड़कों पर फूट पड़ा। लोक समिति महिला समूह के तत्वाधान में उत्तर प्रदेश में पूर्ण शराब बंदी की मांग को लेकर शनिवार को बेनीपुररिंग रोड पंचक्रोशी मार्ग पर क्षेत्र के दर्जनों गाँवों की महिलाएं सड़कों पर उतरीं। नागेपुर, बेनीपुर, हरपुर, हरसोस, बीरभानपुर, मेहदीगंज, परमानंदपुर, जंसा आदि गांवों से आई सैकड़ों महिलाओं ने जहरीली शराब बिक्री के खिलाफ हरपुर से हरसोस तक जोरदार रैली निकाली।

आजमगढ़ में अलग-अलग सड़क हादसों में शिक्षिका समेत दो की मौत, तीन घायल आजमगढ़ : जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में शुक्रवार की रात हुए सड़क हादसों में एक शिक्षिका सहित दो लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि तीन अन्य घायल हो गए। घायलों का उपचार अस्पताल में जारी है। पहली घटना कंधरापुर के देवखरी और अतरौलिया बाजार के बीच हुई। अतरौलिया थाना क्षेत्र के जमीन दशांव गांव की निवासी 41 वर्षीय रचना पाठक अपने पति उपेंद्र शुक्ला और उनकी बच्ची के साथ बाइक पर घर लौट रही थीं। इसी दौरान भंवरनाथ स्थित बुलेट शोरूम के पास पीछे से आ रहे एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी।

चंदौली में हाईवे पर दौड़ते रहे वाहन, दिशा सूचक बोर्ड से संद‍िग्‍ध हाल में लटकता मिला युवक का शव चंदौली : अलीनगर के बिलारीडीह के पास हाईवे के दिशा सूचक बोर्ड से एक युवक का शव लटकता हुआ मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नीचे उतारा। हालांकि‍ शव का पैर जमीन पर होने की वजह से संभावना यह भी जताई जा रही है क‍ि हत्‍या के बाद शव को यहां टांग द‍िया गया हो। जबक‍ि हाइवे पर इस तरह से सड़क क‍िनारे जान देने की घटना के दौरान आवाजाही भी रही होगी और आत्‍महत्‍या को लेकर कोई रोकटोक नहीं होना भी मामले संद‍िग्‍ध बना रहा है।