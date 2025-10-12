Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Varanasi top 10 news 12 October 2025 : दालमंडी चौड़ीकरण, बीएचयू की रैंक‍िंंग सुधरी और मीरजापुर में मतांतरण सह‍ित पढ़ें टाप टेन खबरें

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 06:40 PM (IST)

    वाराणसी और पूर्वांचल में कई महत्वपूर्ण घटनाएं हुईं। वाराणसी में दालमंडी चौड़ीकरण को लेकर प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। बीएचयू ने रैंकिंग में अच्छा प्रदर्शन किया है। मीरजापुर में मतांतरण का मामला सामने आया है, तो वहीं गाजीपुर में ट्रेन से शराब बरामद हुई है। बलिया में पुलिस ने मुठभेड़ में टेंट कारोबारी हत्याकांड के आरोपियों को गिरफ्तार किया।

    prefferd source google
    Hero Image

    एक ही खबर में पढ़ें वाराणसी और पूर्वांचल की टाप टेन खबरें।

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। Varanasi news today: वाराणसी और पूर्वांचल भर में रव‍िवार को कई प्रमुख खबरें चर्चा में बनी रहींं।इस दौरान वाराणसी में वाराणसी में दालमंडी चौड़ीकरण को लेकर प्रशासन ने शुरू की कार्रवाई, BHU का हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में उत्कृष्ट प्रदर्शन, वाराणसी में पीडब्ल्यूडी की नाकामी से 10 दिन बाद भी सड़क पर गड्ढों में भरा है पानी, दीपावली सप्‍ताह भर बाद, पूर्वांचल में र‍व‍िवार को भी ठ‍िठका रहा मानसून आद‍ि बनारस की खबरें चर्चा में बनी रहीं। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दूसरी ओर पूर्वांचल में मीरजापुर में चंगाई सभा के आड़ में चल रहा था मतांतरण का खेल, आजमगढ़ ज‍िला कारागार के पैसों से अपराधी ने बहन की धूमधाम से की शादी, बल‍िया में पुल‍िस मुठभेड़ में टेंट कारोबारी हत्याकांड के दो आरोपित गिरफ्तार, गाजीपुर में मेमू पैसेंजर ट्रेन से 22.470 लीटर शराब बरामाद, मीरजापुर में बुलडोजर आ गए खौफ में, सोनभद्र में बाइक सवार दो व्यक्तियों ने जेब से छीना मोबाइल, फिर खाते से निकाले साढ़े 19 हजार रुपये आद‍ि खबरें चर्चा में बनी रहीं। 

    पढ़ें वाराणसी और पूर्वांचल की टाप 10 खबरें

    वाराणसी में दालमंडी चौड़ीकरण को लेकर प्रशासन ने शुरू की कार्रवाई, जल्‍द चलेगा बुलडोजर

    • वाराणसी। दालमंडी चौड़ीकरण को लेकर प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। इस प्रक्रिया के तहत, बुलडोजर कार्रवाई से पहले नोटिस चस्पा किए जा रहे हैं। प्रशासन ने इस कार्य के लिए भारी पुलिस बल की तैनाती की है, ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था से बचा जा सके। नोटिस चस्पा करने के माध्यम से दुकानों और मकानों को खाली करने का अल्टीमेटम दिया जा रहा है।

    BHU का हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में उत्कृष्ट प्रदर्शन, कुलपति ने दी बधाई

    • वाराणसी। कुलपति प्रो. अजित कुमार चतुर्वेदी ने टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग 2026 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) की स्थिति को विश्वविद्यालय की उत्कृष्टता की दिशा में निरंतर प्रयासों का प्रमाण बताया है। उन्होंने कहा कि वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर पर बीएचयू की रैंकिंग में सुधार यह दर्शाता है कि विश्वविद्यालय शिक्षण और अनुसंधान के क्षेत्र में अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए समर्पित है। इसके लिए संसाधनों में वृद्धि और नई पहलों का कार्य किया जा रहा है।

    वाराणसी में पीडब्ल्यूडी की नाकामी से 10 दिन बाद भी सड़क पर गड्ढों में भरा है पानी

    • वाराणसी। नेशनल हाइवे 19 से शहर को जोड़ने वाले अमरा अखरी चौराहा से लेकर भिखारीपुर तक बनी सड़क पर जलनिकासी न होने के कारण बड़े बड़े गड्ढे और नाली बन गए हैं। पीडब्ल्यूडी और नगर निगम की नाकामी के कारण बरसात बीतने के 10 दिन बाद भी सड़क पर जलजमाव से क्षेत्र की जनता और राहगीर परेशान हैं लेकिन विभाग अभी भी निद्रा में है। दशहरा के बाद अब साल भर की दीपावली का त्यौहार भी खराब सड़क और जलजमाव की गंदगी के कारण मार्केट भी चौपट कर रहा है।

    दीपावली सप्‍ताह भर बाद, पूर्वांचल में र‍व‍िवार को भी ठ‍िठका रहा मानसून

    • वाराणसी। पूर्वांचल में मौसम का रुख लगातार बदलाव की ओर बना हुआ है। वातावरण में नमी का स्‍तर घटने से बार‍िश की संभावनाएं पूर्वांचल में मानसूनी सक्र‍ियता होने के बाद भी कम ही है। हालांक‍ि मौसम व‍िभाग ने र‍वि‍वार को मानसून लौटने का चार्ट जारी कर बताया है क‍ि 12 अक्‍टूबर को भी मानसून पूर्वांचल में बना हुआ है। लगभग एक पखवारे तक पश्‍च‍िमी उत्‍तर प्रदेश में 26 स‍ितंबर से 9 अक्‍टूबर तक मानसून बना हुआ था। इसकी वजह से नवरात्र में वाराणसी और आसपास भी खूब बार‍िश हुई।

    मीरजापुर में चंगाई सभा के आड़ में चल रहा था मतांतरण का खेल, पुलिस ने पांच को किया गिरफ्तार

    • मीरजापुर। थाना क्षेत्र के बसही गांव में चंगाई सभा (प्रार्थना सभा) के माध्यम से मतांतरण का खेल पिछले चार वर्षों से चल रहा था। इस मामले की सूचना मिलने पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पास्टर सहित पांच लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। लालगंज थाना क्षेत्र के बसही कला गांव में हर रविवार को चंगाई सभा का आयोजन किया जाता था। जब हिन्दू संगठनों ने इस गतिविधि की जानकारी पुलिस को दी, तो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर देखा कि पास्टर और कई लोग एक घर के अंदर मौजूद थे।

    आजमगढ़ ज‍िला कारागार के पैसों से अपराधी ने बहन की धूमधाम से की शादी, वारदात के तरीके से उड़ जाएंगे होश

    • आजमगढ़। जिला कारागार के सरकारी खाते में सेंध लगाते हुए 52,85,000 लाख रुपये की ठगी करने वाला मुख्य आरोपित रामजीत यादव उर्फ संजय दीपावली के बाद गुजरात भागने की फिराक में था। इससे पहले वह अपने मंसूबे में कामयाब होता पुलिस ने उसे साथियों के साथ दबोच लिया। कोतवाली थाना की पुलिस ने बंदी रामजीत यादव सहित चार आरोपितों बंदी शिवशंकर उर्फ गोरख, वरिष्ठ सहायक मुशीर अहमद, चौकीदार अवधेश कुमार पांडेय को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

    बल‍िया में पुल‍िस मुठभेड़ में टेंट कारोबारी हत्याकांड के दो आरोपित गिरफ्तार, तीसरा फरार

    • बलिया। गड़वार क्षेत्र के त्रिकालपुर गांव निवासी टेंट कारोबारी एजाजुल हक की हत्या में वांछित आरोपितों में से दो को पुलिस ने शनिवार देर रात करीब डेढ़ बजे रामपुर असली गांव के पास मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगने के बाद उन्हें दबोचा गया, जबकि उनका एक साथी मौके से फरार हो गया। एसपी ओमवीर सिंह के निर्देश पर गड़वार थानाध्यक्ष राजेश बहादुर सिंह अपनी टीम के साथ रामपुर मोड़ के पास संदिग्ध वाहनों की जांच कर रहे थे। इसी दौरान एक बाइक पर सवार तीन युवक नगरा की ओर आते दिखाई दिए।

    गाजीपुर में मेमू पैसेंजर ट्रेन से 22.470 लीटर शराब बरामद, चार पकड़े गए

    • गाजीपुर। आरपीएफ व जीआरपी की संयुक्त टीम ने शनिवार को मेमू पैसेंजर ट्रेन से 4 अंतर्राज्यीय चार शराब तस्कर को 22.470 लीटर के साथ पकड़ा। यह कार्रवाई बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर की की गई है। सभी के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मामला मामला दर्ज कर पीडीडीयू मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। प्रभारी निरीक्षक आरपीएफ गणेश सिंह राणा ने बताया क‍ि जीआरपी स्टाफ को पीडीडीयू स्टेशन भेजकर शराब की तस्करी को रोकने तथा उसमे संलिप्त व्यक्तियों को धर पकड़ कर कार्रवाई की।  

    मीरजापुर में बुलडोजर आ गए खौफ में, थाने में पुल‍िस ने की यह कार्रवाई

    • मीरजापुर। बुलडोजर का एक्‍शन भाजपा की सरकार में अपराधियों पर होता था। इसके बाद बुलडोजर तो चलता रहा है, लेकिन अब बुलडोजर आपस में ही जंग लड़ने लगे हैं। अहरौरा के अधवार ग्राम सभा में दो बुलडोजर चालकों के बीच जमकर तनातनी हो गई, जो मारपीट से बढ़कर सीधे मशीनों की भिड़ंत में तब्दील हो गई। देखते ही देखते एक चालक ने दूसरे चालक के दो अन्य बुलडोजरों को टक्कर मारकर क्षतिग्रस्त कर दिया, जिससे इलाके में खलबली मच गई।

    सोनभद्र में बाइक सवार दो व्यक्तियों ने जेब से छीना मोबाइल, फिर खाते से निकाले साढ़े 19 हजार रुपये

    • सोनभद्र। चोपन थाना क्षेत्र के मारकुंडी में दो अज्ञात बाइक सवारों ने एक व्यक्ति के जेब से मोबाइल छीन लिया। मोबाइल से संचालित यूपीआई से 19,520 दूसरे खाते में हस्तांतरित कर लिया। पुलिस ने इस मामले में राबर्ट्सगज कोतवाली क्षेत्र के हमीद नगर निवासी पीड़ित मोइनुद्दीन की तहरीर पर आईटी एक्ट व अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।

    नोट : वाराणसी और पूर्वांचल की खबरों को पढ़ने के ल‍िए क्‍ल‍िक करें www.jagran.com