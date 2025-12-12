जागरण संवाददाता, वाराणसी। पूर्वांचल और वाराणसी में शुक्रवार को मौसम के बदलाव की खबरें सर्वाध‍िक चर्चा में रहीं। बीएचयू में दीक्षा समारोह से लेकर पूर्वांचल के अलग अलग ज‍िलों में हुए हादसे की चर्चा में इस दौरान बने रहे।

वाराणसी की प्रमुख खबरों में कफ सीरप प्रकरण में ED ने वाराणसी और जौनपुर में की छापेमारी, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय का 105वां दीक्षांत समारोह आयोजित, शादीशुदा प्रेम‍िका को बुलाने की मांग को लेकर हाईटेंशन टावर पर चढ़ा युवक, विश्वनाथ धाम के नवनिर्माण की चौथी वर्षगांठ पर व‍िशेष धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन, नई द‍िल्‍ली और बेंगलुरू की इंडिगो ने चार उड़ानें निरस्त कीं, वाराणसी सह‍ित समूचे पूर्वांचल में छाया घना कोहरा आद‍ि खबरें चर्चा में रहीं।

पूर्वांचल की प्रमुख खबरों में आजमगढ़ में लिपिक 5000 रुपये घूस लेते गिरफ्तार, शादी के 10 दिन बाद दुल्हन प्रेमी संग फरार, पुलिस-ग्रामीणों में झड़प, हेड कांस्टेबल गंभीर रूप से घायल, सोनभद्र में खनन पर रोक लेकिन जाताजुआ, ड्योढी की पहाड़ी पर ब्लास्टिंग जारी आद‍ि खबरें भी चर्चा में बनी रहीं।

पढ़ें वाराणसी और पूर्वांचल की टॉप 10 खबरें : कफ सीरप प्रकरण में ED ने वाराणसी और जौनपुर में की छापेमारी, खंगाले दस्‍तावेज वाराणसी : कफ सीरप के अवैध कारोबार के खिलाफ अब प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सख्त कदम उठाना शुरू कर दिया है। शुक्रवार की सुबह, ईडी की टीम ने देशभर में एक साथ कई ठिकानों पर छापेमारी की। इस कार्रवाई का उद्देश्य पूर्वांचल से जुड़े नेटवर्क का पता लगाना है। सुबह से ही ईडी की टीमें सक्रियता से दस्तावेजों की जांच कर रही हैं। ईडी की छापेमारी लखनऊ, वाराणसी, जौनपुर, सहारनपुर, रांची (झारखंड) और अहमदाबाद (गुजरात) में 25 स्थानों पर की जा रही है।

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय का 105वां दीक्षांत समारोह आयोजित, 13,650 छात्रों को मिलीं उपाधियाँ वाराणसी : काशी हिंदू विश्वविद्यालय का 105वां दीक्षांत समारोह शुक्रवार को भव्यता के साथ आयोजित किया गया। इस समारोह का आयोजन स्वतंत्रता भवन में किया गया, जिसमें समस्त तैयारियों को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए एक दिन पूर्व अभ्यास भी किया गया था। कुलपति प्रो. अजित कुमार चतुर्वेदी के नेतृत्व में महामना की प्रति‍मा पर माल्‍यार्पण के साथ इस आयोजन की शुरुआत हुई। इस अवसर पर कुलगुरू प्रो. संजय कुमार, कुलसचिव प्रो. अरुण कुमार सिंह, विभिन्न संस्थानों के निदेशक, संकाय प्रमुख, विभागाध्यक्ष, उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थी, शिक्षकगण और प्रशासनिक टीमें उपस्थित थीं।

वाराणसी में शादीशुदा प्रेम‍िका को बुलाने की मांग को लेकर हाईटेंशन टावर पर चढ़ा युवक, मचा हड़कंप वाराणसी : प्रेम परवान चढ़े तो क्‍या न हो जाए, कुछ ऐसा ही मामला म‍िर्जामुराद क्षेत्र में शुक्रवार की दोपहर सामने आया जब स‍िरफ‍िरे प्रेमी ने हाईटेंशन ब‍िजली के टावर पर चढ़कर अपनी शादीशुदा प्रेम‍िका को बुलाने की मांग कर दी। अन्‍यथा की स्‍थ‍िति‍ में जान देने की बात कही तो हड़कंप मच गया। पूरा मामला खरगरामपुर गांव का है जहां पर घटनाक्रम के अनुसार अशोक चौहान ने अपनी शादीशुदा प्रेमिका को बुलाने की मांग को लेकर हाईटेंशन खंभे पर चढ़ने का निर्णय लिया। इस घटना ने गांव में हलचल मचा दी और देखते ही देखते ग्रामीणों की एक बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई।

काशी विश्वनाथ धाम के नवनिर्माण की चौथी वर्षगांठ पर व‍िशेष धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन वाराणसी : विश्वनाथ धाम के नवनिर्माण की चौथी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के पञ्चमुखी गणेश जी के प्रांगण में दिव्य धार्मिक कार्यक्रमों का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर अनेक धार्मिक अनुष्ठान संपन्न हुए, जिनमें चिरंजीवी पूजन, नवग्रह पूजन, मृत्युंजय पूजन, हनुमान चालीसा पाठ, राम रक्षा स्तोत्र पाठ, चण्डी पाठ, गणेश पूजन, वरुण पूजन, महामृत्युंजय हवन एवं शिव पंचाक्षर जप शामिल थे। शास्त्रों में वर्णित एक श्लोक के अनुसार, सात चिरंजीवी व्यक्तियों का उल्लेख किया गया है, जिनमें परशुराम, बलि, विभीषण, हनुमान, महर्षि वेदव्यास, कृपाचार्य और अश्वत्थामा शामिल हैं।

नई द‍िल्‍ली और बेंगलुरू की इंडिगो ने चार उड़ानें निरस्त कीं, मुश्‍क‍िल में पड़ा यात्र‍ियों का सफर वाराणसी : बाबतपुर से शुक्रवार को इंडिगो एयरलाइंस ने अपनी दो शहरों की चार उड़ानों को रद करने की जानकारी दी है। एयरलाइंस ने यात्रियों को इस निरस्तीकरण की सूचना पहले ही दे दी थी, जिससे उन्हें वैकल्पिक उड़ान चुनने या टिकट रद कराने की सुविधा प्राप्त हुई। अधिकांश यात्रियों ने अपने टिकट को दूसरी उड़ान में स्थानांतरित कर लिया, जबकि कुछ ने टिकट कैंसिल करने का निर्णय लिया। इंडिगो के अधिकारियों के अनुसार, दिल्ली से वाराणसी और वापस दिल्ली की उड़ान 6E 6258/2231 तथा बैंगलुरु की उड़ान 6E 185/353 को रद्द किया गया है।

वाराणसी सह‍ित समूचे पूर्वांचल में छाया घना कोहरा, गलन की दस्‍तक, पश्‍च‍िमी व‍िक्षोभ ला रहा मौसमी दुश्‍वारी वाराणसी : पूर्वांचल सहित वाराणसी में शुक्रवार की सुबह कोहरे की घनी चादर फैली रही। शहर में हल्की धुंध के साथ-साथ अंचलों और हाइवे पर घना कोहरा देखने को मिला। कोहरे की यह चादर इतनी घनी थी कि वाहन चालक अपनी गाड़ियों की फॉग लाइट जलाकर चलने को मजबूर हुए। वाराणसी में सुबह का धुंधलका नौ बजे तक साफ हो सका, और दिनभर हल्की धूप ने यह एहसास दिलाया कि कोहरे का दौर अब शुरू हो चुका है। कोहरे की चादर बिछने के साथ ही गलन ने भी अपने पांव पसार दिए, जिसके कारण लोग गर्म कपड़ों में लिपटे नजर आए।

आजमगढ़ में लिपिक 5000 रुपये घूस लेते गिरफ्तार, एंटी करप्शन की कार्रवाई आजमगढ़ : एंटी करप्शन टीम ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कार्रवाई करते हुए लिपिक शिवचरन यादव को पांच हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। शिकायतकर्ता ने एंटी करप्शन को एक प्रार्थना पत्र देकर सूचित किया था कि संबंधित लिपिक पोर्टल पर स्वीकृत पत्र को आगे बढ़ाने के लिए अवैध धनराशि की मांग कर रहा है। मार्टिनगंज तहसील में राजस्व निरीक्षक (पट्टा बाबू) के पद पर तैनात जयप्रकाश यादव निवासी साहबाबाद पोस्ट नाहरपुर थाना पवई को शुक्रवार दोपहर दो बजे भ्रष्टाचार निवारण आजमगढ़ इकाई टीम ने कार्रवाई की।

शादी के 10 दिन बाद दुल्हन प्रेमी संग फरार, परीक्षा का झांसा देकर ले गई लाखों के गहने बलिया : सिकंदरपुर क्षेत्र में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। पंदह गांव निवासी सतीश वर्मा की शादी बीते दो दिसंबर को सिवानकला गांव की पूजा वर्मा से हिंदू रीति-रिवाज के साथ हुई थी। लेकिन शादी के मात्र दस दिन बाद ही दुल्हन अपने प्रेमी संग फरार हो गई। गुरुवार को पूजा अपने पति सतीश के साथ दादर आश्रम स्थित श्रीबजरंग स्नातकोत्तर महाविद्यालय में परीक्षा देने पहुंची। परीक्षा शुरू होने से पहले उसने अपने पति से कहा कि आप घर चले जाइए, परीक्षा खत्म होने पर ले जाइएगा। सतीश उसके कहने पर घर लौट आया। लेकिन यह केवल एक बहाना निकला। जब परीक्षा समाप्त होने पर सतीश कालेज पहुंचा, तो पूजा वहां मौजूद नहीं थी।

पुलिस-ग्रामीणों में झड़प, हेड कांस्टेबल गंभीर रूप से घायल, पुलिस वाहन के शीशे तोड़े सोनभद्र : ग्राम पंचायत कचनरवा के टोला हड़वरिया (परसवा) में गुरुवार की देर रात पुलिस व ग्रामीणों के बीच तीखी झड़प हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने लाठी-डंडों व ईंट-पत्थरों से हमला कर दिया, जिसमें हेड कांस्टेबल संतोष यादव गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि कई पुलिसकर्मी चोटिल हुए। झड़प के दौरान पुलिस वाहन के शीशे भी तोड़ दिए गए। स्थिति बिगड़ने पर अतिरिक्त पुलिस बल भेजा गया। जानकारी के अनुसार, हड़वरिया निवासी सुदर्शन राम ने रात करीब सात बजकर 53 मिनट पर डायल 112 पर सूचना देकर बताया कि उनके बेटों व बहुओं में जमकर मारपीट हो रही है।