जागरण संवाददाता, वाराणसी। पूर्वांचल सह‍ित वाराणसी में मंगलवार को कई प्रमुख खबरें चर्चा में बनी रहीं। एक ओर द‍िल्‍ली ब्‍लास्‍ट के बाद सतर्कता तो दूसरी ओर पीएम के भूटान में वाराणसी की चर्चा के साथ यहां बनने वाले भूटानी मंद‍िर की खबरें भी चर्चा में बनी रहीं। इसके अलावा पूर्वांचल में अन्‍य आपराध‍िक गत‍िव‍िध‍ि‍यां भी चर्चा में बनी रहीं।

पूर्वांचल की खबरों में आजमगढ़ में धान का बोझ लेकर नदी पार करते समय मह‍िला की पानी में डूबने से मौत, बलिया में तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाने पर दो मौलवियों सह‍ित कई के खिलाफ मुकदमा और सोनभद्र में सात वर्षीय बालिका से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष की कठोर कैद आद‍ि खबरें चर्चा में बनी रहीं।

पढ़ें वाराणसी और पूर्वांचल की टॉप 10 खबरें : काशी तमिल संगमम 2025 के आयोजन की नोट कर लें डेट, आरम्भ काशी से और समापन रामेश्वरम में होगा वाराणसी। मंडलायुक्त एस. राजलिंगम की अध्यक्षता में कमिश्नरी सभागार में काशी तमिल संगमम 2025 (केटीएस 4.0) के आयोजन हेतु बैठक आयोजित हुई जिसमें मंडलायुक्त ने बताया कि वाराणसी में 2 दिसंबर से काशी तमिल संगमम 4.0 का आयोजन होने जा रहा है।मंडलायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी काशी तमिल संगमम-4 का भव्य आयोजन किए जाने हेतु सभी आवश्यक तैयारियां समय से सुनिश्चित किए जाएं। काशी तमिल संगमम में काशी आने वाले सभी प्रतिभागियों को स्टेशन से उनके ठहरने वाले स्थलों तथा कार्यक्रम के दौरान नमोघाट, बीएचयू आदि अन्य स्थलों तक आने जाने के लिए समुचित बसों/वाहनों का प्रबंध किए जाने के निर्देश दिए।

अजय राय के आवास पर पहुँचे दालमंडी के सैकड़ों व्यापारी, दमन-उत्पीड़न के खिलाफ अपनी पीड़ा रखी वाराणसी : दालमंडी क्षेत्र के सैकड़ों व्यापार‍ियों ने लहुराबीर स्थित कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के आवास पर पहुँचकर अपनी पीड़ा सुनाई। कारोबार‍ियों ने शासन-प्रशासन द्वारा दालमंडी बाजार पर चलाए जा रहे जबरन, पक्षपातपूर्ण और दमनकारी कार्यवाही के खिलाफ अपनी गंभीर चिंता और पीड़ा व्यक्त की। व्यापार‍ियों ने बताया कि दालमंडी काशी का ऐतिहासिक व्यापारिक केंद्र है, जहाँ पीढ़ियों से हर वर्ग, हर समुदाय और हर परिवार अपनी रोज़ी-रोटी चला रहा है।

वाराणसी में आरपीएफ ने द्वारिका एक्सप्रेस में तस्करों के चंगुल से 15 बच्चों को कराया मुक्त वाराणसी : आरपीएफ की टीम ने मंगलवार को द्वारिका एक्सप्रेस में तस्करों के चंगुल से 15 बच्चों को मुक्त कराया। एक युवती सहित तीन लोगों को कैंट स्टेशन पर हिरासत में ले लिया गया। जो बच्चों के बचपन को मजदूरी के दलदल में धकेलने ले जा रहे थे। मौके पर पहुंची पुलिस कमिश्नरेट की एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट तस्करों से पूछताछ कर रही है। आरपीएफ इंस्पेक्टर संदीप यादव के अनुसार उन्हें गोहाटी से ओखा जाने वाली गाड़ी संख्या - 15636 द्वारिका एक्सप्रेस मे बच्चों के तस्करी की आशंका काफी दिनों से थी। द‍िल्‍ली ब्‍लास्‍ट के बाद बनारस में व‍िशेष सतर्कता, मस्‍ज‍िदों से उतारे गए लाउड स्‍पीकर वाराणसी : नई द‍िल्ली में लाल क‍िले के पास सोमवार की शाम हुए धमाके के बाद यूपी में हाई अलर्ट रात से ही घोष‍ित कर द‍िया गया है। इस बाबत डीजीपी राजीव कृष्ण ने भी पुल‍िस अफसरों के साथ हाईलेवल मीटिंग कर सुरक्षा तैयार‍ियों का जायजा ल‍िया। इस बैठक में एडीजी लॉ एंड आर्डर अमिताभ यश और इंटेलिजेंस अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक में तय हुआ क‍ि प्रदेशभर में सुरक्षा बढ़ाई जाए और बड़े शहरों और संवेदनशील स्थानों पर कड़ी चेकिंग की जाए। इसमें वाराणसी के साथ ही अयोध्या, मथुरा, आगरा और गोरखपुर को भी शाम‍िल क‍िया गया है।

PM Narendra Modi ने भूटान में वाराणसी को भी क‍िया याद, वजह आपको गर्व से भर देगी वाराणसी : काशी के सांसद और पीएम नरेन्‍द्र मोदी मंगलवार को भूटान के थ‍िम्‍पू में एक आयोजन के स‍िलस‍िले में पहुंचे तो उनका पारंपर‍िक स्‍वागत क‍िया गया। इस दौरान भूटान के थिम्पू में चांगलिमथांग उत्सव मैदान में एक जनसभा को संबोधित करते हुए, प्रधानमंत्री मोदी ने शांति‍ के साथ बौद्ध मत और परंपराओं की साझी व‍िरासत पर भी प्रकाश डाला। पीएम नरेन्‍द्र मोदी ने जारी वीड‍ियों में कहा क‍ि, "...बहुत से लोग नहीं जानते होंगे कि मेरा जन्मस्थान वडनगर बौद्ध परंपराओं से जुड़ी एक पवित्र भूमि है, और मेरी कर्मभूमि वाराणसी भी बौद्ध भक्ति का शिखर है।

वाराणसी में आतंकवाद के खिलाफ बाबा काशी विश्वनाथ दरबार से गूंज उठी हुंकार वाराणसी : स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा भारत माता के सम्मान में गाए गए गीत की गूंज मंगलवार को श्री काशी विश्वनाथ धाम में सुनाई दी। नमामि गंगे की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में सभी वर्गों के लोगों ने मिलकर 'आतंकवाद भारत छोड़ो' का संदेश दिया। पुरुष, महिलाएं, युवा और बच्चे सभी ने गर्व के साथ राष्ट्रध्वज लेकर भारत माता की प्रतिमा के सामने राष्ट्रीय गीत गाया और बाबा विश्वनाथ से आतंकवाद के जड़ मूल से विनाश की प्रार्थना की। कार्यक्रम के दौरान, सभी ने एक स्वर में 'आतंकवाद भारत छोड़ो' का नारा लगाया।

पूर्वांचल में सुबह ब‍िछने लगी कोहरे की चादर, तापमान 12 ड‍िग्री से नीचे जा पहुंचा वाराणसी : पूर्वांचल में अब मौसम का रुख पूरी तरह से ठंड का हो चुका है। वातावरण में हल्‍की गलन भी मानो अब काब‍िज होने को आतुर हो। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर मैदानी क्षेत्रों में पूरी तरह से हो चुका है। सोनभद्र के कई पहाड़ी क्षेत्रों में मंगलवार की सुबह कोहरे का असर शुरू हुआ तो सुबह नौ बजे तक वही स्‍थ‍िति‍ बनी रही। मौसम व‍िभाग ने आने वाले द‍िनों में भी तापमान में उतार चढ़ाव का संकेत द‍िया है। जबक‍ि सोनभद्र में सुबह कोहरे का असर हुआ तो अब माना जा रहा है पड़ोसी ज‍िलों में भी कोहरे का असर जल्‍द ही व्‍यापक असर द‍िखाएगा।

आजमगढ़ में धान का बोझ लेकर नदी पार करते समय मह‍िला की पानी में डूबने से मौत आजमगढ़ : अहरौला थाना क्षेत्र के अतरडीहा गांव की सीवान में मंगलवार दिन में 12 बजे धान का बोझ लेकर नदी पार कर रही 30 वर्षीय महि‍ला डूब गई। जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। जिसके बाद स्वजनों और ग्रामवासियों में कोहराम मच गया। सूचना मिलते ही चौकी प्रभारी माहुल श्यामकुमार दुबे थानाध्यक्ष अहरौला प्रदीप कुमार पुलिस बल के साथ पहुंच कर शव का पंचनामा बनवाकर पोस्टमार्टम हेतु मंडलीय चिकित्सालय आजमगढ़ की मर्चरी में भेज दिया।

बलिया में तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाने पर दो मौलवियों के खिलाफ मुकदमा, माइक व मशीनें जब्त बलिया : ध्वनि प्रदूषण को लेकर जिले में पुलिस प्रशासन सक्रिय हो गया है। सोमवार को दो अलग-अलग थाना क्षेत्रों में मस्जिदों पर तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाए जाने की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दो मौलवियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया तथा माइक व साउंड मशीनें जब्त कर लीं। पहला मामला भीमपुरा थाना क्षेत्र के ग्राम शोधनपुर का है। दर्ज रिपोर्ट के अनुसार, सोमवार शाम करीब चार बजे उपनिरीक्षक दुर्गेश गौड़ भ्रमण पर थे। इस दौरान शोधनपुर मस्जिद से तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाया जा रहा था।