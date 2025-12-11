Language
    Varanasi top 10 news, 11 December 2025 : हाइड्रोजन फ्यूल सेल यात्री पोत की शुरुआत, इंड‍िको की आठ उड़ानें रद, जौनपुर में चाइनीज मंझे से मौत सह‍ित पढ़ें टाॅप 10 खबरें

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 06:38 PM (IST)

    वाराणसी की टॉप 10 खबरों में हाइड्रोजन फ्यूल सेल यात्री पोत की शुरुआत प्रमुख है। इंडिगो की आठ उड़ानें रद्द कर दी गई हैं, जिससे यात्रियों को परेशानी हुई ...और पढ़ें

    पढ़ें वाराणसी और पूर्वांचल की टॉप 10 खबरें।

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। पूर्वांचल सह‍ित वाराणसी में गुरुवार को मौसम में बदलाव की खबर चर्चा में रही। जबक‍ि हाईड्रोजन ईंधन आधार‍ित जलयान के संचालन के कार्यक्रम को लेकर पाठकों में रुच‍ि बनी रही। हालांक‍ि जौनपुर में मंझे से मौत सह‍ि‍त आजमगढ़ में एक्‍सीडेंट आद‍ि की खबरें भी चर्चा में बनी रहीं। 

    वाराणसी की टॉप खबरों में हाइड्रोजन फ्यूल सेल यात्री पोत का शुभारंभ, काशी में सर्बानंद सोनोवाल, हाइड्रोजन फ्यूल सेल यात्री पोत की कार्यप्रणाली अनोखी, वाराणसी में दूध कारोबारी की पत्‍नी की धारदार हथ‍ियार से हत्‍या, वाराणसी में दसवें दिन भी आठ उड़ानें रद, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के 105वें दीक्षांत समारोह का हुआ पूर्वाभ्यास और चीनी नागर‍िक ने की थी वाराणसी की भी यात्रा आ‍द‍ि खबरें खूब पढ़ी गईं। 

    वहीं पूर्वांचल की टॉप खबरों में जौनपुर में चाइनीज मंझे से प्राइवेट श‍िक्षक का गला कटा, अस्‍पताल में तोड़ा दम, जौनपुर में मुख्यमंत्री योगी आद‍ित्‍यनाथ ने सवधू यादव को दी श्रद्धांजलि, शोकाकुल परिजनों को दी सांत्वना, भदोही में ग्राम प्रधान के कार्यों की शिकायत कर्ता की कार से कुचलकर हत्या, दो गिरफ्तार आद‍ि खबरें चर्चा में बनी रहीं। 

    पढ़ें वाराणसी और पूर्वांचल की टॉप 10 खबरें

    भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल यात्री पोत का काशी में नमो घाट पर शुभारंभ

    वाराणसी : भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल यात्री पोत का काशी में नमो घाट पर शुभारंभ सुबह क‍िया गया।वाराणसी में भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल यात्री पोत का शुभारंभ होने के साथ ही वाराणसी पहला शहर हो गया है जहां हाइड्रोजन आधार‍ित यात्री पोत का संचालन हो रहा है। काशी में यह पोत हरित परिवहन को बढ़ावा देगा। यह स्वदेशी तकनीक से निर्मित है और पर्यावरण के अनुकूल है। इस पहल से वाराणसी में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा और प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी। बंदरगाह, जहाजरानी एवं जलमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के प्रयासों के बाद बनारस में कैटामरान आधार‍ित इस पोत की शुरुआत के साथ ही बनारस में पर्यावरण संरक्षण के ल‍िए क‍िया गया प्रयास गंगा के साथ ही वातावरण भी धुआं रह‍ित होगा।

    हाइड्रोजन फ्यूल आधारित जलयान पर्यावरण के लिए एक सुरक्षित समाधान : सर्बानंद सोनोवाल

    वाराणसी : बंदरगाह, जहाजरानी एवं जलमार्ग मंत्री भारत सरकार सर्बानंद सोनोवाल ने गुरुवार को वाराणसी में देश के पहले हाइड्रोजन फ्यूल आधारित कैटामरान पोत का लोकार्पण क‍िया तो काशी पर्यावरण के प्रत‍ि जलमार्ग में पहल करने वाला पहला शहर बन गया। इस दौरान सर्बानंद सोनोवाल ने जनसभा को संबोध‍ित क‍िया और पोत का भ्रमण कर काशी के व‍िकास को गत‍ि पाते हुए करीब से महसूस क‍िया। उन्‍होंने कहा कि पावन भूमि काशी केवल एक शहर नहीं, बल्कि हमारी आत्मा है। काशी का नाम लेते ही मन में भक्ति की गंगा बहने लगती है। किसी प्रजा भूमि में विकास की एक नई धारा बह रही है, जो भारत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का संकल्प लेकर चल रही है।

    हाइड्रोजन फ्यूल सेल यात्री पोत की कार्यप्रणाली अनोखी, पर्यटकों को म‍िलेगा अनोखा अनुभव

    वाराणसी : पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने गुरुवार को नमो घाट पर देश के पहले पूरी तरह से स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन चालित यात्री जलयान के वाणिज्यिक संचालन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह जलयान भारत में समुद्री परिवेश में हाइड्रोजन ईंधन सेल प्रणोदन का प्रदर्शन करने वाला पहला जलयान है, जिसमें पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक का उपयोग किया गया है। यह जलयान निम्न तापमान प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन ईंधन सेल प्रणाली पर संचालित होता है, जो संग्रहित हाइड्रोजन को बिजली में परिवर्तित करता है और उप-उत्पाद के रूप में केवल पानी उत्सर्जित करता है।

    वाराणसी में दूध कारोबारी की पत्‍नी की धारदार हथ‍ियार से हत्‍या, पुल‍िस जांच में जुटी

    वाराणसी : शिवपुर थाना अंतर्गत लक्ष्मणपुर क्षेत्र में गुरुवार की सुबह लगभग आठ बजे एक दूध कारोबारी की पत्नी, 45 वर्षीय सीता देवी की घर में घुसकर धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। इस घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के लोगों की भारी भीड़ मौके पर इकट्ठा हो गई। पुलिस और एसओजी टीम घटनास्थल पर पहुंचकर जांच-पड़ताल में जुट गई है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, सीता देवी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता थीं और उनके पति दूध की एजेंसी चलाते थे।

    वाराणसी में दसवें दिन भी आठ उड़ानें रद, इंड‍िगो ने बताई असली वजह, नोट कर लें व‍िमानों की ताजा स्‍थ‍ित‍ि

    वाराणसीबाबतपुर- तीन नवंबर से शुरू हुआ इंडिगो संकट धीरे-धीरे समाप्त होने लगा है, लेकिन एक सप्ताह बाद गुरुवार को भी एयरलाइंस ने आठ विमानों के आवागमन को निरस्त कर दिया। एयरलाइंस ने ऑपरेशनल कारणों से तीन प्रमुख महानगरों की उड़ानों को रद्द करने की घोषणा पहले ही कर दी थी। इनमें दिल्ली की दो, हैदराबाद की एक और मुंबई की एक उड़ान शामिल है। इसके अतिरिक्त, अन्य विमानन कंपनियाँ भी अपने विमानों के समय में बदलाव करने की योजना बना रही हैं। हालांक‍ि जागरण को इंड‍िगो की ओर से बताया गया क‍ि वाराणसी में जो विमान रद हुआ है वो पूर्व सूचना के अनुसार है। 

    काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के 105वें दीक्षांत समारोह का हुआ पूर्वाभ्यास

    वाराणसी : काशी हिंदू विश्वविद्यालय 12 दिसंबर को अपने 105वें दीक्षांत समारोह का आयोजन करने जा रहा है। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम की तैयारी को सुचारु और समन्वित रूप से संपन्न करने के लिए स्वतंत्रता भवन में दीक्षांत समारोह का पूर्व अभ्यास आयोजित किया गया। इस अभ्यास का निरीक्षण कुलपति प्रो. अजित कुमार चतुर्वेदी ने किया। अभ्यास में कुलगुरू प्रो. संजय कुमार, कुलसचिव प्रो. अरुण कुमार सिंह, विभिन्न संस्थानों के निदेशक, संकाय प्रमुख, विभागाध्यक्ष, उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थी, शिक्षकगण और प्रशासनिक टीमें शामिल हुईं।

    चीनी नागर‍िक ने की थी वाराणसी की भी यात्रा, संद‍िग्‍ध पाए जाने पर ड‍िपोर्ट क‍िया गया

    वाराणसी : भारतीय अधिकारियों ने गुरुवार को जानकारी दी कि वीजा शर्तों का उल्लंघन करते हुए लद्दाख और जम्मू-कश्मीर में प्रवेश करने वाले चीनी नागरिक हू कोंगताई को हांगकांग भेज दिया गया है। व‍िभ‍िन्‍न समाचार एजेंस‍ियों के अनुसार , “पिछले सप्ताह यहां हिरासत में लिए गए चीनी नागरिक को 10 दिसंबर की शाम को आगे हांगकांग प्रत्यर्पित करने के लिए दिल्ली भेजा गया था।” दरअसल 29 वर्षीय कोंगताई 19 नवंबर को पर्यटक वीजा पर दिल्ली पहुंचा था, जिससे उसे वाराणसी, आगरा, नई दिल्ली, जयपुर, सारनाथ, गया और कुशीनगर में बौद्ध धार्मिक स्थलों का दौरा करने की अनुमति मिली थी।

    जौनपुर में चाइनीज मंझे से प्राइवेट श‍िक्षक का गला कटा, अस्‍पताल में तोड़ा दम

    जौनपुर : कोतवाली थाना क्षेत्र के शास्त्री ब्रिज पर गुरुवार की सुबह लगभग सवा आठ बजे संदीप तिवारी (40) निवासी उमरपुर हरिबंधनपुर की चाइनीज मंझे की चपेट में आने से दुखद मृत्यु हो गई। संदीप तिवारी अपनी बेटी मन्नत को, जो कि कक्षा दो की छात्रा है, बाइक से सेंट पैट्रिक स्कूल छोड़कर घर लौट रहे थे। इस दौरान शास्त्री ब्रिज पर अचानक चाइनीज मंझे ने उनकी गर्दन को बुरी तरह से काट दिया। घटना के बाद आसपास के लोगों ने तुरंत संदीप को सहायता प्रदान की और उन्हें एंबुलेंस के माध्यम से जिला अस्पताल पहुंचाया गया।

    जौनपुर में मुख्यमंत्री योगी आद‍ित्‍यनाथ ने सवधू यादव को दी श्रद्धांजलि, शोकाकुल परिजनों को दी सांत्वना 

    जौनपुर : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को खेल एवं युवा कल्याण मंत्री गिरीश चंद्र यादव के पिता सवधू यादव को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए उनके पैतृक गांव समसपुर पनियारिया पहुंचे। मुख्यमंत्री का कार्यक्रम सुबह 11:20 बजे निर्धारित था, लेकिन तकनीकी कारणों से उनका आगमन लगभग दो घंटे विलंब से हुआ और वे दोपहर 1:22 बजे गांव पहुंचे। मुख्यमंत्री के आगमन पर वहां उपस्थित लोगों में सन्नाटा और भावनात्मक माहौल नजर आया। योगी आदित्यनाथ ने पहुंचते ही सीधे उनके आवास की ओर रुख किया, जहां उन्होंने 1:27 बजे दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि दी।

    भदोही में ग्राम प्रधान के कार्यों की शिकायत कर्ता की कार से कुचलकर हत्या, दो गिरफ्तार

    भदोही : विकास कार्यों से लिए आए सरकारी धन के दुरुपयोग को लेकर भदोही ब्लाक के धसकरी गांव के ग्राम प्रधान मनीष कुमार यादव की हुई शिकायत व कार्रवाई के बाद शिकायतकर्ता कमलाकांत दुबे की बुधवार की रात करीब 10 बजे कार से कुचलकर हत्या कर दी गई।मामले में पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए ग्राम प्रधान सहित उनके परिवार के एक अन्य सदस्य को हिरासत में ले लिया गया है। जबकि कार चढ़ाकर हत्या के आरोपित कार स्वामी सुजीत कुमार फरार है। जिसकी तलाश शुरू कर दी गई है।

