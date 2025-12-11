जागरण संवाददाता, वाराणसी। पूर्वांचल सह‍ित वाराणसी में गुरुवार को मौसम में बदलाव की खबर चर्चा में रही। जबक‍ि हाईड्रोजन ईंधन आधार‍ित जलयान के संचालन के कार्यक्रम को लेकर पाठकों में रुच‍ि बनी रही। हालांक‍ि जौनपुर में मंझे से मौत सह‍ि‍त आजमगढ़ में एक्‍सीडेंट आद‍ि की खबरें भी चर्चा में बनी रहीं।

वाराणसी की टॉप खबरों में हाइड्रोजन फ्यूल सेल यात्री पोत का शुभारंभ, काशी में सर्बानंद सोनोवाल, हाइड्रोजन फ्यूल सेल यात्री पोत की कार्यप्रणाली अनोखी, वाराणसी में दूध कारोबारी की पत्‍नी की धारदार हथ‍ियार से हत्‍या, वाराणसी में दसवें दिन भी आठ उड़ानें रद, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के 105वें दीक्षांत समारोह का हुआ पूर्वाभ्यास और चीनी नागर‍िक ने की थी वाराणसी की भी यात्रा आ‍द‍ि खबरें खूब पढ़ी गईं।

वहीं पूर्वांचल की टॉप खबरों में जौनपुर में चाइनीज मंझे से प्राइवेट श‍िक्षक का गला कटा, अस्‍पताल में तोड़ा दम, जौनपुर में मुख्यमंत्री योगी आद‍ित्‍यनाथ ने सवधू यादव को दी श्रद्धांजलि, शोकाकुल परिजनों को दी सांत्वना, भदोही में ग्राम प्रधान के कार्यों की शिकायत कर्ता की कार से कुचलकर हत्या, दो गिरफ्तार आद‍ि खबरें चर्चा में बनी रहीं।

पढ़ें वाराणसी और पूर्वांचल की टॉप 10 खबरें : भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल यात्री पोत का काशी में नमो घाट पर शुभारंभ वाराणसी : भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल यात्री पोत का काशी में नमो घाट पर शुभारंभ सुबह क‍िया गया।वाराणसी में भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल यात्री पोत का शुभारंभ होने के साथ ही वाराणसी पहला शहर हो गया है जहां हाइड्रोजन आधार‍ित यात्री पोत का संचालन हो रहा है। काशी में यह पोत हरित परिवहन को बढ़ावा देगा। यह स्वदेशी तकनीक से निर्मित है और पर्यावरण के अनुकूल है। इस पहल से वाराणसी में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा और प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी। बंदरगाह, जहाजरानी एवं जलमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के प्रयासों के बाद बनारस में कैटामरान आधार‍ित इस पोत की शुरुआत के साथ ही बनारस में पर्यावरण संरक्षण के ल‍िए क‍िया गया प्रयास गंगा के साथ ही वातावरण भी धुआं रह‍ित होगा।

हाइड्रोजन फ्यूल आधारित जलयान पर्यावरण के लिए एक सुरक्षित समाधान : सर्बानंद सोनोवाल वाराणसी : बंदरगाह, जहाजरानी एवं जलमार्ग मंत्री भारत सरकार सर्बानंद सोनोवाल ने गुरुवार को वाराणसी में देश के पहले हाइड्रोजन फ्यूल आधारित कैटामरान पोत का लोकार्पण क‍िया तो काशी पर्यावरण के प्रत‍ि जलमार्ग में पहल करने वाला पहला शहर बन गया। इस दौरान सर्बानंद सोनोवाल ने जनसभा को संबोध‍ित क‍िया और पोत का भ्रमण कर काशी के व‍िकास को गत‍ि पाते हुए करीब से महसूस क‍िया। उन्‍होंने कहा कि पावन भूमि काशी केवल एक शहर नहीं, बल्कि हमारी आत्मा है। काशी का नाम लेते ही मन में भक्ति की गंगा बहने लगती है। किसी प्रजा भूमि में विकास की एक नई धारा बह रही है, जो भारत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का संकल्प लेकर चल रही है।

हाइड्रोजन फ्यूल सेल यात्री पोत की कार्यप्रणाली अनोखी, पर्यटकों को म‍िलेगा अनोखा अनुभव वाराणसी : पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने गुरुवार को नमो घाट पर देश के पहले पूरी तरह से स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन चालित यात्री जलयान के वाणिज्यिक संचालन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह जलयान भारत में समुद्री परिवेश में हाइड्रोजन ईंधन सेल प्रणोदन का प्रदर्शन करने वाला पहला जलयान है, जिसमें पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक का उपयोग किया गया है। यह जलयान निम्न तापमान प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन ईंधन सेल प्रणाली पर संचालित होता है, जो संग्रहित हाइड्रोजन को बिजली में परिवर्तित करता है और उप-उत्पाद के रूप में केवल पानी उत्सर्जित करता है।

वाराणसी में दूध कारोबारी की पत्‍नी की धारदार हथ‍ियार से हत्‍या, पुल‍िस जांच में जुटी वाराणसी : शिवपुर थाना अंतर्गत लक्ष्मणपुर क्षेत्र में गुरुवार की सुबह लगभग आठ बजे एक दूध कारोबारी की पत्नी, 45 वर्षीय सीता देवी की घर में घुसकर धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। इस घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के लोगों की भारी भीड़ मौके पर इकट्ठा हो गई। पुलिस और एसओजी टीम घटनास्थल पर पहुंचकर जांच-पड़ताल में जुट गई है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, सीता देवी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता थीं और उनके पति दूध की एजेंसी चलाते थे।