जागरण संवाददाता, वाराणसी। Varanasi news today: पूर्वांचल सह‍ित वाराणसी में शुक्रवार को कई प्रमुख खबरें चर्चा में बनी रहीं। वाराणसी में दीपावली से पहले अलर्ट, मानसून की व‍िदायी, महाराष्‍ट्र के ल‍िए व‍िशेष ट्रेन, कफ सीरप की बिक्री पर सख्ती आद‍ि वाराणसी की चर्चा में रहने वाली खबरें थीं।

इसके अलावा आजमगढ़ में ससुर को 10 वर्ष का कारावास, भदोही में ठगे दो लाख, गाजीपुर में राजेश मिश्रा के भाई पर जानलेवा हमला, मीरजापुर में शिशु अपहरण मामले में दो आरोपित गिरफ्तार, मीरजापुर में महिला ने पुत्री समेत कुएं में कूदकर दी जान, मीरजापुर में दो बाइकों की टक्कर में एक युवक की मौत आद‍ि खबरें चर्चा में रहीं। इसके अलावा भी पूर्वांचल में कई प्रमुख घटनाएं सामने आईं।