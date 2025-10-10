Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Varanasi Top 10 News 10 October 2025 : मानसून की यूपी से व‍िदायी, दीपावली पर अलर्ट सहि‍त पढ़ें टाप 10 खबरें

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Fri, 10 Oct 2025 06:45 PM (IST)

    Varanasi top 10 news today: पूर्वांचल सह‍ित वाराणसी में शुक्रवार को द‍िन में कई प्रमुख खबरें चर्चा में बनी रहीं। वाराणसी में दीपावली से पहले अलर्ट, मानसून की व‍िदायी, महाराष्‍ट्र के ल‍िए व‍िशेष ट्रेन, कफ सीरप की बिक्री पर सख्ती आद‍ि वाराणसी की चर्चा में रहने वाली खबरें थीं।

    prefferd source google
    Hero Image

    एक ही खबरें में पढ़ें वाराणसी और पूर्वांचल की प्रमुख खबरें।

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। Varanasi news today: पूर्वांचल सह‍ित वाराणसी में शुक्रवार को कई प्रमुख खबरें चर्चा में बनी रहीं। वाराणसी में दीपावली से पहले अलर्ट, मानसून की व‍िदायी, महाराष्‍ट्र के ल‍िए व‍िशेष ट्रेन, कफ सीरप की बिक्री पर सख्ती आद‍ि वाराणसी की चर्चा में रहने वाली खबरें थीं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इसके अलावा आजमगढ़ में ससुर को 10 वर्ष का कारावास, भदोही में ठगे दो लाख, गाजीपुर में राजेश मिश्रा के भाई पर जानलेवा हमला,  मीरजापुर में शिशु अपहरण मामले में दो आरोपित गिरफ्तार, मीरजापुर में महिला ने पुत्री समेत कुएं में कूदकर दी जान, मीरजापुर में दो बाइकों की टक्कर में एक युवक की मौत आद‍ि खबरें चर्चा में रहीं। इसके अलावा भी पूर्वांचल में कई प्रमुख घटनाएं सामने आईं। 

    पढ़ें वाराणसी और पूर्वांचल की दस प्रमुख खबरें -

    वाराणसी में दीपावली से पहले पुलिस अलर्ट, बाबा विश्वनाथ मंदिर की सुरक्षा बढ़ाई

    • वाराणसी। अपर पुलिस आयुक्त शिव हरी मीणा ने बाबा विश्वनाथ गेट नंबर 4 से गोदौलिया गिरजाघर एवं नई सड़क पर फुट पेट्रोलिंग का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि आज जुम्मे की नमाज और करवा चौथ का त्यौहार है, जिसे ध्यान में रखते हुए यह फुट पेट्रोलिंग की गई है। इस अभियान में डीसीपी गौरव बंसवाल, एसीपी दशाश्वमेध शुभम कुमार सहित कई थानों के पुलिस जवान भी शामिल रहे। जुम्मे की नमाज के मद्देनजर, पुलिस ने मिशन शक्ति और अवैध पटाखों के खिलाफ विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया है। मिशन शक्ति के तहत महिलाओं की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

    Monsoon आख‍िरकार UP से शुक्रवार को हो गया रवाना, ठंड के मौसम की हुई शुरुआत

    • वाराणसी : दक्षिण-पश्चिम मानसून की आख‍िरकार एक पखवारे बाद वापसी उत्‍तर प्रदेश से पूर्वांचल के रास्‍ते हो गई है।मौसम में इसी के साथ बदलाव की नई शुरुआत भी हो गई है। वातावरण में ठंडक का असर शुरू हो चुका है। अब मानसूनी बादलों की वापसी से दीपावली पर बरसात की संभावनाएं लगभग खत्‍म हो चली हैं। मौसम व‍िभाग ने बताया क‍ि 10 अक्टूबर, 2025 को, दक्षिण-पश्चिम मानसून ने गुजरात के शेष हिस्सों से अपनी वापसी शुरू कर दी है। इसके साथ ही, महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अधिकांश हिस्सों, तथा बिहार के कुछ हिस्सों में भी मानसून की गतिविधियाँ कम हो गई हैं।
    वाराणसी से महाराष्‍ट्र के ल‍िए एक और स्‍पेशल ट्रेन, त्‍योहार में पूर्वांचल और ब‍िहार के यात्रि‍यों को म‍िली राहत
    • वाराणसी। रेल यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने वाराणसी जंक्शन से लोकमान्य तिलक (टी.) के बीच आरक्षित फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। इस बाबत शुक्रवार को लोकमान्य तिलक (टी.) - वाराणसी जं. स्‍पेशल ट्रेन की जानकारी रेलवे की ओर से एक्‍स हैंडल पर साझा की गई है। वाराणसी से चलने वाली इस स्पेशल ट्रेन का स्‍टापेज जौनपुर सिटी, सुल्तानपुर जंक्शन, लखनऊ, कानपुर सेंट्रल, उरई, वीरांगना लक्ष्मीबाई (झांसी) बीना जंक्शन, रानी कमलापति, इटारसी जंक्शन, खंडवा, भुसावल जंक्शन, नासिक रोड, कल्याण जंक्शन और थाने रेलवे स्टेशन होंगे। 

    वाराणसी में कफ सीरप की बिक्री पर सख्ती, बिना प्रिस्क्रिप्शन बिक्री पर रोक

    • वाराणसी। उत्तर प्रदेश सरकार और वाराणसी जिला ड्रग्स विभाग ने सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कफ सीरप की बिक्री पर कड़ा रुख अपनाया है। जिले के सभी रिटेल फार्मेसी मालिकों और केमिस्टों को निर्देश दिया गया है कि डाक्टर के वैध प्रिस्क्रिप्शन के बिना या बिना बिल के किसी भी कफ सीरप की बिक्री न की जाए। इस नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। दवा विक्रेता समिति वाराणसी के महामंत्री संजय सिंह ने सभी फार्मेसी मालिकों से अपील की है कि वे इन निर्देशों का कड़ाई से पालन करें। 

    आजमगढ़ में बहू से दुष्कर्म के दोषी ससुर को 10 वर्ष का कारावास

    • आजमगढ़। बहू से दुष्कर्म करने के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर-6 संतोष कुमार यादव की अदालत ने दोषी ससुर को दस वर्ष के कठोर कारावास तथा दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। जीयनपुर कस्बे क्षेत्र में पीड़िता अपने सास ससुर के साथ रहती थी। पीड़िता के पति कमाने के लिए कतर गए थे। घटना के दिन जनवरी 2024 को पीड़िता की सास पैतृक गांव गई थी। उस रात बहू को अकेला पाकर ससुर ने बहू के साथ दुष्कर्म किया।

    भदोही में विदेश भेजने के नाम पर दो युवाओं से ठगे दो लाख, मुकदमा दर्ज

    • भदोही। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर औराई पुलिस ने शुक्रवार को विदेश में नौकरी व फर्जी वीजा देने के मामले में गोरखपुर के गागरा थाना के देवकली गांव निवासी दिनेश कनौजिया के खिलाफ जालसाजी करने व धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है। तिउरी गांव निवासी अजय गौतम व रोशन ने पुलिस से मदद न मिलने पर न्यायालय की शरण ली थी। न्यायालय ने मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया था। अजय गौतम ने कहा कि उसके मोबाइल पर दिनेश कनौजिया ने जनवरी 24 पहले फोन कर कहा कि वह एजेंट है, बेरोजगार युवाओं को विदेश में नौकरी दिलाने में मदद करता है। 

    गाजीपुर में स्‍व. राजेश मिश्रा के भाई पर जानलेवा हमला, एक बदमाश गिरफ्तार

    • गाजीपुर। करंडा के बभनपुरा गांव में शनिवार की सुबह बाइक सवार तीन बदमाशों ने पुरानी रंजिश में स्व. राजेश मिश्रा के भाई अमितेश मिश्रा के ऊपर फायर झोंक दिया। हालांकि वह बाल- बाल बच गए। भागते समय एक बदमाश को ग्रामीणों ने दबोच लिया और सड़क पर जाम लगा दिया। एसपी को मौके पर बुलाने की मांग कर रहे हैं। पत्रकार स्व. राजेश मिश्रा की भी गोली मारकर हत्या की गई थी। इसी रंजिश में उनके छोटे भाई के ऊपर हमला हुआ है।

    मीरजापुर में नवजात शिशु अपहरण मामले में दो आरोपित गिरफ्तार, नवजात शिशु सकुशल बरामद

    • मीरजापुर। गुरुवार को थाना राजगढ़ पर राजेश कुमार, पुत्र शिववरत, निवासी मटिहानी, थाना मड़िहान, जनपद मीरजापुर ने एक लिखित तहरीर दी। उन्होंने बताया कि वह अपनी पत्नी के साथ लोढ़ी जिला अस्पताल, सोनभद्र से नवजात शिशु (पुत्र) को लेकर घर लौट रहे थे। इसी दौरान नदीहार बाजार में पूजा नाम की एक महिला उन्हें चकमा देकर नवजात शिशु को लेकर फरार हो गई। इस सूचना पर डायल-112 ने तुरंत मौके पर पहुंचकर खोजबीन शुरू की। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना राजगढ़ पर मु0अ0सं0-172/2025 धारा 137(2) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की गई।

    मीरजापुर में पति संग कहासुनी से क्षुब्ध महिला ने पुत्री समेत कुएं में कूदकर दी जान

    • मीरजापुर। बरौंधा चौकी क्षेत्र के दिघुली गांव निवासी सरस्वती और उनकी पुत्री राधा ने पारिवारिक कलह के चलते कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी मिलने पर थाना प्रभारी लालगंज अभय कुमार सिंह ने मौके पर पहुंचकर शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सरस्वती (30) पत्नी शिव प्रसाद और उनकी छह वर्षीय पुत्री राधा गुरुवार को सुबह 11 बजे घर से दवा कराने के बहाने निकली थीं। ग्रामीणों ने बताया कि सरस्वती ने अपने घर के पास स्थित एक कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। जब स्वजनों ने उनकी खोजबीन की, तो कुएं में दोनों के शव उतराए हुए मिले।

    मीरजापुर में दो बाइकों की टक्कर में एक युवक की मौत, तीन लोग गंभीर रूप से घायल

    • मीरजापुर। चील्ह थाना क्षेत्र में गुरुवार की रात लगभग 9:00 बजे दो बाइकों के बीच हुई आमने-सामने की टक्कर में एक युवक की मृत्यु हो गई, जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को ट्रामा सेंटर मिर्जापुर में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार, मीरजापुर के बड़ी बसही निवासी 17 वर्षीय चंदन पुत्र मैनेजर अपने 20 वर्षीय साथी चंदन पुत्र राजेंद्र के साथ बाइक पर गोपीगंज की ओर जा रहे थे। जब वे चील्ह गोपीगंज मार्ग पर तिलठी गांव के निकट पहुंचे, तभी गोपीगंज की दिशा से आ रहे 30 वर्षीय आरिफ अली पुत्र आर्यन अली और 20 वर्षीय शादाब अली पुत्र शरीफ अली की बाइक से उनकी बाइक की टक्कर हो गई। 

     