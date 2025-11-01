जागरण संवाददाता, वाराणसी। Varanasi top news: पूर्वांचल में लगातार रह रहकर जारी बार‍िश का दौर शन‍िवार को भी जारी रहा। मौसम व‍िभाग के अनुमानों के मुताब‍िक बार‍िश और बादलों की सक्र‍ियता की वजह से पूर्वांचल में जनजीवन अस्‍त व्‍यस्‍त होने के साथ ही खेती क‍िसानी भी चौपट हो चली है।

वाराणसी में पीएम नरेन्‍द्र मोदी 7 नवंबर को दो दिवसीय काशी यात्रा पर, बनारस स्टेशन से पहली बार प्रधानमंत्री दिखाएंगे तीन वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी, पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती परीक्षा शुरू, प्रज्ञापारमिता की शिक्षा को अपने जीवन मे उतारने की जरूरत, वाराणसी में बि‍जली का कैश काउंटर फिनटेक एजेंसी को देने का विरोध आद‍ि खबरें चर्चा में बनी रहीं।

वहीं पूर्वांचल की खबरों में सपा विधायक रमाकांत यादव को एक वर्ष का कारावास, आजमगढ़ में रंगदारी मांगने पहुंचे बदमाशों ने विरोध करने पर चिकित्सक को असलहे के बट से मारकर किया घायल, बलिया खाद्यान्न घोटाले के अभियुक्त तत्कालीन ग्राम पंचायत विकास अधिकारी गिरफ्तार, मऊ में बकरी को बचाने में ट्रेन से कटकर दादी-पोता की मौत, गाजीपुर में दुष्‍कर्म मामले में पैसा लेने वाला भाजपा नेता मन्नू बिंद गिरफ्तार, एडीजी ने जांच के आदेश दिए आद‍ि खबरें चर्चा में रहीं।

पढ़ें वाराणसी और पूर्वांचल की टाॅप 10 खबरें : पीएम नरेन्‍द्र मोदी 7 नवंबर को दो दिवसीय काशी यात्रा पर, वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाएंगे हरी झंडी वाराणसी : पीएम नरेन्‍द्र मोदी आगामी सात नवंबर को दो दिवसीय काशी यात्रा पर आएंगे। इस दौरान वह वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। रात में वे बीएलडब्ल्यू में रात्रि विश्राम करेंगे और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। अगले दिन सुबह दरभंगा के लिए प्रस्थान करेंगे। इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी काशी के विकास और स्थानीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे, जिससे क्षेत्र की प्रगति को गति मिलेगी। उनकी यह यात्रा स्थानीय पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाध‍िकारि‍यों के लिए महत्वपूर्ण अवसर साबित होगी, जिसमें वे सीधे प्रधानमंत्री से संवाद कर सकेंगे। बनारस स्टेशन से पहली बार प्रधानमंत्री दिखाएंगे तीन वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी

वाराणसी : वाराणसी और खजुराहो के बीच बहुप्रतीक्षित वंदे भारत एक्सप्रेस का शेड्यूल शुक्रवार की रात रेलवे मंत्रालय ने जारी कर दिया। वहीं, गाड़ी संख्या- 26504/03 लखनऊ - सहारनपुर वंदे भारत एक्सप्रेस और गाड़ी संख्या- 26462/61 फिरोजपुर - दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस के संचालन की आधिकारिक घोषणा कर दी गई। खास यह है कि उक्त ट्रेनों का उद्घाटन बनारस (मंडुआडीह) स्टेशन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों किया जाएगा। यह पहला मौका है जब प्रधानमंत्री खुद अपनी मौजूदगी में अपने संसदीय क्षेत्र को वंदे भारत जैसी नई ट्रेन की सौगात देंगे। पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती परीक्षा शुरू, 480 परीक्षार्थ‍िंंयों के सापेक्ष 152 ने परीक्षा में लिया भाग

वाराणसी : प्रदेश भर में आयोजित पुलिस विभाग में कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती ग्रेड ए की परीक्षा शन‍िवार से शुरू हो गई है। यह परीक्षा प्रदेश के कुल 10 जिलों में आयोजित की जा रही है। इसी क्रम में वाराणसी में बड़ागांव थाना क्षेत्र में भी इण्टरमीडिएट कालेज बीरापट्टी में भी परीक्षा केंद्र बनाया गया है। जहाँ सुबह बूंदाबांदी के बीच ही परीक्षार्थियों की भीड़ देखने को मिली। परीक्षा केंद्र पर थाना प्रभारी अतुल सिंह के नेतृत्व में बड़ागांव पुलिस टीम द्वारा सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। प्रज्ञापारमिता की शिक्षा को अपने जीवन मे उतारने की जरूरत : प्रो. एस. रिनपोछे

वाराणसी : निर्वासित तिब्बती सरकार के पूर्व प्रधानमंत्री प्रो. एस रिनपोछे ने कहा कि प्रज्ञापारमिता की शिक्षा को अपने जीवन मे उतारने का प्रयास करना चाहिए। जब हम समझ जाए कि जीवन परिवर्तन शील है तो हम किसी प्रकार के नकारात्मक विचारों को धारण नही करेंगे। उक्त बातें सारनाथ स्थित केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान में परम पावन दलाई लामा के 90वें जन्म दिवस को लेकर करुणा मय वर्ष के उपलक्ष्य पर प्रज्ञापारमिता विषय पर पांच दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के शनिवार को उदघाटन के दौरान मुख्य अतिथि पद से प्रो. एस रिनपोछे ने कही। वाराणसी में बि‍जली का कैश काउंटर फिनटेक एजेंसी को देने का विरोध

वाराणसी : विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश के बैनर तले शन‍िवार को बनारस के बिजलीकर्मियों ने बिजली के निजीकरण के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि बनारस शहर के कैश काउंटर को फिनटेक एजेंसी को सौंपने का प्रबल विरोध किया जाएगा। वक्ताओं ने बताया कि घाटे के नाम पर पूर्वांचल विद्युत निगम का निजीकरण करने की कोशिश की जा रही है। बनारस सहित अन्य जिलों में मात्र 20 हजार रुपये में चलने वाले कैश काउंटर को फिनटेक कंपनी को सौंपने का प्रस्ताव है, जबकि इसके लिए 1 लाख 50 हजार रुपये खर्च करने होंगे। सपा विधायक रमाकांत यादव को एक वर्ष का कारावास

आजमगढ़: सरकारी काम में बाधा डालने और चक्का जाम करने के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद एमपी एमएलए स्पेशल मजिस्ट्रेट कोर्ट के जज अनुपम त्रिपाठी ने विधानसभा फूलपुर-पवई के सपा विधायक रमाकांत यादव को एक वर्ष के कारावास और 2700 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। जबकि पर्याप्त सबूत के अभाव में चार आरोपितों को दोष मुक्त कर दिया। आजमगढ़ में रंगदारी मांगने पहुंचे बदमाशों ने विरोध करने पर चिकित्सक को असलहे के बट से मारकर किया घायल

आजमगढ़ : अहरौला थाना क्षेत्र के माहुल नगर पंचायत अंतर्गत पुलिस चौकी से मात्र चार सौ मीटर दूरी पर बाइक सवार दो बदमाशों ने एक चिकित्सक के सिर पर असलहा के बट से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। सूचना मिलते ही घटना स्थल पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है। समसल्लीपुर निवासी चिकित्सक वीरेंद्र प्रजापति प्रतिदिन की तरह शनिवार को माहुल बाजार के अहरौला रोड स्थित अपने क्लीनिक में बैठे हुए थे। इसी दौरान एक बाइक पर दो बदमाश असलहा लेकर क्लीनिक पहुंचे। बलिया खाद्यान्न घोटाले के अभियुक्त तत्कालीन ग्राम पंचायत विकास अधिकारी गिरफ्तार

बल‍िया/वाराणसी : आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन (ई.ओ.डब्लू.) द्वारा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए गए अभियान के अंतर्गत, उच्च अधिकारियों के कुशल निर्देशन एवं पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली बांसडीह जनपद बलिया में वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है। बताया गया क‍ि शुक्रवार को ईओडब्‍ल्‍यू सेक्टर वाराणसी की टीम द्वारा ऑफिसर्स कॉलोनी कचहरी थाना-कोतवाली, बरेली जनपद बरेली से की गई। बलिया खाद्यान्न घोटाले में कुल 43 मुकदमे जनपद बलिया के विभिन्न थानों पर पंजीकृत हुए हैं, जिसमें लगभग 3 करोड़ 45 लाख का घोटाला हुआ था। मऊ में बकरी को बचाने में ट्रेन से कटकर दादी-पोता की मौत, एक घायल

मऊ : मुहम्मदाबाद गोहना के पश्चिमी फाटक के पास शनिवार को दोपहर डेढ़ बजे एक दुखद घटना में बकरी को बचाने के प्रयास में एक महिला और उसके पोते की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। घटना के समय एक अन्य महिला भी घायल हो गई। जैसे ही घटना की जानकारी मिली, स्वजन में कोहराम मच गया। बरामदपुर मोहल्ला निवासी 55 वर्षीय मीला देवी अपने 5 वर्षीय पोते अनुज कुमार और पड़ोस की 60 वर्षीय महिला सुभावती देवी के साथ रेलवे लाइन के पास बकरी चरा रही थीं। अचानक बकरी रेलवे लाइन पर पहुंच गई। ट्रेन का हार्न सुनकर मीला देवी अपने पोते को लेकर बकरी को हटाने के लिए रेलवे लाइन की ओर दौड़ पड़ीं। दुष्‍कर्म मामले में पैसा लेने वाला भाजपा नेता मन्नू बिंद गिरफ्तार, एडीजी ने जांच के आदेश दिए