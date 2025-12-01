जागरण संवाददाता, वाराणसी। पूर्वांचल में सोमवार को सोनभद्र में पत्‍नि‍यों की हत्‍या सह‍ित कफ सीरप घोटाला और अन्‍य मामले चर्चा में बने रहे। इसके साथ ही वाराणसर में व‍िशालाक्षी मंद‍िर के आयोजन की भी चर्चा बनी रही। वहीं मौसम में होने वाले बदलाव को लेकर भी पाठकों की रुच‍ि मौसमी बदलाव में बनी रही।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

वाराणसी की प्रमुख खबरों में अफगानिस्तान के नागरिक 'काबुलीवाला' का रिफ्यूजी कार्ड मिला वैध, विशालाक्षी शक्तिपीठ में तीन दिवसीय कुम्भाभिषेक का समापन, व्यापार मंडल प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी को बनारस में विकास के लिए द‍िए महत्वपूर्ण सुझाव, बरात में नाचने को लेकर मनबढ़ युवकों का उत्पात, बड़ागांव ब्लाक मुख्यालय पर सचिवों ने काला पट्टी बांधकर जताया विरोध आद‍ि खबरें चर्चा में बनी रहीं।

पूर्वांचल की प्रमुख खबरों में आजमगढ़ में बाइक नहीं म‍िलने पर द‍िया तीन तलाक, बल‍िया में जन्मदिन पार्टी में गए बच्‍चे का नहर के पास बोरे में मिला शव, भदोही में ऑटो टकराने से चार घायल, गाजीपुर में प्रेमिका से मिलने गए प्रेमी की पिटाई, घर पहुंचकर लगाई फांसी और सोनभद्र में शराब के नशे में पतियों ने पीटकर की दो महिलाओं की हत्या आद‍ि खबरों की चर्चा बनी रही।

पढ़ें वाराणसी और पूर्वांचल की टॉप 10 खबरें : वाराणसी में विशालाक्षी शक्तिपीठ में तीन दिवसीय कुम्भाभिषेक का समापन वाराणसी : काशी के प्रसिद्ध विशालाक्षी शक्तिपीठ में आयोजित तीन दिवसीय कुम्भाभिषेक अनुष्ठान का विधिवत समापन बुधवार को हुआ। इस अवसर पर माँ विशालाक्षी के विग्रह का अभिषेक पवित्र नदियों के जल से किया गया, जो दक्षिण भारतीय परंपरा के अनुसार संपन्न हुआ। इस अनुष्ठान के दौरान वैदिक मंत्रोच्चार के बीच भव्य आरती और अलंकरण का आयोजन किया गया। अनुष्ठान के अंतिम दिन स्वर्ण कलश की स्थापना के बाद मंदिर के पट सुबह 10 बजे तक श्रद्धालुओं के लिए बंद रहे। इसके पश्चात, वैदिक ब्राह्मणों द्वारा मंत्रोच्चार एवं विधि-विधान से पंचामृत स्नान कराने के बाद माँ के विग्रह के दर्शन के लिए पट खोल दिए गए।

अफगानिस्तान के नागरिक 'काबुलीवाला' का रिफ्यूजी कार्ड मिला वैध, पुल‍िस ने पूछताछ के बाद छोड़ा वाराणसी : कछवांरोड पर शनिवार की देर शाम वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस द्वारा पकड़े गए बाइक सवार अफगानी नागरिक को हिरासत में लेकर जांच-पड़ताल की गई। अफगानी के पास से यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फार रिफ्यूजीस की ओर से जारी रिफ्यूजी कार्ड व मोबाइल फोन मिला है। आइबी व एलआइयू की टीम कार्ड के सत्यापन समेत नागरिकता की जांच-पड़ताल करने में जुट गई थी। रविवार की देर रात मिर्जामुराद थाना प्रभारी ने बताया कि आइबी व एलआइयू की जांच में अफगानी नागरिक का कार्ड वैध पाया गया है।

व्यापार मंडल प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी को बनारस में विकास के लिए द‍िए महत्वपूर्ण सुझाव वाराणसी : व्यापार मंडल के प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी से मुलाकात की और बनारस में विकास के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए। इस बैठक में व्यापारियों ने उन लोगों के पुनर्वास के लिए विचार साझा किए, जो विकास कार्यों के कारण प्रभावित हुए हैं। प्रतिनिधिमंडल ने सुझाव दिया कि गुद्दीरी मार्केट को बहुमंजिला मार्केट में परिवर्तित किया जाए। इसके अलावा, नई सड़क के दाहिनी ओर स्थित मार्केट को मुआवजा देकर पुनर्विकसित किया जाए।

वाराणसी में बरात में नाचने को लेकर मनबढ़ युवकों का उत्पात, तीन घायल वाराणसी : थाना क्षेत्र के गांगकला भट्ठा बाजार स्थित एक वाटिका के पास रविवार रात करीब 10 बजे बारात में नाचने को लेकर विवाद हो गया। विवाद बढ़ने पर मनबढ़ युवकों ने तीन लोगों की जमकर पिटाई कर दी। घायल विकास वर्मा (23) के बड़े भाई पंकज वर्मा ने बताया कि डिघिया से आई बरात में द्वारपूजा के दौरान कुछ युवक नाचने-गाने को लेकर बार-बार विवाद कर रहे थे। अचानक राज उर्फ छोटू ने विकास के सिर पर प्राण घातक वार कर दिया, जिससे वह अचेत होकर गिर पड़ा। बड़ागांव ब्लाक मुख्यालय पर सचिवों ने काला पट्टी बांधकर जताया विरोध, बोले - 'अन्‍य व‍िभागों का कराते हैं काम' वाराणसी : ब्लाक मुख्यालय पर सोमवार को प्रदेश स्तरीय पंचायत सचिव संगठन के आह्वान पर सोमवार को बड़ागांव ब्लॉक के ग्राम पंचायत सचिवों ने ऑनलाइन अटेंडेंस प्रणाली एवं अन्य विभागों का कार्य जबरन ग्राम सचिवों से कराने के विरोध में काला फीता बांधकर प्रतीकात्मक प्रदर्शन किया। ग्राम सचिवों का कहना है कि ऑनलाइन उपस्थिति प्रणाली ग्रामीण क्षेत्रों की कार्यप्रणाली के अनुकूल नहीं है और इससे फील्ड वर्क तथा पंचायत के नियमित कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। आजमगढ़ में बाइक नहीं म‍िलने पर द‍िया तीन तलाक, श‍िकायत के बाद पुल‍िस एक्‍शन में आई आजमगढ़ : दहेज में बाइक न मिलने के कारण एक विवाहिता को उसके पति ने मोबाइल पर गाली-गलौज करते हुए तीन तलाक दे दिया। यह घटना 15 नवंबर को हुई, जब विवाह के तीन साल बाद पति ने तलाक दे द‍िया। तलाक के बाद, ससुराल वालों ने विवाहिता के गहने और कपड़े छीनकर उसे मायके भेज दिया। इस मामले में केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए तीन तलाक के कानून का उल्लंघन किया गया है, लेकिन ससुराल वालों को इसका कोई भय नहीं था।

बल‍िया में जन्मदिन पार्टी में गए बच्‍चे का नहर के पास बोरे में मिला शव, हत्या का आरोप बलिया : थाना क्षेत्र के आमडारी गांव में सोमवार की सुबह 10 वर्षीय बालक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। आमडारी गांव निवासी रामजी वर्मा का दस वर्षीय पुत्र यशवंत उर्फ शिवम वर्मा घर के बगल में एक जन्मदिन पार्टी में गया था। वह खाना खाने के बाद कहीं चला गया। देर रात तक घर नहीं पहुंचने पर स्वजनों के द्वारा उसकी तलाश शुरू की गई, लेकिन उसका कही पता नहीं चला। स्वजन देर रात थाने पर पहुंच कर गुमशुदगी दर्ज करने का आवेदन किए।

भदोही में ऑटो टकराने से चार घायल, तीन को बीएचयू ट्रामा सेंटर रेफर भदोही : बनारस से ऑटो रिजर्व कर घर लौट रहे युवकों का एक गंभीर सड़क हादसा हुआ है। यह घटना औराई कोतवाली क्षेत्र के राजपुर सिनेमा हॉल के सामने सर्विस लेन पर हुई, जहां एक ट्रक से ऑटो की भिड़ंत हो गई। इस दुर्घटना में चार युवक घायल हो गए हैं। घायलों में से एक शनि यादव हैं, जो जयशंकर यादव के पुत्र हैं और बनारस में कानून की पढ़ाई कर रहे थे। वे आज सुबह पांच बजे रिजर्व ऑटो लेकर अपने घर कोयला जा रहे थे।

गाजीपुर में प्रेमिका से मिलने गए प्रेमी की पिटाई, घर पहुंचकर लगाई फांसी गाजीपुर : दिलदारनगर थाना क्षेत्र के फूली गांव में प्रेमिका से मिलने गए प्रेमी संदीप कुमार की गांव के युवकों ने पिटाई कर दी। संदीप आलमगंज का निवासी था। पिटाई से आहत होकर उसने रविवार की रात अपने घर में पंखे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई में जुट गई। हालांकि, पीड़ित परिवार की ओर से अभी तक कोई तहरीर नहीं दी गई है।