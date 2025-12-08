Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Varanasi Top 10 News, 08 December : शाइन सिटी मामले में एक और मुकदमा, बीएलओ ने पूरे पर‍िवार का नाम काटा, आजमगढ़ में 110 करोड़ की साइबर ठगी उजागर सह‍ित पढ़ें टॉप 10 खबरें

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 05:52 PM (IST)

    वाराणसी की टॉप 10 खबरों में शाइन सिटी मामले में नया मुकदमा, बीएलओ द्वारा परिवार का नाम काटना और आजमगढ़ में साइबर ठगी का खुलासा शामिल है। इसके अलावा पू ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    एक ही खबर में पढ़ें वाराणसी और पूर्वांचल की टाप 10 खबरें।

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। पूर्वांचल सह‍ित वाराणसी में सोमवार को मौसम का रुख तल्‍ख बना रहा और गलन की वजह से पूर्वांचल में लोगों को व्‍यापक ठंड महसूस हुई। दूसरी ओर कफ सीरप प्रकरण, ज्ञानवापी प्रकरण और हादसों आद‍ि की खबरें चर्चा में बनी रहीं। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वाराणसी की प्रमुख खबरों में काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं से दुर्व्यवहार और धन उगाही करने वाले सात आरोपित गिरफ्तार, काशी तमिल संगमम् के चतुर्थ समूह ने काशी विश्वनाथ मंदिर में किया दर्शन पूजन, ज्ञानवापी प्रकरण में प्रार्थना पत्र में संशोधन पर सुनवाई जारी, वाराणसी में शाइन सिटी से जुड़े पांच लोगों पर 26 लाख की ठगी का केस दर्ज, बीएलओ द्वारा पूरे परिवार के नाम काटने की बीडीओ से की शिकायत, चंचल शर्मा को युवा कांग्रेस वाराणसी (शहर) का महानगर अध्यक्ष नियुक्त किया गया, ड्रग लाइसेन्स हास‍िल करना पड़ा भारी आद‍ि खबरें चर्चा में बनी रहीं। 

    पूर्वांचल की प्रमुख खबरों में आजमगढ़ में साइबर ठगी के मामले में 15 अभियुक्त गिरफ्तार, 110 करोड़ की ठगी का खुलासा और गाजीपुर में नाबालिग संग दुष्कर्म करने वाले को दस वर्ष की सजा और जुर्माना आद‍ि खबरें चर्चा में रहीं। 

    पढ़ें वाराणसी और पूर्वांचल की टाप 10 खबरें

    काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं से दुर्व्यवहार और धन उगाही करने वाले सात आरोपित गिरफ्तार

    वाराणसी : काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं से दुर्व्यवहार और धन उगाही करने वाले सात आरोपियों को दशाश्वमेध पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई बांसफाटक क्षेत्र में सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की सूचना के आधार पर की गई। आरोपियों पर “सुगम दर्शन” के नाम पर श्रद्धालुओं से अधिक पैसे वसूलने और उनके साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप है। पुलिस ने इस मामले में मामला दर्ज कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की है।

    काशी तमिल संगमम् के चतुर्थ समूह ने काशी विश्वनाथ मंदिर में किया दर्शन पूजन

    वाराणसी : काशी तमिल संगमम् के चतुर्थ समूह ने काशी विश्वनाथ मंदिर में किया दर्शन पूजन, दर्शन के पश्चात अन्नक्षेत्र में श्री विश्वेश्वर का प्रसाद ग्रहण किया। सोमवार को काशी तमिल संगमम् के चतुर्थ समूह के आगमन पर काशी विश्वनाथ मंदिर के शास्त्रियों ने पुष्पवर्षा, डमरू और वेदध्वनी के साथ सभी अतिथियों का स्वागत किया। सभी अतिथियों ने "हर हर महादेव" और "वणक्कम काशी" के उद्घोष के साथ श्री विश्वेश्वर के चरणों में अपनी श्रद्धा व्यक्त की। इस स्वागत समारोह के बाद, मंदिर प्रशासन ने सदस्यों को काशी विश्वनाथ धाम के भव्य कॉरिडोर का विस्तृत भ्रमण करवाया।

    ज्ञानवापी प्रकरण में प्रार्थना पत्र में संशोधन पर सुनवाई जारी, अगली तिथि 11 दिसंबर

    वाराणसी : ज्ञानवापी में नए मंदिर बनाने और हिंदुओं को पूजा-पाठ करने का अधिकार देने को लेकर वर्ष 1991 में दाखिल मुकदमे में विजय शंकर रस्तोगी को वादमित्र के पद से हटाने की अर्जी में पारित आदेश में संशोधन के लिए दाखिल प्रार्थना पत्र पर सिविल जज (सीनियर डिवीजन फास्टट्रैक) भावना भारतीय की अदालत में सुनवाई सोमवार को हुई। मुकदमे में पक्षकार रहे हरिहर पांडेय की पुत्रियों मणिकुंतला तिवारी,नीलिमा मिश्रा व रेणु पांडेय की ओर से प्रार्थना पत्र में लगाए गए आरोपों पर वादमित्र विजय शंकर रस्तोगी ने अपना पक्ष रखा।

    वाराणसी में शाइन सिटी से जुड़े पांच लोगों पर 26 लाख की ठगी का केस दर्ज

    वाराणसी : शाइन सिटी कम्पनी के खिलाफ लगातार आ रही शिकायतों के बीच अब न्यायालय के आदेश पर कैंट पुलिस ने 26 लाख रुपये की ठगी का नया मुकदमा दर्ज किया है। कम्पनी पर पूर्व में भी कई मामलों में कार्रवाई हो चुकी है। ग्राम अवलेशपुर, कंदवा, थाना लंका निवासी रमन सिंह द्वारा न्यायालय में दायर प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया गया है कि वर्ष 2017 से 2020 के दौरान कम्पनी से जुड़े लोगों ने विभिन्न योजनाओं में प्लॉट दिलाने का लालच देकर कई किश्तों में कुल 26 लाख रुपये ले लिये।

    वाराणसी के बीकापुर में बीएलओ द्वारा पूरे परिवार के नाम काटने की बीडीओ से की शिकायत

    वाराणसी : गहन मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत बीकापुर बूथ नम्बर 153 पर तैनात बीएलओ विमला देवी द्वारा गांव निवासी दूधनाथ यादव ने अपने पूरे परिवार का नाम मतदाता सूची से हटाने की शिकायत सोमवार को बीडीओ चिरईगांव से की है।शिकायतकर्ता ने बताया कि बीएलओ ने उनके परिवार के सदस्यों से बिना पूछे ही नाम हटाने की कार्रवाई की। जब इस संबंध में बीएलओ से पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि परिवार के लोग कहीं और रहते हैं, इसलिए नाम हटाने का निर्णय लिया गया।

    सरकार की सख्ती के बाद जमीन पर आया विमान का किराया, जान लें बदली हुई कीमतें

    वाराणसी : हाल ही में इंडिगो एयरलाइंस के संकट के बीच विभिन्न विमानन कंपनियों द्वारा यात्रियों से मनमाना किराया वसूलने की शिकायतें बढ़ गई थीं। इस पर सरकार ने सख्त हिदायत दी थी कि विमानन कंपनियां यात्रियों से मनमाना किराया न वसूलें। इसके साथ ही, सरकार ने दूरी के अनुसार अधिकतम किराया भी निर्धारित किया था। रविवार को इस नियम का प्रभाव देखने को नहीं मिला, लेकिन सोमवार को विमानन कंपनियों ने किराए में कटौती की। 

    चंचल शर्मा को युवा कांग्रेस वाराणसी (शहर) का महानगर अध्यक्ष नियुक्त किया गया, जारी हुआ पत्र

    वाराणसी : भारतीय युवा कांग्रेस के अनुमोदन पर भारतीय युवा कांग्रेस द्वारा जारी पत्र में राष्ट्रीय प्रभारी युवा कांग्रेस मनीष शर्मा और राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा कांग्रेस उदय भानु चिब की संस्तुति से उत्तर प्रदेश युवा कांग्रेस (पूर्वी) के अध्यक्ष विशाल सिंह तथा राष्ट्रीय सचिव/प्रभारी युवा कांग्रेस पूर्वी जोन विवेक यागवाल द्वारा चंचल शर्मा को वाराणसी (शहर) का महानगर अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। यह नियुक्ति उनके संगठन के प्रति दीर्घकालीन समर्पण, सक्रियता और निष्ठा को देखते हुए की गई है। जिलाध्यक्ष राजेश्वर पटेल और महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे ने संयुक्त रूप से कहा कि चंचल शर्मा लंबे समय से युवा कांग्रेस में सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं।

    वाराणसी में फर्जी तरीके से ड्रग लाइसेन्स हास‍िल करना पड़ा भारी, पुल‍िस ने की बड़ी कार्रवाई

    वाराणसी : थाना कोतवाली कमिश्‍नरेट में पंजीकृत एक मुकदमे में धारा 26 डी एनडीपीएस एक्ट और अन्य धाराओं के तहत दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। यह कार्रवाई पुलिस आयुक्त वाराणसी के निर्देश पर की गई। इस अभियान के अंतर्गत पुलिस उपायुक्त काशी जोन के मार्गदर्शन में, अपर पुलिस उपायुक्त काशी जोन के पर्यवेक्षण में और सहायक पुलिस आयुक्त कोतवाली तथा प्रभारी निरीक्षक कोतवाली के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। 

    आजमगढ़ में साइबर ठगी के मामले में 15 अभियुक्त गिरफ्तार, 110 करोड़ की ठगी का खुलासा

    आजमगढ : पीएम किसान योजना एप के माध्यम से लिंक व इनवेस्टमेंट स्कीम के जरिए 110 करोड़ की साइबर ठगी करने वाले 15 अभियुक्तों को साइबर क्राइम थाने की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई तब हुई जब लखनऊ के होसड़िया चौराहे पर मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने दो अभियुक्तों को पकड़ा। इनकी निशानदेही पर पुलिस ने 13 अन्य अभियुक्तों को विभिन्न स्थानों पर छापेमारी करके गिरफ्तार किया। पुलिस ने अभियुक्तों के पास से 23 मोबाइल फोन, 14 एटीएम कार्ड, 15 सिम कार्ड, दो कारें और अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरण बरामद किए हैं। 

    गाजीपुर में नाबालिग संग दुष्कर्म करने वाले को दस वर्ष की सजा और जुर्माना

    गाजीपुर : विशेष न्यायाधीश पाक्सो प्रथम रामअवतार प्रसाद की अदालत ने सोमवार को नाबालिग को बहला-फुसला कर दुष्कर्म करने वाले को दस साल के कारावास की सजा सुनाने के साथ ही 40 हजार रुपये के अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड की राशि से आधी पीड़िता को देने का आदेश दिया है। अभियोजन के अनुसार जंगीपुर थाना के एक गांव निवासी ने इस आशय की तहरीर दी कि 13 अप्रैल 2021 को रात 9 बजे गांव का ही रोशन उर्फ रुघुन राम उसकी नाबालिग पुत्री को बहला-फुसला कर अपने प्रेम जाल में फंसा कर अपने साथ लेकर फरार हो गया।

    नोट : वाराणसी और पूर्वांचल की अन्‍य खबरों के ल‍िए क्‍ल‍िक करें www.jagran.com 

     