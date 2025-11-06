Language
    Varanasi top 10 news, 06 November 2025 : काशी में योगी, पीएम के दौरे की तैयारी और त्र‍िजटा मंद‍िर में पूजा सह‍ित पढ़ें टॉप 10 खबरें

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 08:07 PM (IST)

    वाराणसी, 6 नवंबर 2025 की मुख्य खबरों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री के संभावित दौरे की तैयारियां शामिल हैं। त्रिजटा मंदिर में विशेष पूजा का आयोजन किया गया। शहर में यातायात और बिजली आपूर्ति जैसी समस्याओं पर भी ध्यान दिया जा रहा है। प्रशासन इन समस्याओं के समाधान के लिए काम कर रहा है।

    एक ही खबर में पढ़ें वाराणसी और पूर्वांचल की टॉप टेन खबरें।

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। Varanasi top 10 news : पूर्वांचल सह‍ित वाराणसी में गुरुवार को कार्त‍िक पूर्ण‍िमा के दूसरे दिन घाटों पर पसरे कचरों को साफ करने से लेकर योगी का दौरा और वाराणसी में पीएम के आगमन की तैयार‍ियों को लेकर खबरें चर्चा में बनी रहीं। इसके अलावा कोर्ट और अपराध की खबरों को लेकर भी खूब चर्चा बनी रही। 

    वाराणसी में सीएम ने बनारस स्‍टेशन पर तैयार‍ियों का ल‍िया जायजा, दालमंडी प्रकरण में सपा सांसद आक्रोश‍ित, वाराणसी में प्रेम विवाह के बाद दंपति का अपहरण, दो हनुमान मंदिरों में तोड़फोड़, वाराणसी में देव दीपावली के बाद गंगा घाटों पर रातोंरात सफाई अभियान, पीएम के भ्रमण मार्ग को चमकाने में जुटा नगर निगम प्रशासन आद‍ि खबरें चर्चा में बनी रहीं।

    वहीं IIT BHU की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म मामले के अहम गवाह से बचाव पक्ष की जिरह जारी, वाराणसी में चाइनीज मांझे से बिजली विभाग के सुपरवाइजर की गर्दन कटी, वाराणसी में महिला के कान से कुंडल छीनने वाले दो बदमाश माल व बाइक सहित गिरफ्तार, लंका की राक्षसी त्र‍िजटा काशी में बनीं देवी, कार्त‍िक पूर्ण‍िमा के अगले द‍िन पूजन का व‍िधान, बैंगन से इसल‍िए है उनका जुड़ाव आद‍ि खबरें भी पढ़ी गईं। 

    पढ़ें वाराणसी और पूर्वांचल की टॉप 10 खबरें :

    PM Narendra Modi के बनारस दौरे के पूर्व CM Yogi ने बनारस स्‍टेशन पर तैयार‍ियों का ल‍िया जायजा

    • वाराणसी : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित आगमन को देखते हुए गुरुवार सुबह 9:11 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बनारस रेलवे स्टेशन पहुंचे। उन्होंने स्टेशन परिसर और खास तौर पर प्लेटफॉर्म नंबर आठ पर बने मंच व परिसर में बने सेफ हाउस का निरीक्षण किया। यही वह प्लेटफॉर्म है जहाँ से पीएम वंदे भारत ट्रेन को रवाना करेंगे। निरीक्षण के दौरान सीएम ने सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन और भीड़ नियंत्रण की तैयारियों के बारे में अधिकारियों से जानकारी ली। उन्होंने मौजूद प्रशासनिक और रेलवे अधिकारियों को साफ निर्देश दिए कि कार्यक्रम के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न हो और यात्रियों को किसी तरह की परेशानी न हो।

    दालमंडी प्रकरण में सपा सांसद ने कहा - "मैं यहीं धरने पर बैठूंगा, हमें गिरफ्तार करें"

    • वाराणसी : समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल सांसद चंदौली वीरेंद्र सिंह के नेतृत्व में दालमंडी के चौड़ीकरण के नाम पर व्यापारियों के उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाने के लिए गुरुवार को निकला। यह प्रतिनिधिमंडल सांसद के आवासीय कार्यालय टैगोर टाउन कालोनी भोजूबीर से रवाना हुआ, तभी एडीएम सिटी वाराणसी के नेतृत्व में भारी पुलिस बल ने बैरिकेडिंग कर रास्ता रोक दिया।

    वाराणसी में प्रेम विवाह के बाद दंपति का अपहरण, क्षेत्र में फैली दहशत

    • वाराणसी : फूलपुर बाजार में बुधवार को लव मैरिज करने वाले दंपति को बोलेरो से आए दबंगों ने अगवा कर लिया। पुलिस की सक्रियता के चलते युवक को कपसेठी थाने के गेट पर छोड़कर अपहरणकर्ता भाग निकले। पुलिस को दी गई तहरीर में फूलपुर निवासी रेनू देवी, पत्नी चुन्नू विश्वकर्मा ने आरोप लगाया कि उनके पुत्र विनय कुमार ने 24 अक्टूबर को कपसेठी थाना क्षेत्र के बाराडीह निवासी अर्चना विश्वकर्मा, पुत्री सुभाष विश्वकर्मा से प्रेम विवाह किया था। शादी के बाद दोनों खुशी-खुशी अपने घर पर रह रहे थे। बुधवार को अर्चना के पिता सुभाष अपने साथ आधा दर्जन पुरुष और महिलाओं को लेकर उनके घर पहुंचे। उन्होंने घर में घुसकर गाली-गलौज की और जबरन विनय और अर्चना को बोलेरो में बैठा लिया।

    वाराणसी में एक ही रात में दो हनुमान मंदिरों में तोड़फोड़, ग्रामीणों में आक्रोश

    • वाराणसी : क्षेत्र के पिपरी गांव में गुरुवार की सुबह एक चौंकाने वाली घटना ने आस्था को झकझोर दिया। सुबह लगभग पांच बजे नाद नदी के निकट मेन रोड पर स्थित मंदिर और बजरंग चौराहा पर बने दूसरे मंदिर में अज्ञात अराजक तत्वों ने भगवान हनुमान जी की मूर्तियां तोड़ दीं। मूर्तियों के टूटने की सूचना मिलते ही पूरे गांव में हड़कंप मच गया। बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे और नारेबाजी शुरू कर दी। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए डायल 112 पुलिस और कैथी चौकी से पुलिस कर्मी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और ग्रामीणों को शांत कराया। ग्राम प्रधान मंगल यादव ने लोगों से संयम बनाए रखने की अपील की और ग्रामवासियों के साथ बैठक कर नई मूर्तियों की स्थापना का निर्णय लिया।

    वाराणसी में देव दीपावली के बाद गंगा घाटों पर रातोंरात सफाई अभियान

    • वाराणसी : देव दीपावली के सफल आयोजन के उपरांत नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल के निर्देशन में नगर निगम टीम ने रातों-रात सभी 84 गंगा घाटों की सफाई कराई। लगभग 700 सफाईकर्मियों ने युद्धस्तर पर कार्य करते हुए पूरी रात घाटों पर फैले अवशेष, फूल-मालाएं एवं अन्य अपशिष्टों की सफाई की। इस दौरान लगभग 200 टन कूड़े का निस्तारण किया गया। घाटों से कूड़ा हटाने के लिए 40 हापर वाहनों एवं नावों का उपयोग किया गया। नगर आयुक्त ने बताया कि स्वच्छता ही देवता की आराधना का आधार है, और देव दीपावली के बाद घाटों की स्वच्छता बनाए रखना नगर निगम की सर्वोच्च प्राथमिकता है। 

    वाराणसी में पीएम नरेन्‍द्र मोदी के भ्रमण मार्ग को चमकाने में जुटा नगर निगम प्रशासन

    • वाराणसी : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले नगर निगम प्रशासन तैयारी को अंतिम रूप देने में जुट गया है। नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल के निर्देशन में संपूर्ण नगर क्षेत्र विशेषकर आगमन एवं भ्रमण मार्गों पर सड़कों की सफाई, धुलाई, सजावट एवं स्वागत बोर्ड लगाने का कार्य युद्धस्तर पर कराया जा रहा है। सफाई एवं सौंदर्यीकरण कार्यों में नगर निगम के समस्त जोन, अभियंता, स्वास्थ्य अधिकारी एवं सफाई निरीक्षक सक्रिय रूप से जुटे हुए हैं। वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा लगातार निरीक्षण किया जा रहा है।

    IIT BHU की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म मामले के अहम गवाह से बचाव पक्ष की जिरह जारी

    • वाराणसी : बीएचयू में आईआईटी की छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में गुरुवार को द्रुतगामी न्यायालय (प्रथम) के न्यायाधीश कुलदीप सिंह की अदालत में सुनवाई हुई। इस मामले में अभियोजन पक्ष के अहम गवाह व पीड़िता के साथी जीवी रितेश द्वारा पूर्व में दिए गए बयान के संबंध में आरोपित कुणाल पांडेय व सक्षम पटेल के अधिवक्ता अजय कुमार सिंह, राजीव रंजन सिंह के जिरह की कार्रवाई पूरी हो गई। अदालत ने तीसरे आरोपित आनंद चौहान की ओर से जिरह की कार्रवाई शुरु करने को कहा। इसपर मौजूद वकील ने जिरह के लिए कोई अन्य तिथि मुकर्रर करने की अपील करते हुए स्थगन प्रार्थना पत्र दिया।

    वाराणसी में चाइनीज मांझे से बिजली विभाग के सुपरवाइजर की गर्दन कटी

    • वाराणसी : ठंडी के मौसम में चाइनीज मांझे से होने वाली दुर्घटनाओं की घटनाएं बढ़ने लगी हैं। इसी क्रम में रामनगर के टेंगरा मोड़ पर एक गंभीर घटना घटी, जिसमें बिजली विभाग के सुपरवाइजर दीपक गोस्वामी का गला कट गया। दीपक, जो अयोध्या के निवासी हैं, बिजली विभाग कछवा में सुपरवाइजर के पद पर कार्यरत हैं। गुरुवार की शाम लगभग चार बजे, दीपक किसी कार्य से चंदौली से कछवा बाजार लौट रहे थे। जब वे रामनगर बाईपास पुल पर पहुंचे, तभी चाइनीज मांझे की चपेट में आ गए।

    वाराणसी में महिला के कान से कुंडल छीनने वाले दो बदमाश माल व बाइक सहित गिरफ्तार

    • वाराणसी : पुलिस ने घर में अकेली महिला के कान से सोने के कुंडल छीनने वाले तीन अभियुक्तों में से दो अभियुक्तों को 48 घंटे के भीतर मुखबिर की सुचना पर गुरुवार को दोपहर बाद चिउरापुर गेट चौराहे के पास से दो अभियुक्तों को हिरासत में लेकर उनके पास से लूटे गये कुंडल व घटना में प्रयुक्त बाइक और अन्य सामान बरामद किया है। बताते चलें कि बीते मंगलवार को इसी थाना क्षेत्र के बाबतपुर गांव निवासिनी एक अकेली महिला को घर में अकेला देख बाइक सवार तीन युवकों द्वारा नेग के नाम पर चावल मांगने के दौरान जबरदस्ती डरा-धमका व आतंकित करते हुए उसके कान में पहना गया सोने का कुंडल छीनकर चावल एवं ढोलक छोड़कर कर भाग निकले थे।

    लंका की राक्षसी त्र‍िजटा काशी में बनीं देवी, कार्त‍िक पूर्ण‍िमा के अगले द‍िन पूजन का व‍िधान, बैंगन से इसल‍िए है उनका जुड़ाव

    • वाराणसी : भगवान विश्वनाथ की नगरी काशी में, जहां सभी देवी-देवताओं का वास है, वहीं एक राक्षसी त्रिजटा का भी पूजन किया जाता है। यह राक्षसी लंका नरेश रावण के भाई विभीषण की पुत्री हैं। मां सीता के आशीर्वाद से कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन, मार्गशीर्ष प्रतिपदा को त्रिजटा की पूजा होती है। देवी त्रिजटा का मंदिर बाबा विश्वनाथ मंदिर क्षेत्र में स्थित है, जहां भक्त विशेष रूप से मूली और बैंगन का भोग चढ़ाते हैं। कथा के अनुसार, जब प्रभु श्रीराम माता सीता को लेकर अयोध्या लौट रहे थे, तब त्रिजटा ने भी अयोध्या चलने की इच्छा व्यक्त की। इस पर मां सीता ने उसे भगवान शिव की नगरी काशी में निवास करने का आशीर्वाद दिया।

