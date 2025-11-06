जागरण संवाददाता, वाराणसी। Varanasi top 10 news : पूर्वांचल सह‍ित वाराणसी में गुरुवार को कार्त‍िक पूर्ण‍िमा के दूसरे दिन घाटों पर पसरे कचरों को साफ करने से लेकर योगी का दौरा और वाराणसी में पीएम के आगमन की तैयार‍ियों को लेकर खबरें चर्चा में बनी रहीं। इसके अलावा कोर्ट और अपराध की खबरों को लेकर भी खूब चर्चा बनी रही।

वाराणसी में सीएम ने बनारस स्‍टेशन पर तैयार‍ियों का ल‍िया जायजा, दालमंडी प्रकरण में सपा सांसद आक्रोश‍ित, वाराणसी में प्रेम विवाह के बाद दंपति का अपहरण, दो हनुमान मंदिरों में तोड़फोड़, वाराणसी में देव दीपावली के बाद गंगा घाटों पर रातोंरात सफाई अभियान, पीएम के भ्रमण मार्ग को चमकाने में जुटा नगर निगम प्रशासन आद‍ि खबरें चर्चा में बनी रहीं।

वहीं IIT BHU की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म मामले के अहम गवाह से बचाव पक्ष की जिरह जारी, वाराणसी में चाइनीज मांझे से बिजली विभाग के सुपरवाइजर की गर्दन कटी, वाराणसी में महिला के कान से कुंडल छीनने वाले दो बदमाश माल व बाइक सहित गिरफ्तार, लंका की राक्षसी त्र‍िजटा काशी में बनीं देवी, कार्त‍िक पूर्ण‍िमा के अगले द‍िन पूजन का व‍िधान, बैंगन से इसल‍िए है उनका जुड़ाव आद‍ि खबरें भी पढ़ी गईं।

पढ़ें वाराणसी और पूर्वांचल की टॉप 10 खबरें : PM Narendra Modi के बनारस दौरे के पूर्व CM Yogi ने बनारस स्‍टेशन पर तैयार‍ियों का ल‍िया जायजा वाराणसी : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित आगमन को देखते हुए गुरुवार सुबह 9:11 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बनारस रेलवे स्टेशन पहुंचे। उन्होंने स्टेशन परिसर और खास तौर पर प्लेटफॉर्म नंबर आठ पर बने मंच व परिसर में बने सेफ हाउस का निरीक्षण किया। यही वह प्लेटफॉर्म है जहाँ से पीएम वंदे भारत ट्रेन को रवाना करेंगे। निरीक्षण के दौरान सीएम ने सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन और भीड़ नियंत्रण की तैयारियों के बारे में अधिकारियों से जानकारी ली। उन्होंने मौजूद प्रशासनिक और रेलवे अधिकारियों को साफ निर्देश दिए कि कार्यक्रम के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न हो और यात्रियों को किसी तरह की परेशानी न हो। दालमंडी प्रकरण में सपा सांसद ने कहा - "मैं यहीं धरने पर बैठूंगा, हमें गिरफ्तार करें"

वाराणसी : समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल सांसद चंदौली वीरेंद्र सिंह के नेतृत्व में दालमंडी के चौड़ीकरण के नाम पर व्यापारियों के उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाने के लिए गुरुवार को निकला। यह प्रतिनिधिमंडल सांसद के आवासीय कार्यालय टैगोर टाउन कालोनी भोजूबीर से रवाना हुआ, तभी एडीएम सिटी वाराणसी के नेतृत्व में भारी पुलिस बल ने बैरिकेडिंग कर रास्ता रोक दिया। वाराणसी में प्रेम विवाह के बाद दंपति का अपहरण, क्षेत्र में फैली दहशत

वाराणसी : फूलपुर बाजार में बुधवार को लव मैरिज करने वाले दंपति को बोलेरो से आए दबंगों ने अगवा कर लिया। पुलिस की सक्रियता के चलते युवक को कपसेठी थाने के गेट पर छोड़कर अपहरणकर्ता भाग निकले। पुलिस को दी गई तहरीर में फूलपुर निवासी रेनू देवी, पत्नी चुन्नू विश्वकर्मा ने आरोप लगाया कि उनके पुत्र विनय कुमार ने 24 अक्टूबर को कपसेठी थाना क्षेत्र के बाराडीह निवासी अर्चना विश्वकर्मा, पुत्री सुभाष विश्वकर्मा से प्रेम विवाह किया था। शादी के बाद दोनों खुशी-खुशी अपने घर पर रह रहे थे। बुधवार को अर्चना के पिता सुभाष अपने साथ आधा दर्जन पुरुष और महिलाओं को लेकर उनके घर पहुंचे। उन्होंने घर में घुसकर गाली-गलौज की और जबरन विनय और अर्चना को बोलेरो में बैठा लिया। वाराणसी में एक ही रात में दो हनुमान मंदिरों में तोड़फोड़, ग्रामीणों में आक्रोश

वाराणसी : क्षेत्र के पिपरी गांव में गुरुवार की सुबह एक चौंकाने वाली घटना ने आस्था को झकझोर दिया। सुबह लगभग पांच बजे नाद नदी के निकट मेन रोड पर स्थित मंदिर और बजरंग चौराहा पर बने दूसरे मंदिर में अज्ञात अराजक तत्वों ने भगवान हनुमान जी की मूर्तियां तोड़ दीं। मूर्तियों के टूटने की सूचना मिलते ही पूरे गांव में हड़कंप मच गया। बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे और नारेबाजी शुरू कर दी। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए डायल 112 पुलिस और कैथी चौकी से पुलिस कर्मी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और ग्रामीणों को शांत कराया। ग्राम प्रधान मंगल यादव ने लोगों से संयम बनाए रखने की अपील की और ग्रामवासियों के साथ बैठक कर नई मूर्तियों की स्थापना का निर्णय लिया। वाराणसी में देव दीपावली के बाद गंगा घाटों पर रातोंरात सफाई अभियान

वाराणसी : देव दीपावली के सफल आयोजन के उपरांत नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल के निर्देशन में नगर निगम टीम ने रातों-रात सभी 84 गंगा घाटों की सफाई कराई। लगभग 700 सफाईकर्मियों ने युद्धस्तर पर कार्य करते हुए पूरी रात घाटों पर फैले अवशेष, फूल-मालाएं एवं अन्य अपशिष्टों की सफाई की। इस दौरान लगभग 200 टन कूड़े का निस्तारण किया गया। घाटों से कूड़ा हटाने के लिए 40 हापर वाहनों एवं नावों का उपयोग किया गया। नगर आयुक्त ने बताया कि स्वच्छता ही देवता की आराधना का आधार है, और देव दीपावली के बाद घाटों की स्वच्छता बनाए रखना नगर निगम की सर्वोच्च प्राथमिकता है। वाराणसी में पीएम नरेन्‍द्र मोदी के भ्रमण मार्ग को चमकाने में जुटा नगर निगम प्रशासन

वाराणसी : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले नगर निगम प्रशासन तैयारी को अंतिम रूप देने में जुट गया है। नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल के निर्देशन में संपूर्ण नगर क्षेत्र विशेषकर आगमन एवं भ्रमण मार्गों पर सड़कों की सफाई, धुलाई, सजावट एवं स्वागत बोर्ड लगाने का कार्य युद्धस्तर पर कराया जा रहा है। सफाई एवं सौंदर्यीकरण कार्यों में नगर निगम के समस्त जोन, अभियंता, स्वास्थ्य अधिकारी एवं सफाई निरीक्षक सक्रिय रूप से जुटे हुए हैं। वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। IIT BHU की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म मामले के अहम गवाह से बचाव पक्ष की जिरह जारी