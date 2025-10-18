Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    वाराणसी-शारजाह के बीच एक नवंबर से सीधी उड़ान सेवा, यात्रा और व्यापार में वृद्धि

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 03:48 PM (IST)

    वाराणसी और शारजाह के बीच सीधी उड़ान सेवा शुरू हो गई है। इस उड़ान से उत्तर प्रदेश और संयुक्त अरब अमीरात के बीच यात्रा और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। यह सेवा दोनों शहरों के बीच सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों को और भी मजबूत करेगी।

    prefferd source google
    Hero Image

    वाराणसी और शारजाह के बीच एक और सीधी उड़ान सेवा 1 नवंबर से शुरू होने जा रही है।

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। शारजाह और वाराणसी के बीच एक और सीधी उड़ान सेवा 1 नवंबर से शुरू होने जा रही है। इस नई सेवा के साथ वाराणसी से अब कुल तीन अंतरराष्ट्रीय उड़ानें संचालित होंगी। वर्तमान में, काठमांडू के लिए नेपाल की बुद्धा एयर और शारजाह के लिए एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ानें उपलब्ध हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एयर इंडिया एक्सप्रेस का विमान आईएक्स 187 रात्रि 11:45 बजे वाराणसी से उड़ान भरकर रात्रि 3 बजे शारजाह पहुंचेगा। इसके बाद, यही विमान आईएक्स 186 बनकर सुबह 6 बजे शारजाह से उड़ान भरकर 9:40 बजे वाराणसी लौटेगा।

    इसके अलावा, एयर इंडिया एक्सप्रेस की पहले से संचालित उड़ान के समय में भी परिवर्तन किया गया है। पहले यह विमान आईएक्स 183 शाम 5:30 बजे वाराणसी पहुंचता था और शाम 7:30 बजे शारजाह के लिए उड़ान भरता था। अब यह विमान रात्रि 8:50 बजे उड़ान भरेगा और रात्रि 12:05 बजे शारजाह पहुंचेगा। शारजाह से यह विमान पहले दोपहर 12:30 बजे उड़ान भरकर शाम 5:30 बजे वाराणसी पहुंचता था, लेकिन अब यह रात्रि 1:20 बजे उड़ान भरेगा और सुबह 7 बजे वाराणसी पहुंचेगा।

    इस नई उड़ान सेवा का लाभ केवल यात्रियों को ही नहीं, बल्कि पूर्वांचल के किसानों को भी मिलेगा। पूर्वांचल के विभिन्न जिलों के किसान भिंडी, परवल, मटर, हरी मिर्च, कुनरू जैसी सब्जियों के साथ-साथ बनारसी लंगड़ा आम, लीची, अमरूद जैसे फलों को भी दुबई भेजते हैं।

    पहले एक ही विमान संचालित होने के कारण, किसान प्रतिदिन अधिकतम 3000 किलो फल और सब्जियां ही भेज सकते थे। इस कारण, कई बार जब फलों या सब्जियों की अधिकता होती थी, तो किसानों को उन्हें वापस लेना पड़ता था और स्थानीय बाजार में बेचना पड़ता था।

    अब, दो विमानों के संचालन से किसानों को 6000 किलो तक सब्जियां भेजने की सुविधा मिलेगी। इससे न केवल किसानों को आर्थिक लाभ होगा, बल्कि उनकी समृद्धि में भी वृद्धि होगी। इसके अलावा, पूर्वांचल के कामगार जो दुबई में नौकरी या व्यवसाय करते हैं, उन्हें भी इस नई सेवा से सुविधा मिलेगी।

    इस उड़ान सेवा के शुरू होने से पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। दुबई में काम करने वाले पूर्वांचल के लोगों को अब अपने घर लौटने में आसानी होगी, जिससे वे अपने परिवारों के साथ अधिक समय बिता सकेंगे।

    वाराणसी-शारजाह के बीच नई उड़ान सेवा न केवल यात्रियों के लिए, बल्कि पूर्वांचल के किसानों और कामगारों के लिए भी एक महत्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत करती है। यह सेवा क्षेत्र के विकास में सहायक सिद्ध होगी और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करेगी।

    इस नई उड़ान सेवा के शुभारंभ से पूर्वांचल के किसानों की मेहनत और उत्पादों को एक नया मंच मिलेगा, जिससे वे अपने उत्पादों को वैश्विक बाजार में पहुंचा सकेंगे। यह कदम न केवल कृषि क्षेत्र के लिए, बल्कि समग्र विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है।