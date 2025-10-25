Language
    'वाराणसी में 75 एकड़ में बनाया जाएगा टेक्सटाइल पार्क', राकेश सचान बोले- बुनकरों को मिलेगा बढ़ावा

    By Arun Kumar Mishra Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 09:40 AM (IST)

    वाराणसी में सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम मंत्री राजेश सचान ने रमना में 75 एकड़ में टेक्सटाइल पार्क बनाने की घोषणा की। उन्होंने बुनकरों को नई तकनीक सीखने और सोलर पैनल लगाने पर सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया। मंत्री रवींद्र जायसवाल ने नई तकनीक के उपयोग पर जोर दिया। अपर मुख्य सचिव अनिल सागर ने बुनकरों को दी जा रही सब्सिडी की जानकारी दी और सोलराइजेशन का सुझाव दिया।

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम मंत्री राजेश सचान ने जनपद के रमना में 75 एकड़ में टेक्सटाइल पार्क बनाने की घोषणा की। कहा कि प्रधानमंत्री ने बनारस को निफ्ट के सेंटर का तोहफा दिया जिससे बुनकर के बच्चे नई टेक्नोलाजी सीख सकेंगे।

    इस उद्यम की बेहतरी और विकास के लिए बनारस में टेक्सटाइल पार्क बनाए जाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। यह बातें उन्होंने शुक्रवार को अटल बिहारी बाजपेयी पावरलूम बुनकर विद्युत फ्लैट रेट योजनांतर्गत अनुमन्य वित्तीय सुविधाओं पर कमिश्नरी आडिटोरियम में आयोजित चर्चा में कहीं।

    मंत्री रवींद्र जायसवाल ने कहा कि हमें अब नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करना चाहिए। नई मशीनों का उपयोग करके अपने कारोबार को बढ़ाना होगा। बताया कि सोलर पैनल लगाने पर सरकार भारी सब्सिडी दे रही है। अपर मुख्य सचिव अनिल सागर ने बताया कि प्रदेश में करीब चार लाख बुनकर हैं जिनमें विद्युत सब्सिडी से लगभग 90 प्रतिशत से ज्यादा बुनकर लाभान्वित हो रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में बुनकरों को प्रतिवर्ष लगभग 900 करोड़ की सब्सिडी दी जा रही है।

    उन्होंने बुनकर भाइयों को सोलराइजेशन की तरफ अग्रसर होने का भी सुझाव दिया जिससे उनके विद्युत बिल में काफी कमी आएगी। पूर्व विधान परिषद सदस्य अशोक धवन ने कहा कि बुनकरों को अधिक से अधिक सहूलियत देने से स्वदेशी का भी विकास होगा।