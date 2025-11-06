वाराणसी में एक ही रात में दो हनुमान मंदिरों में तोड़फोड़, ग्रामीणों में आक्रोश

जागरण संवाददाता, चौबेपुर (वाराणसी)। क्षेत्र के पिपरी गांव में गुरुवार की सुबह एक चौंकाने वाली घटना ने आस्था को झकझोर दिया। सुबह लगभग पांच बजे नाद नदी के निकट मेन रोड पर स्थित मंदिर और बजरंग चौराहा पर बने दूसरे मंदिर में अज्ञात अराजक तत्वों ने भगवान हनुमान जी की मूर्तियां तोड़ दीं। मूर्तियों के टूटने की सूचना मिलते ही पूरे गांव में हड़कंप मच गया। बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे और नारेबाजी शुरू कर दी।

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए डायल 112 पुलिस और कैथी चौकी से पुलिस कर्मी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और ग्रामीणों को शांत कराया। ग्राम प्रधान मंगल यादव ने लोगों से संयम बनाए रखने की अपील की और ग्रामवासियों के साथ बैठक कर नई मूर्तियों की स्थापना का निर्णय लिया। ग्रामीणों ने आपस में चंदा एकत्र कर नई मूर्तियां लाने और पुनः स्थापना की जिम्मेदारी उठाई।

इस कार्य में राजेश यादव, बागी गुड्डू सिंह, भरत राजभर, अंकित सिंह सहित कई ग्रामीणों ने बढ़-चढ़कर सहयोग किया। ग्रामीणों ने कहा कि किसी भी कीमत पर गांव की धार्मिक आस्था के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गांव के वरिष्ठ लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि मूर्तियां तोड़ने वाले असामाजिक तत्वों की शीघ्र पहचान कर उन्हें कड़ी सजा दी जाए।