लाखों रुपये के गबन में जेल भेजा गया स्वर्वेद महामंदिर ट्रस्ट का लेखाकार, सीज होंगे बैंक खाते

वाराणसी के स्वर्वेद महामंदिर ट्रस्ट में हुए लाखों के गबन के मामले में पुलिस ने जांच तेज कर दी है। अब तक 55 लाख रुपये का गबन सामने आया है और यह आंकड़ा बढ़ सकता है। मुख्य आरोपी विवेक कुमार को जेल भेज दिया गया है जबकि उसका भाई अभिषेक फरार है।

जागरण संवाददाता, (चौबेपुर) वाराणसी। स्वर्वेद महामंदिर ट्रस्ट में लाखों रुपये के गबन के मामले में पुलिस ने अपनी जांच को तेज कर दिया है। अब तक 55 लाख रुपये के गबन का मामला सामने आ चुका है, लेकिन यह कहना मुश्किल है कि गबन का आंकड़ा और कितना बढ़ेगा, क्योंकि जांच अभी जारी है।

इस मामले में मुख्य आरोपित विवेक कुमार को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। विवेक का भाई अभिषेक अभी फरार है। सहायक पुलिस आयुक्त विदुष सक्सेना ने बताया कि विवेक और अभिषेक के खातों की जांच की जा रही है। प्रारंभिक जांच में गबन की बात सामने आई है।

जानकारी के अनुसार, विवेक ने गबन की धनराशि का निवेश जमीन और मकान में किया है। दोनों भाइयों के खातों के ट्रांजेक्शन की जांच की जा रही है। यदि एक-दूसरे के खाते में रुपये भेजे गए हैं, तो अभिषेक के भी गबन में शामिल होने की संभावना बढ़ जाएगी। हालांकि, पुलिस पुख्ता जांच के बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचेगी।

गबन का पूरा मामला इस प्रकार है: संत कबीर नगर जिले के मेहदावल निवासी विवेक कुमार स्वर्वेद महामंदिर धाम उमरहा स्थित कार्यालय में सितंबर 2019 से लेखाकार के पद पर कार्यरत हैं। विवेक ने 23 सितंबर को श्रद्धालु से प्राप्त 20 हजार रुपये ट्रस्ट के खाते में जमा करने के बाद एचडीएफसी बैंक की शाखा लहुराबीर की जमा पर्ची (मुहर एवं हस्ताक्षर सहित) ट्रस्ट को सौंपी।

लेकिन जब एचडीएफसी से जानकारी ली गई, तो पता चला कि खाते में रुपये जमा नहीं हुए हैं। जमा पर्ची की रसीद, उस पर मिले हस्ताक्षर और स्टैंप सभी फर्जी थे। इसके बाद ट्रस्ट के सदस्य सुरेंद्र ने लेखाकार विवेक और उसके भाई अभिषेक के खिलाफ मामला दर्ज कराया। अभिषेक अपने भाई विवेक के साथ स्वर्वेद मंदिर स्थित आवास में रहता था।

पुलिस की जांच में यह भी सामने आया है कि विवेक और अभिषेक के बीच वित्तीय लेन-देन की गतिविधियों की गहनता से जांच की जा रही है। यदि अभिषेक के खाते में भी गबन की राशि का लेन-देन पाया गया, तो उसे भी आरोपित किया जा सकता है।