वाराणसी में टी20 विश्व कप की तैयारी, गंजारी स्टेडियम हो रहा है तैयार, आप भी जान लें पूरी तैयारी के बारे में

जागरण संवाददाता, वाराणसी। टी20 विश्व कप टूर्नामेंट भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेज़बानी में आयोजित किया जायेगा। इस टूर्नामेंट के लिए भारतीय टीम की घोषणा शनिवार को की गई है। टीम में सूर्यकुमार यादव को कप्तान बनाया गया है, जबकि अक्षर पटेल उपकप्तान होंगे। अन्य खिलाड़ियों में अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, वॉशिंगटन सुंदर और ईशान किशन (विकेटकीपर) शामिल हैं।

इस बार भारतीय टीम का धूमधड़ाका वाराणसी के गंजारी स्थित नए क्रिकेट स्टेडियम में देखने को मिल सकता है। हाल ही में त्रिशूल के आकार की लाइट को लगाने का कार्य पूरा किया गया है, जिससे यह उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही स्टेडियम में मैच शुरू हो सकेंगे। मैचों की तैयारी में बीसीसीआई की निगरानी टीम के साथ-साथ जिला प्रशासन भी सक्रिय रूप से जुटा हुआ है।

हाल ही में प्रशासनिक अधिकारियों की एक टीम ने स्टेडियम का दौरा कर कार्य का जायजा लिया था। इस दौरान यह देखा गया कि पूरे स्टेडियम के कई हिस्सों का काम पूरा हो चुका है। माना जा रहा है कि इसी वित्तीय सत्र के अंत तक बचे हुए कार्य को पूरा कर लिया जाएगा, जिसके बाद बीसीसीआई को आगे की प्रक्रिया के लिए हैंड ओवर कर दिया जाएगा।

टी20 विश्व कप का आयोजन क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है, और इस बार भारत और श्रीलंका की मेज़बानी में होने वाले इस टूर्नामेंट का इंतज़ार सभी को है। भारतीय टीम की चयन प्रक्रिया में खिलाड़ियों के प्रदर्शन को ध्यान में रखा गया है, और उम्मीद की जा रही है कि यह टीम विश्व कप में अच्छा प्रदर्शन करेगी। टीमों के प्रदर्शन के ल‍िहाज से बनारस का यह स्‍टेड‍ियम बनारस‍ियों को नया अनुभव नए साल में देने के ल‍िए लगभग तैयार हो चुका है।

गंजारी स्थित नए क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है, और इसके पूरा होने के बाद यह क्षेत्र क्रिकेट के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बन जाएगा। स्टेडियम में आधुनिक सुविधाओं के साथ-साथ दर्शकों के बैठने की व्यवस्था भी की गई है, जिससे दर्शक मैच का आनंद ले सकें। स्‍टेड‍ियम पूर्वांचल का पहला क्र‍िकेट स्‍टेड‍ियम होगा जो शहर के म‍िजाज के अनुरूप ड‍िजाइन क‍िया गया है।

बीसीसीआई और जिला प्रशासन की संयुक्त कोशिशों से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि सभी तैयारियाँ समय पर पूरी हों। इस बार का टी20 विश्व कप न केवल खिलाड़ियों के लिए, बल्कि दर्शकों के लिए भी एक यादगार अनुभव होगा। क्‍योंक‍ि इसे पूरी तरह से काशी के म‍िजाज के ह‍िसाब से ड‍िजाइन क‍िया जा रहा है। श‍िव के माथे के चंद्रमा के आकार का दर्शक दीर्घा का शेड होगा तो डमरू के आकार का स्‍टैंड और लाइट टावर को त्र‍िशूल के आकार में ड‍िजाइन क‍िया गया है।