    वाराणसी शहर की सीवर लाइन की सफाई होगी आसान, म‍िले छह आधुनिक मशीन युक्त वाहन

    By Mukesh Chandra Srivastava Edited By: Abhishek sharma
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 12:20 PM (IST)

    वाराणसी शहर में सीवर लाइन की सफाई अब और भी आसान हो जाएगी। जलकल विभाग को 2.25 करोड़ की लागत से छह नए वाहन मिले हैं जिनमें सक्शन कम जेटिंग मशीन और जेटिंग कम रोडिंग मशीनें शामिल हैं। महापौर अशोक कुमार तिवारी और नगर आयुक्त अक्षत वर्मा ने इन वाहनों को हरी झंडी दिखाई।

    नगर आयुक्त ने स्वच्छता ही सेवा के अंतर्गत किए गए कार्यों और मॉडल वार्डों के बारे में बताया।

    मुकेश चंद्र श्रीवास्तव, वाराणसी। शहर में सीवर लाइन की सफाई और आसान होने वाली है। साथ ही समस्याओं का निस्तारण भी तेजी से हो सकेगा। जलकल विभाग के लिए 2.25 करोड़ की लागत से सीवर सफाई के लिए छह वाहन शहरवासियों के लिए समर्पित किया गया है। इसमें दो सक्शन कम जेटिंग मशीन वाहन है। वहीं चार जेटिंग कम रोडिंग एंड गार्बिंग मशीन वाहन है।

    इन वाहनों को महात्मा गांधी एवं पूर्व प्रधानमंत्री स्व. लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर नगर निगम के प्रांगण से महापौर अशोक कुमार तिवारी व नगर आयुक्त अक्षत वर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

    नगर आयुक्त अक्षत वर्मा ने महात्मा गांधी की प्रेरणा से स्वच्छता ही सेवा के बारे में नगर निगम द्वारा किए गए कार्यों के बारे में बताया गया। नगर आयुक्त के द्वारा बताया गया कि एक सितंबर से 17 सितंबर तक तक नगर में 17 जीवीपी स्थानों को चिन्हित कर उन्हें साफ कराए हुए उक्त स्थल का सौन्दर्यीकरण कराया गया।

    उसके पश्चात 17 सितंबर से दो अक्टूबर तक चलने वाले स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा में नगर निगम द्वारा छह माडल वार्ड बनाने का कार्य प्रारंभ किया गया, चिन्हित वार्डों में नारायणपुर, खजुरी, सिगरा, दशाश्वमेध, कालभैरव तथा डिठोरी महाल वार्ड थे।

    इन छह वार्डों में कुल 141 मोहल्ले हैं, जिसमें से 36 मोहल्लों को माडल क्षेत्र घोषित किया गया, इन 36 मोहल्लों में स्वच्छता से संबंधित सभी सुविधाएं दी जा रही हैं। नगर निगम की टीम के द्वारा अथक प्रयास किया गया। नगर आयुक्त द्वारा बताया गया कि इन माडल वार्डो में गीला कूड़ा, सूखा कूड़ा अलग अलग रखने हेतु गाड़ियों को चलाया जा रहा है।

    नगर आयुक्त के द्वारा बताया गया कि स्वच्छता अभियान में सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग न करने, कपड़े से बने झोले का प्रयोग करने तथा इस वर्ष पांच लाख वितरित करने का लक्ष्य रखा गया है। नगर आयुक्त द्वारा सभी पार्षद से अनुरोध किया गया कि अपने वार्डो में स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक किया जाय। जयन्ती के इस अवसर नगर निगम द्वारा पहली बार 10 वार्डों के पार्षदों को उनके वार्ड में अधिक राजस्व वसूली हेतु प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।

    साथ ही माडल वार्डों में उत्कृष्ट सहयोग देने वाले 10 क्षेत्रीय नागरिकों को वालिटिंयर्स के रूप में प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। महापौर ने अपने उद्बोधन में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा में सहयोग के लिए सभी अधिकारियों कर्मचारियों के मेहनत को धन्यवाद दिया तथा उनके द्वारा गांधी जी, शास्त्री जी के जीवनी पर प्रकाश डाला गया।

    महापौर के कहा क‍ि बनारस के लाल लाल बहादुर शास्त्री के 1965 की लड़ाई में अदभुत नेतृत्व तथा जय जवान जय किसान का नारा दिया गया उसी प्रकार आज अमेरिका ने टैरिफ लगाया है, हमें उसी आधार पर आज स्वदेशीय अपनाना है।

    स्वच्छता जागरूकता के लिए पार्षद से सहयोग मांगा जनांदोलन करने का आव्हान किया गया। सभी को कर्तव्य और दायित्व का निर्वहन करना होगा। आज फंड की कमी नहीं है, रामनगर में शास्त्री जी के जन्मस्थली में पेयजल सीवर विकास हो रहा है। 18 वार्डाें में सीवर पेयजल की लाइन बिछाई जाएगी। पार्षद से अपने क्षेत्र की जनता से टैक्स के बारे पूछना चाहिए, उनकी समस्या को हल करना चाहिए। टैक्स वसूली जलकल वसूली को जमा करने के लिए प्रोत्साहन देना होगा।

    सबको अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना होगा।। नीचे से ऊपर तक सबकी जिम्मेदारी निर्धारित की जाएगी। सभी कर्मचारी को काम करना होगा। सभी अधिकारियों को फील्ड में घूमना होगा। महापौर के द्वारा इस अवसर पर स्वच्छता का शपथ दिलाया गया कि तथा सभी को अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने हेतु आह्वान किया गया। अंत में अपर नगर आयुक्त संगम लाल ने धन्यवाद ज्ञापित किया।