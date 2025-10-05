Language
    वाराणसी ने रचा कीर्तिमान, 24 घंटे में 1,02,446 महिलाओं की स्तन कैंसर की हुई जांच

    By Ashok Singh Edited By: Abhishek sharma
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 11:20 AM (IST)

    वाराणसी जिले ने 29 सितंबर 2025 को 24 घंटे में 102446 स्तन कैंसर जांचें करके एक नया रिकॉर्ड बनाया। जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार के नेतृत्व में हुए इस कार्य को इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने मान्यता दी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. संदीप चौधरी ने इसे महिला स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण बताया।

    इंडियन बुक आफ रिकार्ड्स ने जांच के इस आयोजन की सफलता को दी मान्यता।

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। जनपद वाराणसी ने एक नया कीर्तिमान स्थापित करते हुए 24 घंटे के भीतर जिला अस्पताल सहित सीएचसी, पीएचसी एवं आरोग्य मंदिरों पर स्तन कैंसर की 1,02,446 जांचें पूरी की थी।

    यह अभूतपूर्व कार्य 29 सितंबर, 2025 को जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार व मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु नागपाल के नेतृत्व में हुआ। इस उपलब्धि को इंडियन बुक आफ रिकार्डस ने मान्यता देते हुए आधिकारिक प्रमाणपत्र प्रदान दिया है।

    इसकी जानकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी डाक्टर संदीप चौधरी ने बताया कि यह पहल महिलाओं के स्वास्थ्य संरक्षण एवं जागरूकता की दिशा में एक मील का पत्थर माना जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य महिलाओं में कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की समय पर पहचान करना और उपचार हेतु जागरूक करना है।

    बड़ी संख्या में स्वास्थ्यकर्मियों, स्वयंसेवकों और आम नागरिकों की भागीदारी ने इस रिकार्ड को संभव बनाया। विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह के प्रयास न केवल लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए, बल्कि समाज में निवारक स्वास्थ्य सेवाओं की महत्ता को रेखांकित करने के लिए भी आवश्यक है।