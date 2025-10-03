UP School Close: तेज बारिश की वजह से यूपी के इस जिले के सभी स्कूल रहेंगे बंद, DM ने दिए निर्देश

जागरण संवाददाता, वाराणसी। भीषण बारिश के कारण चार अक्टूबर को जिले के सभी स्कूल बंद रहेंगे। जिला विद्यालय निरीक्षक भोलेंद्र प्रताप सिंह ने जनपद में लगातार हो रही वर्षा के कारण व अतिवृष्टि की संभावना के दृष्टिगत बतााय कि जिलाधिकारी के निर्देश पर समस्त राजकीय विद्यालय, अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय, मान्यता प्राप्त विद्यालय, सीबीएसई एवं आईसीएसई बोर्ड के समस्त विद्यालयों में चार अक्टूबर को छात्रों की भौतिक उपस्थित नहीं की जाएगी।