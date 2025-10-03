Language
    UP School Close: तेज बारिश की वजह से यूपी के इस जिले के सभी स्कूल रहेंगे बंद, DM ने दिए निर्देश

    By Jagran News Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 09:44 PM (IST)

    वाराणसी में भारी बारिश के कारण 4 अक्टूबर को सभी स्कूल बंद रहेंगे। जिलाधिकारी के निर्देश पर जिला विद्यालय निरीक्षक भोलेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि सभी राजकीय अशासकीय मान्यता प्राप्त सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के स्कूलों में भौतिक उपस्थिति नहीं होगी। ऑनलाइन कक्षाएं जारी रहेंगी। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अनुराग श्रीवास्तव ने भी कक्षा एक से आठ तक के सभी विद्यालयों को बंद रखने का आदेश दिया है।

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। भीषण बारिश के कारण चार अक्टूबर को जिले के सभी स्कूल बंद रहेंगे। जिला विद्यालय निरीक्षक भोलेंद्र प्रताप सिंह ने जनपद में लगातार हो रही वर्षा के कारण व अतिवृष्टि की संभावना के दृष्टिगत बतााय कि जिलाधिकारी के निर्देश पर समस्त राजकीय विद्यालय, अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय, मान्यता प्राप्त विद्यालय, सीबीएसई एवं आईसीएसई बोर्ड के समस्त विद्यालयों में चार अक्टूबर को छात्रों की भौतिक उपस्थित नहीं की जाएगी।

    विद्यालय आनलाइन माध्यम से कक्षाओं का संचालन सुनिश्चित करेंगें। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि बारिश के कारण सभी परिषदीय, मान्यता प्राप्त, अशासकीय, सीबीएसई, आइसीएसई के कक्षा एक से आठवीं तक के भी विद्यालय बंद रहेंगे। इसके लिए समस्त खंड शिक्षाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे जिलाधिकारी के निर्देश को कड़ाई से लागू कराए।