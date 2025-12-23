Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वाराणसी में पांचवीं तक के स्कूल रहे बंद, कल भी स्‍कूलों की रहेगी बंदी, गलन का असर आगे भी रहेगा बरकरार

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 01:36 PM (IST)

    वाराणसी में शीतलहर के चलते कक्षा पांच तक के सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। अत्यधिक ठंड के कारण यह निर्णय लिया गया है और स्कूलों को कल भी बंद रखने का आदे ...और पढ़ें

    Hero Image

    आगे भी स्‍कूलों में अवकाश की स्‍थ‍ित‍ि बनी रहने की उम्‍मीद है।

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। अत्यधिक ठंड, घना कोहरा व शीत लहर में निरंतर वृद्धि को देखते हुए जिलाधिकारी ने जिले में संचालित प्री-प्राइमरी से कक्षा पांच तक के विद्यालयों का संचालन 23 व 24 दिसंबर को बंद रखने का निर्देश दिया था। ल‍िहाजा मंगलवार को सभी स्‍कूलों में बंदी रही। जबक‍ि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अनुराग श्रीवास्तव ने बताया था कि यह आदेश समस्त बोर्ड के विद्यालयों पर लागू होगा। वहीं 25 द‍िसंबर को क्र‍िसमस डे और आगे सर्द‍ियों का अवकाश होने से आगे भी स्‍कूलों में अवकाश की स्‍थ‍ित‍ि बनी रहने की उम्‍मीद है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वहीं जारी न‍िर्देश में कहा गया था क‍ि विभागीय व अन्य कार्यों हेतु अध्यापक व कर्मचारी पूर्व की भांति विद्यालय पर उपस्थित रहेंगे। लि‍हाजा सभी व‍िभागीय कर्मी स्‍कूलों में मौजूद रहे और अपना व‍िभागीय कार्य न‍िस्‍पाद‍ित क‍िया। जबक‍ि स्‍कूलों में पढ़ाई नहीं हुई। वहीं जून‍ियर हाईस्‍कूल स्‍तर के व‍िद्यालय खुले रहे और वहां पढ़ाई भी हुई। हालांक‍ि स्‍कूलों में चहल पहल नहीं रही और कई स्‍कूलों में श‍िक्षक और अन्‍य कर्मी भी अलाव में हाथ सेंकते मंगलवार को नजर आए। 

    पूर्वी उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड जारी है। सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण मैदानी इलाकों में शीत दिवस की स्थितियां बनी हुई हैं। हालांकि, मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दो से तीन दिनों में तापमान में मामूली वृद्धि होने और कोहरे के घनत्व में कुछ कमी आने की संभावना है, जिसके बाद ठंड फिर से जोर पकड़ेगी। मंगलवार को जिले को अति शीत दिवस की श्रेणी में डाला गया है।

    सुबह वाराणसी में मध्यम से घना कोहरा रहा। मंगलवार को अधिकतम तापमान सामान्य से काफी नीचे दर्ज किया गया, इसके कारण दिन के समय भी ठिठुरन महसूस की गई है। अधिकतम तापमान 15.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 6.8 डिग्री कम रहा। न्यूनतम तापमान 9 डिग्री रहा जो सामान्‍य से 0.2 ड‍िग्री कम रहा। भारत मौसम विज्ञान विभाग के वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि अगले सप्ताह भी सुबह के समय कोहरा और धुंध छाई रहेगी, हालांकि अधिकतम तापमान में थोड़ी वृद्धि होने की संभावना है। जिसके कारण दिन में कुछ राहत मिल सकती है।