    वाराणसी में खाते से 1.51 लाख की ठगी, एसीपी क्राइम के निर्देश पर चौबेपुर पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 02:43 PM (IST)

    वाराणसी में एक व्यक्ति के बैंक खाते से 1.51 लाख रुपये की साइबर ठगी हुई। एसीपी क्राइम के आदेश पर चौबेपुर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़ित ने जन शिकायत प्रकोष्ठ में शिकायत दर्ज कराई थी।

    पुलिस साइबर सेल की मदद से आरोपियों की तलाश कर रही है।

    जागरण संवाददाता, चौबेपुर (वाराणसी)। क्षेत्र में एक बार फिर साइबर ठगी का मामला प्रकाश में आया है। बर्थरा खुर्द निवासी सुनील यादव के एचडीएफ़सी बैंक खाते से अज्ञात साइबर अपराधियों ने 1 लाख 51 हजार रुपये की राशि उड़ा ली। पीड़ित ने जन शिकायत प्रकोष्ठ (आ.सं. 1260/25) में शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर एसीपी क्राइम के निर्देश पर चौबेपुर पुलिस ने मामला दर्ज किया है।

    सुनील यादव ने बताया कि उनका खाता एचडीएफसी बैंक की चौबेपुर शाखा में है। 18 अक्टूबर 2025 को अज्ञात व्यक्ति ने उनके खाते को हैक कर धनराशि निकाल ली, जिसकी जानकारी उन्हें काफी देर से मिली। पीड़ित ने बैंक और पुलिस विभाग को शिकायत देने के बाद भी धनराशि का कोई पता न चलने की बात कही।

    इस मामले को गंभीरता से लेते हुए एसीपी क्राइम ने चौबेपुर थाना प्रभारी को तुरंत एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू करने का आदेश दिया। निर्देश मिलते ही पुलिस ने मुकदमा कायम कर लिया है। थाना प्रभारी अजीत कुमार वर्मा ने बताया कि साइबर ठगों का पता लगाने के लिए तकनीकी टीम की मदद ली जा रही है। उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द ही पूरे प्रकरण का खुलासा किया जाएगा।

    साइबर ठगी के मामलों में वृद्धि के कारण पुलिस प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि सभी नागरिकों को अपने बैंक खातों की सुरक्षा के प्रति जागरूक रहना चाहिए और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत संबंधित अधिकारियों को देनी चाहिए।

    पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे अपने व्यक्तिगत जानकारी को साझा करने से बचें और किसी भी प्रकार के अनजान लिंक पर क्लिक न करें। साइबर ठगों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुलिस ने विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया है। इस प्रकार की घटनाएं न केवल पीड़ितों के लिए आर्थिक नुकसान का कारण बनती हैं, बल्कि समाज में भय और असुरक्षा का माहौल भी उत्पन्न करती हैं। 

