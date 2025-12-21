संकरी गलियों से लेकर हवाई दृश्य तक रोपवे की शहरी गतिशीलता में छलांग, स्विट्जरलैंड की राजदूत ने देखी पूरी परियोजना

जागरण संवाददाता, वाराणसी। दो दिनी दौरे पर बनारस पहुंची भारत और भूटान में स्विट्जरलैंड की राजदूत माया तिस्साफी ने देश के पहले शहरी परिवहन रोपवे प्रोजेक्ट की स्थिति देखी। उन्होंने परियोजना को ऐतिहासिक शहरी गतिशीलता प्रोजेक्ट बताते हुए इसकी सराहना की। कैंट रोपवे स्टेशन पर वह गोंडोला में बैठीं।

इसके बाद विद्यापीठ और रथयात्रा स्टेशनों का निरीक्षण किया। नेशनल हाईवे लाजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड (एनएचएलएमएल) और स्विट्जरलैंड की कंपनी बर्थोलेट की तरफ से निर्माण कार्य चल रहा। निर्माणाधीन स्टेशनों के निरीक्षण के दौरान राजदूत ने कहा कि संकरी गलियों से लेकर हवाई दृश्य तक रोपवे शहरी गतिशीलता में साहसिक छलांग है।