इंग्लिशिया लाइन-भेलूपुर सड़क चौड़ीकरण में तमाम मकान और दुकानें होंगी ध्वस्त, नोट कर लें कार्रवाई वाले रूट
वाराणसी में इंग्लिशिया लाइन से भेलूपुर तक सड़क चौड़ीकरण परियोजना शुरू होने वाली है। इस परियोजना के कारण सड़क के दोनों ओर के कई मकान कार्रवाई की जद में आएंगे। वीडीए ने मकान मालिकों को नोटिस जारी कर मकान खाली करने को कहा है। प्रभावित मकान मालिकों को उचित मुआवजा दिया जाएगा। इस कदम का उद्देश्य शहर की यातायात व्यवस्था को सुधारना है।
जागरण संवाददाता, वाराणसी। शहर की मुख्य सड़क पर जाम खत्म करने को लेकर लोक निर्माण विभाग इंग्लिशिया लाइन से रथयात्रा, कमच्छा (जलकल कार्यालय), संकुलधारा पोखरा होते हुए भेलपुर चौराहा (विजया माल) तक सड़क को 26 मीटर चौड़ी करने जा रहा है।
वर्तमान में कई स्थानों पर सड़क की चौड़ाई 12 से 15 मीटर है। चौड़ीकरण में सबसे अधिक समस्या रथयात्रा चौराहे से कमच्छा तक है। इसके किनारे बने तमाम मकान और दुकान कार्रवाई की जद में आने जा रहे है।
लोक निर्माण विभाग ने सर्वे कर प्रारंभिक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार कर जिला प्रशासन के जरिए शासन को भेज दिया है। इस सड़क को लहरतारा से भेलपुर वाया बीएचयू तक बनने वाले सड़क से जोड़ा जाएगा। ये सड़क फुलवरिया फोरलेन से गिलट बाजार पुलिस चौकी होते हुए रिंग रोड और एयरपोर्ट से जुड़ जाएगा।
हाईवे और रिंग रोड से शहर के अंदर आने वाली पांच सड़कों का चौड़ीकरण किया जा रहा है। इसमें मोहनसराय से बौलिया तक सड़क सिक्सलेन बनाई जा रही है। आने वाले वाहनों को राहत मिली, लेकिन शहर में सड़कें जाम की चपेट में आ गईं।
शासन के निर्देश पर लोक निर्माण विभाग ने संत रविदास गेट से सोनारपुरा होते हुए गोदौलिया, लहुराबीर से गिरजाघर चौमुहानी, यहीं से रामापुरा होते हुए भेलूपुर थाने तक, कैंट से मलदहिया, लहुराबीर, मैदागिन होते हुए मच्छोदरी तक सड़क चौड़ीकरण के लिए प्रस्तावित है।
इन सभी का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। इंग्लिशिया लाइन से रथयात्रा, कमच्छा होते हुए भेलूपुर तक मुख्य सड़क कम चौड़ी होने के चलते आए दिन जाम लगने लगा। बनारस दौरे पर आए मुख्यमंत्री योगी की समीक्षा बैठक में जनप्रतिनिधियों ने जाम को लेकर सवाल उठाए तो जिला प्रशासन और लोक निर्माण विभाग ने समस्या बताई।
ऐसे में शहर के मुख्य सड़क को चौड़ीकरण करने का लेकर प्रस्ताव मांगा। शासन को भेजे गए 660 करोड़ रुपये के प्रस्ताव में बीटीएस से जलकल जमीन व मकान की क्षतिपूर्ति, सिविल वर्क, यूटिलिटी शिफ्टिंग शामिल है।
शासन से हरी झंडी मिलने के साथ लोक निर्माण विभाग राजस्व, बिजली विभाग से आने वाले खर्च के बारे में मांगेगा। इंग्लिशिया लाइन, साजन तिराहा, सिगरा व रथयात्रा चौराहा, बीटीएस की बाउंड्री से सटे, राजबंधु, कमच्छा, जलकल कार्यालय, संकुल धारा पोखरा, खोजवा, चेतमणि चौराहा होते हुए भेलूपुर चौराहा (विजया माल) तक होगी।
