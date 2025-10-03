वाराणसी में हाईवे किनारे खड़े डंपर से टकराया बाइक सवार युवक, मौत; चालक के फरार होने के बाद पुलिस ने किया ये काम

वाराणसी के मिर्जामुराद में मेंहदीगंज के पास हाईवे पर खड़े डंपर से टकराकर विवेक सिंह नामक युवक की मौत हो गई। वह अपने माता-पिता का इकलौता पुत्र था। दुर्घटना के बाद डंपर चालक फरार हो गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। युवक की शादी 19 फरवरी को हुई थी। हाईवे पर खड़े वाहनों से आए दिन हादसे होते रहते हैं

जागरण संवाददाता, मिर्जामुराद। मेंहदीगंज गांव के पास बुधवार की देर रात हाईवे किनारे खड़े डंपर के पिछले हिस्से में टकराने से बुलेट सवार विवेक सिंह (30 वर्ष) की मौत हो गई। मृतक अपने माता-पिता का इकलौता पुत्र होने के साथ ही ईंट-भट्ठा चलाता था।

दुर्घटना के बाद डंपर को छोड़कर चालक भाग गया। पुलिस ने डंपर को कब्जे में ले लिया है। मृतक युवक के शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। लोहता थाना क्षेत्र के विशुनपुर गांव निवासी पूर्व ग्राम प्रधान नंदकिशोर सिंह का पुत्र विवेक सिंह अपनी बुलेट मोटरसाइकिल से मिर्जामुराद से अपने घर वापस लौट रहे थे। मेंहदीगंज के पास अनियंत्रित होकर ढाबे के सामने हाईवे किनारे खड़े डंपर के पिछले हिस्से से युवक बुलेट मोटरसाइकिल से भिड़ गया।

युवक ने हेलमेट पहन रखा था। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने सिर में चोट लगने के कारण गंभीर रूप से घायल युवक को आनन-फानन में एंबुलेंस की मदद से बीएचयू ट्रामा सेंटर भेजा, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

युवक के मौत की खबर लगते ही परिवार में कोहराम मच गया। पत्नी काजल और पिता समेत स्वजन का रो-रोकर बुरा हाल हो गया था। युवक की शादी 19 फरवरी 2023 को हुई थी। इस घटना के बाद से मृतक की पत्नी बेसुध हैं।