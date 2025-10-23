Language
    वाराणसी में हाईवे पर खड़े ट्रेलर में घुसे बाइक सवार, दो युवकों की मौत

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 01:23 PM (IST)

    वाराणसी में एक भीषण सड़क हादसे में दो युवकों की जान चली गई। हाईवे पर खड़े एक ट्रेलर में उनकी बाइक टकरा गई, जिससे मौके पर ही दोनों की मृत्यु हो गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है। यह घटना सड़क सुरक्षा के महत्व को दर्शाती है।

    हादसे में घायल युवक को बीएचयू ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है।

    जागरण संवाददाता, (मिर्जामुराद) वाराणसी। रूपापुर के पास गुरुवार को प्रातः साढ़े आठ बजे एक दुखद दुर्घटना घटित हुई, जिसमें बाइक सवार दो युवकों की जान चली गई। यह हादसा उस समय हुआ जब बाइक चालक का ध्यान आपसी बातचीत में बंट गया और वह तेज रफ्तार से चल रही पल्सर बाइक को अनियंत्रित कर हाईवे पर खड़े ट्रेलर के पिछले हिस्से में जा भिड़ा।

    इस दुर्घटना में शिवम गुप्ता (20) और टीपू सुलतान (21) की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को बीएचयू ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है।

    मीरजापुर जिले के देहात कोतवाली अंतर्गत हरिहरपुर निवासी सुरेश गुप्ता का अविवाहित पुत्र शिवम गुप्ता अपने पड़ोसी तारिकापुर निवासी हुरई के पुत्र टीपू सुलतान और एक अन्य मित्र के साथ बिना नंबर की पल्सर बाइक पर सवार होकर वाराणसी से औराई की ओर जा रहे थे।

    रूपापुर के पास स्थित आनंद ढाबे के निकट ट्रेलर चालक वाहन खड़ा कर लघुशंका करने गया था, इसी बीच तेज रफ्तार बाइक सवार अनियंत्रित होकर उसके पिछले हिस्से में जा भिड़े।

    प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बाइक चालक हेलमेट पहने हुए था, लेकिन वह अपने साथियों के साथ बातचीत में इतना मग्न था कि उसका ध्यान सड़क पर नहीं रहा। इस कारण यह भयानक हादसा हुआ। ग्रामीणों की सूचना पर पीआरवी 112 पुलिस और थानाप्रभारी प्रमोद पांडेय मौके पर पहुंचे और एंबुलेंस की मदद से तीनों घायलों को बीएचयू ट्रामा सेंटर भेजा। वहां चिकित्सकों ने शिवम गुप्ता और टीपू सुलतान को मृत घोषित कर दिया।

    मृतकों के जेब में मिले मोबाइल फोन के जरिए उनके स्वजनों को सूचना दी गई। जैसे ही परिवार को इस दुर्घटना की खबर मिली, कोहराम मच गया। स्वजन अस्पताल पहुंचे और वहां विलाप करने लगे। मृतक शिवम गुप्ता फास्ट फूड की दुकान चलाता था। स्वजनों ने बताया कि बाइक सवार तीनों युवक रात दस बजे घर से निकले थे और दो बजे रात तक वापस आने की बात कहकर निकले थे।

    इस दुर्घटना ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा के मुद्दे को उजागर किया है। तेज रफ्तार और लापरवाही से चलाना न केवल खुद के लिए, बल्कि दूसरों के लिए भी खतरा बन सकता है। पुलिस ने ट्रेलर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है।