वाराणसी में सड़क पर मौत बनकर दौड़ी स्कॉर्पियो, स्कूटी सवार की मौत
वाराणसी में एक स्कॉर्पियो ने स्कूटी सवार को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। यह घटना शहर के एक व्यस्त इलाके में हुई। पुलिस ने स्कॉर्पियो को जब्त कर लिया है और मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, वाराणसी। कैंट थाना क्षेत्र के कैंटोमेंट इलाके में शुक्रवार की सुबह सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया। क्षेत्र स्थित डीआईजी पीएसी कार्यालय के सामने एक तेज रफ्तार स्कार्पियो ने स्कूटी सवार व्यक्ति को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
सूचना मिलने पर कैंट पुलिस मौके पर पहुँची तो स्कूटी (UP 65 DA 1221) रोड पर क्षतिग्रस्त हालत में मिली। स्कूटी चालक की पहचान राजेश कुमार गौड़, पुत्र अशोक कुमार गौड़, निवासी बांग्ला नंबर 11 छावनी परिषद सदर बाजार, वाराणसी के रूप में हुई।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, स्कार्पियो (UP 65 VU 9399) ने तेज और लापरवाही से चलते हुए स्कूटी को पीछे से मारा, जिससे राजेश कुमार गौड़ गिर पड़े और स्कार्पियो का पहिया उनके सिर पर चढ़ गया। इससे उनकी मौके पर ही दर्दनाक मृत्यु हो गई।
कैंट पुलिस ने एंबुलेंस की मदद से शव को मोर्चरी भेज दिया और स्कूटी को कब्जे में ले लिया है। हादसे के बाद स्कार्पियो चालक वाहन सहित फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश में जुट गई है।
थाना प्रभारी और महिला कांस्टेबल ने बेटी को संभाला
कैंट थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में राजेश गोंड की मौत की खबर मिलते ही उसकी बेटी अंजली, जिसका विवाह 25 नवंबर को होना था, मां और बहन के साथ थाने पहुंची। पिता के मौत की सूचना सुनते ही अंजली सदमे में लड़खड़ाई और वहीं जमीन पर गिर पड़ी। थाना परिसर में यह दृश्य देखते ही थाना प्रभारी शिवाकांत मिश्रा खुद आगे बढ़े, तो बेसुध अंजली सहित परिवार को सहारा देकर कुर्सी मंगवाया और शांत कराने की कोशिश करते हुए उन्हें ढांढस बंधाया।
कुछ देर बाद महिला कांस्टेबल स्नेहा पाण्डेय भी आगे आईं। उन्होंने अंजली को गोद में संभालकर उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारे और उसे हिम्मत दी। थाने का माहौल कुछ मिनटों के लिए पूरी तरह भावुक हो उठा। जहां एक ओर शादी की तैयारियों में लगा परिवार तो बेटी पिता की मौत से टूट गई।
