Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वाराणसी में कार के धक्के से मोपेड सवार व्‍यक्‍त‍ि की मौत, पत्नी और मासूम घायल

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 01:07 PM (IST)

    वाराणसी में एक दर्दनाक सड़क हादसे में, एक तेज रफ्तार कार ने मोपेड को टक्कर मार दी, जिससे मोपेड सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी और मासूम बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने कार को जब्त कर लिया है और ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है, मामले की जांच जारी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    दुर्घटना के बाद कार को छोड़कर चालक भाग निकला। 

    जागरण संवाददाता, (मिर्जामुराद) वाराणसी। कछवां-कपसेठी मार्ग पर मंगलवार को पूर्वान्ह 11 बजे अर्टिगा कार की टक्कर से मोपेड सवार संतलाल यादव उर्फ कंकड़ (50) की मौत होने के साथ ही मोपेड पर सवार पत्नी राधा देवी व आठ माह का मासूम नाती अमन घायल हो गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सूचना पाकर मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी प्रमोद पांडेय ने घायलो को अस्पताल भेजने के साथ ही शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम भेज दी।एसीपी व एसडीएम भी पहुंच गए थे। दुर्घटना के बाद कार को छोड़कर चालक भाग निकला। कार को पुलिस कब्जे में ले ली है।

    मिर्जामुराद थानांतर्गत जोगियापुर गांव निवासी खेती-किसानी का काम करने वाले संतलाल यादव उर्फ कंकड़ अपने मासूम नाती अमन को दवा दिलवाने हेतु पत्नी राधा संग घर से मोपेड पर सवार होकर छतेरी जा रहे थे। घर से एक किमी दूर निकल वह जैसे ही कछवांरोड मार्ग पर घुमे थे कि जोगियापुर के पास ही कपसेठी की ओर से आ रही तेज रफ्तार अर्टिगा कार ने पीछे से मोपेड में जोरदार टक्कर मार दी।

    टक्कर लगने से संतलाल की मौके पर ही मौत हो गयी। वह हेलमेट नहीं पहने थे। हादसे में घायल पत्नी को बीएचयू ट्रामा सेंटर में भर्ती किया गया है, जबकि मासूम को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया।

    अधेड़ के मौत की खबर लगते ही स्वजनों में कोहराम मच गया।मृतक के चचेरे भाई देवचंद यादव ग्रामप्रधान हैं। मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। स्वजन रोते-ब‍िलखते रहे। मृतक को दो पुत्र दीपक व प्रदीप एवं दो पुत्रियां बीना देवी व रेखा देवी हैं।