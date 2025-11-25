जागरण संवाददाता, (मिर्जामुराद) वाराणसी। कछवां-कपसेठी मार्ग पर मंगलवार को पूर्वान्ह 11 बजे अर्टिगा कार की टक्कर से मोपेड सवार संतलाल यादव उर्फ कंकड़ (50) की मौत होने के साथ ही मोपेड पर सवार पत्नी राधा देवी व आठ माह का मासूम नाती अमन घायल हो गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सूचना पाकर मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी प्रमोद पांडेय ने घायलो को अस्पताल भेजने के साथ ही शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम भेज दी।एसीपी व एसडीएम भी पहुंच गए थे। दुर्घटना के बाद कार को छोड़कर चालक भाग निकला। कार को पुलिस कब्जे में ले ली है।

मिर्जामुराद थानांतर्गत जोगियापुर गांव निवासी खेती-किसानी का काम करने वाले संतलाल यादव उर्फ कंकड़ अपने मासूम नाती अमन को दवा दिलवाने हेतु पत्नी राधा संग घर से मोपेड पर सवार होकर छतेरी जा रहे थे। घर से एक किमी दूर निकल वह जैसे ही कछवांरोड मार्ग पर घुमे थे कि जोगियापुर के पास ही कपसेठी की ओर से आ रही तेज रफ्तार अर्टिगा कार ने पीछे से मोपेड में जोरदार टक्कर मार दी।

टक्कर लगने से संतलाल की मौके पर ही मौत हो गयी। वह हेलमेट नहीं पहने थे। हादसे में घायल पत्नी को बीएचयू ट्रामा सेंटर में भर्ती किया गया है, जबकि मासूम को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया।