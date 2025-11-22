Language
    वाराणसी में सड़क हादसे में कारोबारी की मौत, हत्या की आशंका जताते हुए क‍िया चक्का जाम

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 10:59 AM (IST)

    वाराणसी में एक सड़क दुर्घटना में एक व्यवसायी की दुखद मौत हो गई। घटना के बाद, स्थानीय निवासियों ने हत्या की आशंका व्यक्त करते हुए विरोध प्रदर्शन किया और सड़क जाम कर दिया। मृतक के परिवार ने इसे हत्या बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और सभी संभावित कोणों से जांच कर रही है।

     परिजनों का आरोप है कि पुराने विवाद के कारण सोनू की हत्या कर दी गई है। 

    जागरण संवाददाता, (चोलापुर) वाराणसी। चोलापुर थाना के दानगंज पुलिस चौकी अंतर्गत कपीसा ग्राम के पास वाराणसी– आजमगढ़ मार्ग पर शुक्रवार रात हुए सड़क हादसे में मवईया (चोलापुर) निवासी बाइक सवार सोनू गुप्ता (26 वर्ष) की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। चक्‍काजाम के बाद रात में क‍िसी तरह पर‍िजनों को समझा बुझाकर जाम खत्‍म कराया। 

    सोनू दिलीप गुप्ता का तीन पुत्रों में दूसरे नंबर का बेटा था और पेशे से मैजिक वाहन चालक व खाद्यान्न व्यवसाई था। वह क्षेत्र की कई दुकानों से राशन की खरीदारी व भाड़ा ढुलाई करता था। सोनू की शादी डेढ़ वर्ष पूर्व चोलापुर के ढेरही (लखनपुर) गांव में काजल से हुई थी।

    अचानक मौत की खबर से पत्नी काजल समेत पूरे परिवार में कोहराम मच गया। परिजन रो-रोकर बेहाल हो गए हैं। इधर, दुर्घटना को परिजन संदिग्ध बताते हुए हत्या का आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि करीब पांच माह पुर्व चोलापुर ब्लॉक के समीप हाइवे सड़क पर मनबढ़ युवकों ने पुरानी रंजिश के कारण सोनू की मैजिक वाहन रोककर मारपीट की तथा भाड़ा व राशन विक्रय का पैसा तीस हजार रुपए लूट ली थी।

    इस मामले में परिजनों का आरोप है कि उसी विवाद के कारण सोनू की हत्या कर दी गई है। वही ग्रामीणों में चर्चा रहा कि वाराणसी आजमगढ़ फोरलेन सड़क कपीसा बाईपास से एक किलोमीटर दूरी तक नहीं बनी है, जिससे आए दिन दुर्घटनाएं होती है। प्रायः हो रही दुर्घटनाएं को देखते हुए एनएचआई ने कपीसा मोड़ के पास मिट्टी का ढेर लगाकर आवागमन रोक दिया था।

    परंतु वर्तमान समय में मिट्टी के ढेर का कुछ भाग हटा दिया गया है, तथा आवागमन शुरू हो गया है। जिससे सोनू गुप्ता की बाइक अनियंत्रित होकर सड़क पर गिर पड़ा। सूचना पाकर मौके पर पहुंची चोलापुर पुलिस शव को कब्जे में लेने का प्रयास किया, परंतु आक्रोशित परिजनों ने सीएससी चोलापुर से स्टेचर पर रखे शव को लेकर थाने के सामने चक्का जाम करने का प्रयास करने लगे।

    पुलिस बल द्वारा चक्का जाम का विरोध होते देख परिजनों ने स्‍ट्रेचर पर रखे शव समेत एक किमी दूर सड़क (बाईपास) पर चक्का जाम कर दिया, चक्का जाम होने से वाहनों का आवागमन बाधित रहा। जहां पुलिस चक्का जाम हटाने के लिए समझा रही थी, वहीं परिजन नामजद मुकदमा दर्ज करने तथा दानगंज बाजार निवासी एक व्यवसायी व उच्चाधिकारी को मौके पर बुलाने पर अड़े रहे। मौके पर फॉरेंसिक टीम तथा क्यूआरटी टीम भी पहुंची। इसके बाद पर‍िजनों को कार्रवाई का आश्‍वासन देते हुए चक्‍का जाम खत्‍म कराया। 