वाराणसी में मकान का झांसा देकर 23 लाख रुपये हड़पे, केस दर्ज

जागरण संवाददाता, वाराणसी। मकान देने के झांसे में फंसा कर एक व्यक्ति से 23 लाख रुपया हड़पने के मामले में पीड़ित की तहरीर पर सारनाथ पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया। बताया जाता है कि जैतपुरा के ओसानगंज के रहने वाले रोहित दुबे ने अपनी माँ पुनीता दुबे के नाम पर सारनाथ के बेनीपुर इलाके में डुप्लेक्स भवन खरीदने के लिए डेवलपर मेसर्स शानवी होम्स एंड डेकोर प्रा. लि कारपोरेट का कार्यालय पटेल कटरा पहड़िया के निदेशक संतोष कुमार सिंह निवासी नदेसर केंट से 15 मार्च 2024 को अनुबंध हुआ।

बताया क‍ि कब्जा कर अपनी इच्छा अनुसार कार्य करवा रहा था। बीच बीच में कुल 23 लाख रुपया दिया। जब बैनामा के लिए निदेशक संतोष सिंह से कहा तो उन्होंने कुछ कागजी औपचारिकता पूर्ण करने का आश्वासन दिया। जब एक दिन रोहित दुबे ने मेमर्स शामवी होम्स एंड डेकोर के निदेशक संतोष कुमार के पास लोन के उद्देश्य से एग्रीमेंट के लिए गया तो इनकार कर दिया। 29 मार्च 2025 को रोहित डुप्लेक्स पर गया तो संतोष सिंह, भूमि स्वामी मनोज, मुकेश अपशब्द बोलने लगे और अनुबंध मानने को तैयार नहीं थ।