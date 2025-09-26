BSB से VNS में बदल जाएगा वाराणसी रेलवे स्टेशन का कोड, रेलवे कर रहा बदलाव की तैयारी

उत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल के अंतर्गत वाराणसी रेलवे स्टेशन (कैंट) का कोड जल्द ही बदल सकता है। स्टेशन का कोड ‘बीएसबी’ है जिसे बदलकर ‘वीएनएस’ करने का प्रस्ताव है। तीन किलोमीटर दूर स्थित बनारस रेलवे स्टेशन का कोड ‘बीएसबीएस’ होने के कारण यात्रियों को अक्सर ट्रेन छूटने की समस्या होती है।

राकेश श्रीवास्तव, जागरण वाराणसी। उत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल अंतर्गत वाराणसी रेलवे स्टेशन (कैंट) का कोड जल्द ही बदल सकता है। लखनऊ रेल मंडल के वाणिज्य प्रशासन ने वाराणसी रेलवे स्टेशन के कोड ‘बीएसबी’ को बदलने का प्रस्ताव रखा है।

दरअसल, इस बदलाव का मुख्य कारण तीन किलोमीटर की दूरी पर स्थित बनारस रेलवे स्टेशन का कोड ‘बीएसबीएस’ है, जिसके चलते यात्रियों को ट्रेन छूटने की समस्या का सामना अक्‍सर ही करना पड़ता है। चूंकि रेलवे स्टेशन का नाम वाराणसी रेलवे स्टेशन है, इसलिए नया कोड ‘वीएनएस’ रखा जा सकता है, जैसा कि यहां के एयरपोर्ट का कोड है।

वाराणसी में भारतीय रेल के दो रेल मंडल हैं। पहला लखनऊ रेल मंडल (उत्तर रेलवे) का वाराणसी रेलवे स्टेशन, जिसे ‘कैंट’ के नाम से भी जाना जाता है। इस स्टेशन का कोड ‘बीएसबी’ है, जबकि तीन किलोमीटर दूर स्थित बनारस मंडल (पूर्वोत्तर रेलवे) के अंतर्गत बनारस रेलवे स्टेशन का कोड ‘बीएसबीएस’ है। दोनों स्टेशनों के कोड में समानता के कारण अक्सर यात्रियों को ट्रेन छूटने की समस्या का सामना करना पड़ता है।

महाकुंभ के दौरान इस समस्या ने गंभीर रूप ले लिया था, जब बड़ी संख्या में यात्रियों की ट्रेनें छूट गई थीं। जांच में यह सामने आया कि अधिकांश यात्रियों की चूक का कारण रेलवे स्टेशन के कोड में समानता थी। इस दौरान वाराणसी रेलवे स्टेशन से कई यात्रियों ने अपनी ट्रेनें खो दीं, जिससे प्रशासन को इस मुद्दे पर ध्यान देने की आवश्यकता महसूस हुई।

रेलवे प्रशासन का मानना है कि कोड में बदलाव से यात्रियों को सुविधा होगी और ट्रेन छूटने की घटनाओं में कमी आएगी। नए कोड ‘वीएनएस’ के लागू होने से यात्रियों को स्पष्टता मिलेगी और वे आसानी से अपनी ट्रेन की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।

इस बदलाव की प्रक्रिया में समय लग सकता है, लेकिन रेलवे प्रशासन ने इसे प्राथमिकता दी है। यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया जा रहा है। वाराणसी रेलवे स्टेशन के कोड में बदलाव से न केवल यात्रियों को लाभ होगा, बल्कि इससे रेलवे प्रशासन की कार्यप्रणाली में भी सुधार होगा।