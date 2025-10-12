वाराणसी में पीडब्ल्यूडी की नाकामी से 10 दिन बाद भी सड़क पर गड्ढों में भरा है पानी
वाराणसी में पीडब्ल्यूडी की लापरवाही के चलते बारिश के बाद सड़कों पर बने गड्ढों में दस दिनों से पानी भरा है, जिससे नागरिकों को परेशानी हो रही है। जलभराव से मच्छर पनप रहे हैं और बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। शिकायत के बाद भी पीडब्ल्यूडी की ओर से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। नागरिकों ने प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है।
जागरण संवाददाता, (रोहनिया) वाराणसी। नेशनल हाइवे 19 से शहर को जोड़ने वाले अमरा अखरी चौराहा से लेकर भिखारीपुर तक बनी सड़क पर जलनिकासी न होने के कारण बड़े बड़े गड्ढे और नाली बन गए हैं। पीडब्ल्यूडी और नगर निगम की नाकामी के कारण बरसात बीतने के 10 दिन बाद भी सड़क पर जलजमाव से क्षेत्र की जनता और राहगीर परेशान हैं लेकिन विभाग अभी भी निद्रा में है।
दशहरा के बाद अब साल भर की दीपावली का त्यौहार भी खराब सड़क और जलजमाव की गंदगी के कारण मार्केट भी चौपट कर रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क खराब होने का सबसे बड़ा कारण पिछले वर्ष जुलाई में पॉवर केबल डालने के बाद गड्ढे को अच्छे तरह से भरा नहीं गया और न ही पैचवर्क किया गया। जिसके कारण बरसाती पानी निकलने के रास्ते भी बंद हो गए और खोदे गए गड्ढे धंसकर नाली की तरह हो गए जिसमें जलजलाव होने लगा।
सड़क में छोटे छोटे गड्ढे बड़े रूप में होकर सड़क भी जर्जर हो गई । जबकि पावर केबल के लिए खोदे गए गड्ढे की भराई और सड़क बनाने के लिए बिजली विभाग की तरफ से दोगुना भुगतान भी हो चुका है।पिछले दिसंबर माह में ठेकेदार से इसके लिए बॉन्ड भी भरवाया गया लेकिन 10 महीने बीतने के बाद भी कार्य नहीं कराया गया।
विभाग की लापरवाही के कारण सड़क खराब होने के बारे में पूछने पर पीडब्ल्यूडी के अधिसाषी अभियंता आशुतोष सिंह ने बताया कि बरसात के अक्टूबर माह में बाद इसे बनवा दिया जाएगा। विभाग की लापरवाही के कारण यह सड़क भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। जबकि हाइवे से शहर को जोड़ने वाला सबसे व्यस्तम मार्ग है। इसपर तमाम अधिकारी और जन प्रतिनिधि आते जाते हैं लेकिन किसी ने भी समस्या को गंभीरता से नहीं लिया।
