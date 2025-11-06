Language
    वाराणसी में पीएम नरेन्‍द्र मोदी के भ्रमण मार्ग को चमकाने में जुटा नगर निगम प्रशासन

    By Anup Kumar Agrahari Edited By: Abhishek sharma
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 07:02 PM (IST)

    वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संभावित दौरे को लेकर नगर निगम प्रशासन तैयारियों में जुटा है। शहर के उन रास्तों को दुरुस्त किया जा रहा है, जहाँ से उनका काफिला गुजरेगा। सड़कों की मरम्मत और सौंदर्यीकरण का काम तेजी से चल रहा है। सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा लिया जा रहा है।

    प्रमुख मार्गों, सार्वजनिक स्थलों एवं चौक-चौराहों को आकर्षक ढंग से सजाया जा रहा है।

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले नगर निगम प्रशासन तैयारी को अंतिम रूप देने में जुट गया है। नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल के निर्देशन में संपूर्ण नगर क्षेत्र विशेषकर आगमन एवं भ्रमण मार्गों पर सड़कों की सफाई, धुलाई, सजावट एवं स्वागत बोर्ड लगाने का कार्य युद्धस्तर पर कराया जा रहा है।

    सफाई एवं सौंदर्यीकरण कार्यों में नगर निगम के समस्त जोन, अभियंता, स्वास्थ्य अधिकारी एवं सफाई निरीक्षक सक्रिय रूप से जुटे हुए हैं। वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा लगातार निरीक्षण किया जा रहा है।

    प्रमुख मार्गों, सार्वजनिक स्थलों एवं चौक-चौराहों को आकर्षक ढंग से सजाया जा रहा है, ताकि प्रधानमंत्री जी के स्वागत में वाराणसी की छवि और अधिक स्वच्छ, सुंदर एवं भव्य दिखाई दे।नगर आयुक्त ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि प्रत्येक स्थल पर सफाई, प्रकाश व्यवस्था और सौंदर्यीकरण कार्य में कोई भी कमी न रहे।