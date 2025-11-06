जागरण संवाददाता, वाराणसी । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले नगर निगम प्रशासन तैयारी को अंतिम रूप देने में जुट गया है। नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल के निर्देशन में संपूर्ण नगर क्षेत्र विशेषकर आगमन एवं भ्रमण मार्गों पर सड़कों की सफाई, धुलाई, सजावट एवं स्वागत बोर्ड लगाने का कार्य युद्धस्तर पर कराया जा रहा है।

सफाई एवं सौंदर्यीकरण कार्यों में नगर निगम के समस्त जोन, अभियंता, स्वास्थ्य अधिकारी एवं सफाई निरीक्षक सक्रिय रूप से जुटे हुए हैं। वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा लगातार निरीक्षण किया जा रहा है।

प्रमुख मार्गों, सार्वजनिक स्थलों एवं चौक-चौराहों को आकर्षक ढंग से सजाया जा रहा है, ताकि प्रधानमंत्री जी के स्वागत में वाराणसी की छवि और अधिक स्वच्छ, सुंदर एवं भव्य दिखाई दे।नगर आयुक्त ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि प्रत्येक स्थल पर सफाई, प्रकाश व्यवस्था और सौंदर्यीकरण कार्य में कोई भी कमी न रहे।