वाराणसी के मिर्जामुराद उपडाकघर पर पासबुक नदारद, उपभोक्ता परेशान
वाराणसी के मिर्जामुराद उपडाकघर में पासबुक गायब होने से ग्राहक परेशान हैं। लेन-देन में दिक्कतें आ रही हैं और ग्राहक अपनी पासबुक ढूंढने के लिए डाकघर के चक्कर काट रहे हैं। डाकघर प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है और जल्द समाधान का आश्वासन दिया है।
शैलेन्द्र सिंह 'पिन्टू', जागरण (मिर्जामुराद) वाराणसी। डाक विभाग का भी अजब-गजब हाल हैं। मिर्जामुराद स्थित उपडाकघर पर पिछले ढाई माह से पासबुक ही नही हैं।ग्रामीणों का खाता तो खोल दिया जा रहा किन्तु पासबुक देने के नाम पर आज कल कहकर दौड़ाया जा रहा हैं। उपभोक्ता उपडाकघर का चक्कर काटते-काटते परेशान हैं।
मिर्जामुराद थाना के पास उपडाकघर स्थित हैं।उपडाकघर पर आने वाले ग्रामीणों का वहां पर मौजूद एजेंटों द्वारा फार्म भरवाकर रुपया जमा करा आनलाइन फिक्स जमा, आरडी, चालू खाता तो खोल दिया जा रहा हैं, किन्तु पासबुक मांगने पर दो-चार दिन बाद आने की बात कह दी जा रही हैं।
यह सिलसिला पिछले ढाई माह से चल रहा हैं। खाता खुलवाने वाले सोतीलाल, नरेश, रेनू देवी, पूनम, शीला देवी, प्रियंका, बलवंती, अभिषेक, पंकज आदि ग्रामीणों ने डाक विभाग की व्यवस्था पर काफी आक्रोश जताया हैं। इस बाबत मिर्जामुराद के उपडाकपाल अनुज यादव का कहना हैं कि जिला मुख्यालय से ही पासबुक नही आ रहा हैं। कई बार पत्र भी लिखा जा चुका हैं।सात सौ से अधिक उपभोक्ताओं को पासबुक देना हैं।
