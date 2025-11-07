वाराणसी के मिर्जामुराद उपडाकघर पर पासबुक नदारद, उपभोक्ता परेशान

शैलेन्द्र सिंह 'पिन्टू', जागरण (मिर्जामुराद) वाराणसी। डाक विभाग का भी अजब-गजब हाल हैं। मिर्जामुराद स्थित उपडाकघर पर पिछले ढाई माह से पासबुक ही नही हैं।ग्रामीणों का खाता तो खोल दिया जा रहा किन्तु पासबुक देने के नाम पर आज कल कहकर दौड़ाया जा रहा हैं। उपभोक्ता उपडाकघर का चक्कर काटते-काटते परेशान हैं।

मिर्जामुराद थाना के पास उपडाकघर स्थित हैं।उपडाकघर पर आने वाले ग्रामीणों का वहां पर मौजूद एजेंटों द्वारा फार्म भरवाकर रुपया जमा करा आनलाइन फिक्स जमा, आरडी, चालू खाता तो खोल दिया जा रहा हैं, किन्तु पासबुक मांगने पर दो-चार दिन बाद आने की बात कह दी जा रही हैं।