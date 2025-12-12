जागरण संवाददाता, वाराणसी। वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस ने शहर में चिह्नित किए गए 500 रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान के लिए असम और पश्चिम बंगाल की ओर टीम भेजी है। पुलिस ने जनपद के झुग्गी-झोपड़ी क्षेत्रों में प्रारंभिक जांच के दौरान सैकड़ों संदिग्ध व्यक्तियों का पता लगाया है। इसके बाद, एक सप्ताह का आपरेशन टार्च अभियान (7 दिसंबर से 13 दिसंबर) शुरू किया गया है। पुलिस को आशंका है कि यदि गहराई से जांच की गई, तो संदिग्धों की संख्या और बढ़ सकती है।

पुलिस की टीम ने जब गांव-गांव जाकर जांच की, तो चोलापुर समेत कई अन्य ब्लाकों में कुछ परिवारों ने अपने घर छोड़ दिए। इस स्थिति के बाद प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है। लोगों के अचानक गायब होने की घटनाओं को मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण (एसआइआर) के गणना प्रपत्र भरने के अभियान के परिणाम के रूप में भी देखा जा रहा है।

सोमवार को पुलिस की टीम शिवपुरवा स्थित ओपी सिंह के हाता में रहने वाले संदिग्ध व्यक्तियों का सत्यापन करने पहुंची। जांच के दौरान, अधिकांश संदिग्धों ने अपने को भारतवासी बताने का प्रयास किया, जबकि पुलिस को वे संदिग्ध प्रतीत हुए। सच्चाई का पता लगाने के लिए पुलिस की टीम असम और पश्चिम बंगाल गई है। वहां से लौटने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी।

पुलिस के इस अभियान का उद्देश्य न केवल अवैध प्रवासियों की पहचान करना है, बल्कि स्थानीय सुरक्षा को भी सुनिश्चित करना है। वाराणसी में इस तरह की गतिविधियों के बढ़ने से स्थानीय निवासियों में चिंता का माहौल बना हुआ है। प्रशासन ने इस मामले में सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया है ताकि किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके।