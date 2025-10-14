वाराणसी में लंका पुलिस की बड़ी कार्रवाई, छह पशु तस्करों पर गैंग्स्टर एक्ट
वाराणसी में लंका पुलिस ने छह पशु तस्करों पर गैंग्स्टर एक्ट लगाया है। इन तस्करों पर संगठित रूप से पशुओं की तस्करी करने का आरोप है, जिससे क्षेत्र में अशांति फैल रही थी। पुलिस ने अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया है। आरोपियों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया जाएगा।
जागरण संवाददाता, वाराणसी। लंका पुलिस ने पशु तस्करी के आरोपित छह प्रमुख तस्करों के खिलाफ गैंग्स्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है। पुलिस ने सुनील यादव उर्फ राजू शंकर यादव, रतनलाल राजभर, भोला यादव उर्फ विजय शंकर यादव, सत्यपाल सिंह, शुभम भारती और तुलसी प्रसाद को गिरफ्तार किया था।
ये सभी आरोपी न्यू कॉलोनी छोटी पटिया भेलूपुर, खनाव थाना रोहनिया, नेवादा चितईपुर, ग्राम बैरमपुर थाना अहरौरा मीरजापुर, टिकरी चितईपुर और नारायनपुर डाफी थाना लंका के निवासी हैं।
पिछले जून माह में तत्कालीन चौकी प्रभारी रमना नवीन चतुर्वेदी ने इन तस्करों को मवेशियों के साथ गिरफ्तार किया था। इस मामले में आरोपित जमानत पर जेल से बाहर हैं।
प्रभारी निरीक्षक लंका राजकुमार शर्मा ने बताया कि आरोपितों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। ये सभी तस्कर बड़े पैमाने पर पशुओं की तस्करी बिहार से लेकर पश्चिम बंगाल तक कर रहे थे।
पुलिस की इस कार्रवाई से यह स्पष्ट होता है कि प्रशासन पशु तस्करी के खिलाफ सख्त कदम उठा रहा है। लंका पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए तस्करों को पकड़कर कानून के शिकंजे में लाने का कार्य किया है।
इस प्रकार की कार्रवाई से समाज में एक सकारात्मक संदेश जाएगा और पशु तस्करी के खिलाफ जागरूकता बढ़ेगी। पुलिस ने आगे भी इस दिशा में सख्त कार्रवाई जारी रखने का आश्वासन दिया है।
